«Гражданин мира», известный у нас под именем Logan и выпускавшийся в мире под несколькими разными марками, в этом году отмечает своё 18-летие. В честь «совершеннолетия» этого невольного любимца миллионов мы решили проверить ваш уровень знаний, связанных с историей разработки и особенностями этой модели, ставшей для многих не просто семейным автомобилем на многие годы, но и первой новой иномаркой.