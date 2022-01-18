Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но обращают внимание на неё не все. Мол, немного тряски – это не очень опасно, пусть вибрирует себе на здоровье. Что же, можно только позавидовать крепким нервам таких людей. Но я бы всё же советовал не пренебрегать этим явлением: оно вовсе не нормальное, и своевременный поиск его причины может уберечь от более крупных неприятностей.

О сути явления



Сегодня речь пойдёт именно о вибрации, которая появляется на холостых оборотах, например, при остановках на светофорах или в пробках. И ещё попробуем найти отличие между вибрацией холодного и прогретого мотора. Но опять же: только той вибрации, которая возникает при остановке или стоянке.

Логично предположить, что в вибрации виноват мотор (при остановке в трансмиссии вроде как ничего не работает). Это почти правильно, поэтому начнём с мотора.

Мало крутится!

Действительно, основная причина вибрации – это низкие холостые обороты. Характер вибрации при этом будет более-менее равномерный. Поэтому для начала нужно обратить внимание на тахометр (а лучше – на более точный сканер) и выяснить, не просели ли холостые обороты. Почему они могут опуститься – это другая тема, но если холостые обороты действительно ниже нормы, придётся заниматься диагностикой. Хотя на некоторых автомобилях холостые обороты от природы низкие, поэтому там с такой вибрацией бороться сложно (например, на Honda Civic). Так что тут имеем дело с видом нормы. Ну а если холостые действительно упали, с этим надо разбираться.

Только не стоит забывать, что холостые обороты могут существенно снижаться при включении многих потребителей (из-за роста нагрузки на генератор). И если в первые холода вы вдруг заметили, что машину немного потрясывает, попробуйте выключить обогревы сидений, стёкол, зеркал, руля и чего там ещё есть. Если после их отключения вибрация пропала, переживать не стоит – это нормально.

Другое дело – неравномерная вибрация, при которой машину может тоже немного потряхивать. Тут, скорее всего, придётся скатиться в банальность – обычно это признак троения. Теоретически об этом подскажет и лампа Check Engine, но не на всех машинах она горит по любому поводу, так что единичные пропуски зажигания она может игнорировать. Выход тот же – диагностика. Может быть, пора менять свечи, может, течёт форсунка или барахлит какой-нибудь датчик. В общем, с троением всё понятно – повторяться не буду.

Более серьёзной причиной может быть неравномерная работа мотора из-за снижения компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Даже если в системе зажигания неисправностей нет и компрессии пока хватает для воспламенения топливовоздушной смеси, значительная разница компрессии в одном из цилиндров приводит к росту вибрации на холостых оборотах. На ходу этого может быть незаметно, да и снижение динамики не все ощущают сразу, а вот на холостых мотор может уже немного трясти. Опять же – едем в сервис, измеряем компрессию и делаем выводы. Особенно это касается владельцев дизельных автомобилей, равномерность работы моторов которых от компрессии зависит особенно сильно.

И, конечно же, не стоит забывать о ГРМ. Перескок ремня на один зубец не всегда загорается ошибкой на панели, а трясти может хорошо. Растяжение цепи тоже влияет на вибрацию мотора, так что в этих случаях проверка меток или синхронизации фаз сканером лишними не будут.

Всё вышеперечисленное – это весьма распространённые причины вибрации на холостых. Но, к счастью, в жизни наиболее распространённая причина такой вибрации более проста в решении и с мотором почти не связана.

«Я устал, я ухожу»

На возрастных машинах почти всегда вибрация этого рода возникает по простой причине – из-за износа опор двигателя. Как мы все знаем, как минимум одна из опор (или подушек) мотора в современном автомобиля масляная. Масло из неё может уйти из-за разрыва или трещин, после чего мотор «ложится» на кузов. Лежащий на кузове мотор скачет так, что вибрация будет очень заметной. Поэтому в первую очередь нужно проверить именно наполненную опору.

Почему с порванной опорой мотор может трясти машину не постоянно, а только на холостом ходу? Обычно по одной простой причине: как только двигатель начинает при движении отдать крутящий момент, он немного наклоняется. И от кузова в этот момент он отходит. А при остановке ложится обратно на подушки (на их остатки) и опять начинает трясти всю машину.

