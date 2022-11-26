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  • Тест из таксопарка: проверь, что ты знаешь о Renault Logan первого поколения

Тест из таксопарка: проверь, что ты знаешь о Renault Logan первого поколения

26.11.2022 81 0 0

«Гражданин мира», известный у нас под именем Logan и выпускавшийся в мире под несколькими разными марками, в этом году отмечает своё 18-летие. В честь «совершеннолетия» этого невольного любимца миллионов мы решили проверить ваш уровень знаний, связанных с историей разработки и особенностями этой модели, ставшей для многих не просто семейным автомобилем на многие годы, но и первой новой иномаркой.

 
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седан Франция тесты Renault Renault Logan

 

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