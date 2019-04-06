ВАЗ-2121 УАЗ-469

В своё время тольяттинский полноприводник стал настоящим откровением для потребителя – как советского, так и зарубежного. Практически легковой уровень комфорта, отличная (для внедорожника) управляемость и впечатляющие возможности вне дорог с твердым покрытием – что еще нужно для счастья? Многим не хватало чуть более просторного салона, тяговитого двигателя и мощной лонжеронной рамы. Да и полный привод в СССР некоторые владельцы этой машины просто демонтировали. Впрочем, особенности компактной Нивы, построенной на агрегатах Жигулей, являются продолжением её достоинств. «Уазик» семидесятых годов – настоящий солдат. А это значит, что и его владелец должен стойко переносить все тяготы и лишения, связанные с эксплуатацией такой машины. Подключаемый вручную «передок», синхронизаторы не на всех передачах, одноконтурные тормоза, лишенная расширительного бачка и негерметичная система охлаждения – это далеко не весь список «родовых особенностей козла», с которыми нужно смириться обладателю раннего «четыреста шестьдесят девятого». Зато в брутальности ему не откажешь, а по простоте и выносливости этот внедорожник можно банально, но точно сравнить с легендарным автоматом Калашникова.

1. Начнём с неожиданного вопроса. Нравятся ли вам обычные Жигули – например, шестой модели?

Нива – это несущий кузов и оригинальная полноприводная трансмиссия. Но при этом под капотом ВАЗ-2121 до начала девяностых стоял обычный «шестёрочный» двигатель. От этой же модели была позаимствована и задняя оптика. Да и в салоне «артефактов» от ВАЗ-2106 просматривалось немало – руль, комбинация приборов… Поэтому в Ниве всегда чувствовали себя уютно те, для кого «Жигули головного мозга» – это не оскорбление, а стиль жизни. Жигулями здесь и не пахло: несмотря на позаимствованный от обычной легковой Волги мотор, во всём остальном УАЗ оставался верен лишь самому себе. Ни снаружи, ни в салоне этого «вояки» нельзя было найти детали от автомобилей ВАЗ или любых других советских легковушек. Даже оптика на машинах выпуска до 1980 года – и та полностью «грузовая»!

2. Узнаем ваши пристрастия. Что вам ближе – дача или рыбалка?

В своё время Нива задумывалась как транспорт для сельского жителя. В действительности же эта машина стала отличным подспорьем для горожанина, увлекающегося рыбалкой или охотой. Не слишком просторный багажник – не беда, ведь в него легко войдёт удочка или ружье, да и мелкие трофеи при необходимости поместятся. А вот буксировку тяжелых прицепов или перевозку дачного урожая Нива не очень любила из-за несущего кузова и «легкового» силового агрегата. Прочная и жесткая рама, мощные рессоры и откидной задний борт позволяли перевозить на УАЗе 600 кг груза с водителем и одним пассажиром. «Козлик» также мог без проблем стать тягачом прицепа массой 850 кг. Именно поэтому такая машина безо всяких скидок могла (и может) выполнять всю «тяжелую работу» на даче или приусадебном участке. А при необходимости салон или багажник можно легко вымыть, просто окатив их водой из шланга!

3. Как вы относитесь к кабриолетам?

В отличие от предыдущих моделей Жигулей, Нива имела всего по одной боковой двери с каждой стороны. Зато её закрытый кузов был цельнометаллическим – то есть, крыша была несъемной и представляла собой крупный металлический штамп. Да и двери её устроены примерно так же, как на остальных моделях ВАЗа – металлические рамки, опускные стёкла и поворотные форточки. Строго говоря, по официальной терминологии УАЗ – никакой не кабриолет, а фаэтон, поскольку кроме мягкого открывающегося верха, закрепленного на трубчатом каркасе, этот автомобиль имел четыре боковые двери без опускных стёкол. Демонтировав тент с дугами, а также верхние надставки дверей, владелец УАЗа мог получить полную гамму ощущений от езды на кабриолете с открытым верхом! Правда, при проектировании сделано это было совершенно с другой целью – для облегчения транспортировки вертолётом или самолётом. Поэтому на 469-м лобовое стекло даже откидывалось на капот – то есть, при желании можно было и вовсе почувствовать себя водителем мотоцикла.

4. Служили ли вы в армии?

По меркам современных автомобилей эргономика Нивы далека от идеала. Но её водитель хотя бы чувствует, что сидит в «легковушке», пусть и сделанной свыше 40 лет назад. Управление ВАЗ-2121 не требует особых навыков и будет под силу любому, кто хоть раз ездил на вазовской «классике» или другой советской машине той эпохи. В «гражданском» интерьере Нивы даже было предусмотрено место под радиоприёмник! УАЗ-469 в оригинале – прекрасный способ поностальгировать по срочной службе в Советской Армии. Или возможность проникнуться тем, с чем за рулём УАЗов сталкивались вчерашние школьники и студенты. Лобовое стекло из двух половинок, голый металл большинства поверхностей, огромная твердая «баранка», тяжелые педали и отсутствие всяких излишеств вроде тахометра и стеклоподъемников сразу настраивают на соответствующий лад.

5. Планируется ли эксплуатация автомобиля в зимний период?