Впрочем, все простые резиновые опоры со временем тоже теряют свои свойства. Резина с годами дубеет и охотно передаёт вибрации на кузов. И как раз это лучше всего заметно на холодном моторе: если постоять в пробках, да ещё и в жару, резиновые детали становятся немного мягче, и вибрация будто бы снижается. А на холодном моторе она появляется снова. Решение вопроса простое – замена опор. Причем, вероятно, менять придётся все опоры сразу, включая подушки коробки передач (если они есть), потому что в этом случае поганая овца действительно портит всё стадо и трясёт кузов даже при всех остальных исправных опорах. К сожалению, всё в этом мире со временем стареет, и износ опор неизбежен. И плохо, что аналоги обычно заметно хуже оригинальных подушек и либо не решают проблему, либо решают её ненадолго. А оригинальные опоры часто стоят довольно дорого.

Хороший способ проверить, не убиты ли опоры на машине с АКП, – это сравнить вибрацию при положении селектора в паркинге или нейтрали и в режиме D с нажатым тормозом. Если вибрация будет намного заметнее в «драйве», то почти стопроцентная причина кроется в опорах. Правда, есть одно «но»: коробка должна быть исправна. Иначе...

А если не мотор?

Более редкая причина вибрации на машине с автоматом – это износ «бублика» (гидротрансформатора). Если он собирается «покинуть чат», то при остановке в «драйве» и нажатии на тормоз тоже появляется вибрация. Но, к счастью, это бывает реже, чем износ жидкостной опоры мотора, да и букет симптомов более богатый. Тут обычно встречаются и рывки при разгоне и прямолинейном движении, и гул.

Если всё проверено сто раз и из всех подозреваемых остался только «бублик», есть смысл начать с замены масла в автомате. Возможно, со свежим маслом ситуация изменится к лучшему. Зимой можно проверить эту схему довольно просто: сразу после пуска мотора включите D и посмотрите, не пытается ли мотор заглохнуть при нажатом тормозе. Если глохнет, то вместо ATF в коробке уже какая-то невозможная жижа. Жалко только, что для этой проверки нужен мороз градусов в 20, а его ждать ещё долго.

Всё, что крутится

И, наконец, ещё одна причина странной вибрации – это неисправность навесных агрегатов и их приводов. Конечно, обнаружить вибрацию от кривого шкива генератора не получится – это совсем не тот случай, и симптомы будут другими (скорее, порвётся ремень, чем машину будет трясти). Но иногда бывает, что что-то под капотом крутится труднее, чем надо. Это может быть генератор, помпа, компрессор кондиционера – всё что угодно.

Вибрировать будет не подшипник (этого заметить нельзя), а сам мотор, которому на холостых оборотах становится трудно работать. Такое встречается очень редко, но на всякий случай приведу пример из сервиса друзей: мотор одного Ford Fusion не выдавал никаких ошибок, при этом трясся, как в лихорадке. Виновником оказалась помпа. Причём обычно при износе она сначала банально течёт и клинит, а тут просто трудно и неравномерно вращалась. И малообъёмному мотору этого было достаточно, чтобы устроить танцы на подушках. Думаю, это редкое исключение, но всё-таки если один раз с таким столкнулись, есть вероятность, что кто-то с этим тоже может встретиться.

Чего бояться?

Сама по себе вибрация, конечно, неприятна. Не зря сейчас уже многие автопроизводители ставят активные опоры двигателя, которые меняют параметры работы в зависимости от оборотов и нагрузки на мотор. Про комфорт с вибрацией можно забыть, но это не самое главное. Главное, что иногда эта вибрация может предупредить о более серьёзной неисправности или не допустить её. Взять тот же Fusion: если бы владелец вовремя не проявил озабоченность, помпа когда-нибудь всё равно заклинила бы, и последствия могли быть неприятными. Перескок ремня ГРМ или растяжение цепи тоже не обещают ничего хорошего, а троение мотора и неожиданное снижение мощности может быть попросту опасным.

Кроме того, вибрации, которые передаются на кузов, никак не продлевают жизнь проводке и разъёмам. Особенно если эта проводка уже старая и высохшая. Перетираются места фиксации, проводка в жгутах, изгибы и соединения. И это тоже плохо. Так что игнорировать появление вибрации не стоит – у неё обязательно есть на то причина, и эту причину надо искать и устранять в любом случае.