Зимой ездить на ВАЗ-2121 было ничуть не сложнее, чем на обычных Жигулях. Антифриз в системе охлаждения, эффективная «печка» и лёгкий запуск двигателя даже в двадцатиградусный мороз позволяли пользоваться этой машиной круглый год без особых проблем. А ведь именно в снегу раскрывались впечатляющие возможности этого автомобиля с точки зрения проходимости. Тент вместо жёсткой крыши, вода вместо антифриза в негерметичной системе охлаждения, не самый эффективный отопитель – зимняя эксплуатация УАЗ-469 требовала от водителя смирения и терпеливости. Впрочем, если автомобиль хранился в тёплом закрытом боксе воинской части, то ездить на нём зимой всё же получалось. Зато на скользкой зимней дороге можно было даже подключить передний мост – но не перебарщивать со скоростью.

6. Много ли вы ездите по шоссе?

Короткая база и более высокий центр тяжести сделали Ниву менее устойчивой по сравнению с заднеприводными ВАЗами, хотя постоянный полный привод добавлял уверенности на скользких покрытиях. По загородному шоссе ехать на этой машине несложно, нужно лишь помнить об узеньких «зубастых» покрышках и высокой посадке кузова. А вот обгоны попутного транспорта даются Ниве не слишком легко – сказывается не самая высокая энерговооруженность. УАЗ способен проехать по асфальту, если это очень нужно водителю. Но удовольствие от этого не получит ни первый, ни второй: высокая посадка кузова на раме, архаичная конструкция рулевого управления и специфичная настройка «козлящих» подвесок вырабатывают у «пилота» особую манеру езды на скоростях, обычных для легковых машин (и Нивы). Да и «максималка» у «военной» версии 469 с колёсными редукторами составляла всего 105 км/ч (469Б – 120 км/ч). Зато на проселочной грунтовке или в чистом поле «уазик» будет чувствовать себя словно рыба в воде.

7. Где вы будете хранить такой раритет?

По степени «антивандальности» и противоугонным свойствам ВАЗ-2121 сравним с любым другим советским автомобилем семидесятых годов. Двери здесь закрываются на ключ, рулевой вал имеет механическую блокировку, а жесткая крыша не оставляет злоумышленникам шансов проникнуть в салон, разрезав тент. Правда, форточку на дверях при некотором умении можно легко «отжать»… Мягкий тент, отсутствие дверных замков сколько-нибудь серьезной секретности – УАЗ создавался таким, чтобы в случае необходимости (например, на поле боя) на нём смог бы уехать не только водитель. Именно поэтому открыть и завести эту машину можно было чуть ли не ногтем, чем нередко пользовались подростки или начинающие угонщики. Да и тент при круглогодичном хранении на улице довольно быстро приходил в негодность как из-за снега и других осадков, так и вследствие перегрева в летний зной.

8. Впечатляет ли вас ралли «Париж – Дакар»?

ВАЗ-2121 в своём первоначальном варианте не просто смог «засветиться» в престижном ралли-марафоне, но и занял третье место в общем зачёте! Бронзу в абсолюте в 1981 году на советской машине смог взять французский гонщик Жан Клод Бриавуан, а годом позже он же в экипаже с Андре Дэлиаром поднялся на второе место в абсолютном зачёте! В 1983-м Нива, за рулём которой сидел Андре Тросса, вновь финишировала второй. Таким образом, советский внедорожник под управлением французских спортсменов неоднократно занимал призовые места в «Дакаре», пусть ни разу и не стал его победителем. Еще в августе 1974 года в рамках испытательного пробега три стандартных автомобиля УАЗ-469, не имевших в своём арсенале ни лебёдок, ни цепей противоскольжения, смогли подняться на гору Эльбрус, взяв отметку 4 200 метров. Годом позже команда во главе с итальянцем Луиджи Марторелли на четырёх УАЗ-469Б и мотоцикле Днепр МТ-9 преодолела пустыню Сахару, проехав по пескам 11 тысяч километров за 40 дней. В 1978-м в Сан-Ремо итальянец на УАЗ-469 стал победителем чемпионата Италии по автокроссу, получив награду «Серебряный домкрат». А вот в ралли-рейде «Париж-Дакар» этот советский внедорожник, в отличие от ВАЗ-2121, участия не принимал.

9. Вы живете в мегаполисе или деревне?

Нива, несмотря на почтенный возраст, вполне может держаться в современном дорожном потоке. Конечно, возможности 80-сильного двигателя не позволяют уходить со светофора первым (или хотя бы вторым), но дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель обеспечивают этой машине неплохое замедление. Да и обзорность благодаря тонким стойкам и большим стёклам на удивление неплохая – если, конечно, сделать поправку на крошечное наружное зеркало. Одноконтурные тормоза, «задумчивое» рулевое управление и не самый «взрывной» характер мотора заставляют водителя УАЗ-469 пребывать в современной городской толчее в постоянном напряжении. Да и тент с небольшим задним окошком, словно «шапка-ушанка», ограничивает обзор водителя, заставляя осторожничать при перестроениях и любых манёврах. Словом, за рулём аутентичного «уазика» середины семидесятых годов в наше время чувствуешь себя, как слон в посудной лавке.

10. Ездили ли вы на старых грузовиках?