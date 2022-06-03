Всё утро или весь день может испортить всего один звук: непонятный, странный, пугающий звук, который ни с того ни с сего раздался при пуске холодного мотора. Если говорить серьёзно, то любой посторонний шум – это признак какой-то неисправности, поэтому хотя бы какую-то тревогу он вызвать должен. Но и паниковать раньше времени не стоит. Главное, как можно быстрее выяснить, что застучало, захрустело или затрещало.

Писк и скрип​

Мы уже как-то рассказывали о том, почему свистят и пищат ремни навесного оборудования. Повторяться не буду, просто кратко напомню: именно свистнуть на секунду-две сразу после пуска мотора могут только ремни. Ничего совсем страшного в этом нет, но лучше заранее запланировать замену ремня: он либо растянулся, либо уже начал «дубеть» от возраста. Всякие аэрозоли для ремней помогают лишь условно – они могут немного смягчить ремень и кратковременно убрать этот неприятный свист, убрав жирный налет и повысив сцепление ремня с роликами. Потом он в любом случае вернётся обратно, так что лучше не доводить ситуацию до обрыва и поменять ремень заранее.

Ну а мы вернёмся к более интересным звукам. И начнём с того, какие звуки может издавать непосредственно мотор.

Потрещим или постучим?

Причина треска сразу после пуска мотора – это обычно умирающий фазовращатель. Его характерный звук трудно спутать с чем-то другим. Что делать?

Во-первых, подумать о том, почему он затрещал. Стоит поискать данные в Сети о своей машине: у некоторых моделей и даже брендов отношения с фазорегуляторами почему-то не складываются, и их приходится менять или ремонтировать довольно часто. Но на большинстве машин фазовращатели обычно работают долго (для них и 150, и 200 тысяч километров пробега – это не всегда приговор), и если они выходят из строя раньше времени, есть повод задуматься на тему масла. То ли вы его слишком редко меняете, то ли пользуетесь не слишком хорошим, то ли есть какая-то проблема с его давлением. Если вы считаете, что в московских пробках достаточно менять масло раз 15 тысяч километров (как это часто советуют дилеры), то смерти «фазика» удивляться не надо – он старался, как мог, но стал жертвой маркетологов.

Теоретически с неработающим фазовращателем ездить можно. Да, машина не будет нормально тянуть, может гореть Check Engine, вырастет расход топлива, но до замены доехать можно. Хуже, если мотор начал при пуске стучать.

Стук непосредственно при пуске встречается очень редко. Чаще мотор может постукивать до полного прогревания. Такое на современных моторах встречается достаточно часто из-за их конструктивных особенностей. Чаще всего – из-за коротких юбок поршней, которые применяют исключительно по экологическим мотивам и с точки зрения снижения расхода топлива. При этом стоит отметить, что некоторые моторы могут ездить с таким стуком десятки тысяч километров совершенно безболезненно. Например, многочисленные фольксвагеновские моторы семейства ЕА111 и чуть в меньшей степени – ЕА211. Если какой-нибудь САХА или кто-то из его родственников не ест при этом масло, раньше времени переживать не стоит – уж такими их придумали.

При этом короткий звук перекладки юбок поршней для корейских моторов объёмом 2,0 и 2,4 л – это очень плохой признак. Почти всегда этот стук означает как минимум начало возникновения задиров. Впрочем, что-то изменить тут не получится: без ремонта (и возможно, очень скорого) не обойтись. А модная заблаговременная установка дополнительных масляных форсунок для охлаждения поршней помогает далеко не всегда, хотя в сегодняшних условиях стоит далеко не дёшево. К слову, звук перекладки на холодную у некоторых моторов (в частности, корейских) можно спутать со звуком форсунок или неотрегулированного ГРМ – последний сильнее проявляется под малой нагрузкой на холодную и прогазовке

Отвечая на вопрос, что может стучать или трещать сразу после пуска, мы как раз переходим к ГРМ: в «цепных» моторах это, как правило, сама цепь ГРМ. Причина стука одна – недостаточное натяжение или из-за растяжения самой цепи, или из-за некорректной работы натяжителя. Стучит цепь обычно по крышке цепи, но бывает, что она начинает шуметь при пуске мотора и в районе натяжителя, и успокоителей. Ей повезло: там есть, обо что постучать.

Если есть подозрение, что треск раздаётся именно от цепи, затягивать с проверкой и устранением неприятности не стоит – можно доездиться до перескока цепи с очень вероятным «сталинградом» (встречей клапанов и поршней) или вообще до обрыва, что бывает очень редко, но теоретически вполне вероятно. В любом случае ремонт последствий будет значительно дороже, чем устранение его причины.

Что и как проверить? Универсальный метод – проверка фаз газораспределения с помощью сканера. Немного очевидного: так как цепь приводит в действие распредвалы от звезды коленвала, то рассинхронизация их положения будет заметна сразу.

Не такой универсальный, то очень хороший способ – оценка натяжения цепи визуально. Для этого не обязательно снимать крышку цепи: на некоторых моторах есть возможность посмотреть, насколько выдвинут шток натяжителя. На штоке есть метки, по количеству которых можно понять, жива ещё цепь или уже растянулась настолько, что натяжитель с работой не справляется.

Кстати, если стук цепи пропадает очень быстро, то в её слабом натяжении может быть виновата не она, а как раз натяжитель. В истории есть примеры неудачных гидронатяжителей (например, у тех же моторов ЕА111 и EA113 у Volkswagen, M276 у Mercedes, некоторых V6 у Audi), которые после остановки двигателя истекали маслом, теряли давление и ослабляли цепь. Если дело в нём, то вам повезло: ремонтировать или менять его намного дешевле, чем менять весь комплект цепного ГРМ. Иногда и вовсе нужно поменять обратные клапаны, поддерживающие давление масла для запуска. А на будущее опять же можно посоветовать почаще менять масло: гидронатяжитель не так привередлив к маслу, как фазовращатель, но тоже любит, чтобы оно было чистым.

Ещё одна причина стука мотора сразу после пуска – некорректные клапанные зазоры. Тут вариантов два. Если в клапанном механизме нет гидрокомпенсаторов, то пора отправляться на регулировку клапанов. Если же гидрокомпенсаторы есть, то стук говорит о том, что они не работают. Тут многое зависит от того, что именно случилось с «гидриками». Иногда по мере прогрева стук (это будет характерный довольно звонкий цокот из-под крышки клапанной коробки) может пропадать, но это не значит, что мотор в порядке. Это значит, что есть нарушение теплового зазора клапана, которое нужно обязательно устранить.

И последнее: на дизельных моторах причиной стука после пуска может быть неисправность топливной аппаратуры, в первую очередь – форсунки. Если она протекает, на холодном моторе это может выглядеть как стук (или жёсткая работа) сразу после пуска мотора. По мере прогрева стук может сдать тише, но запускать это дело не стоит: течь форсунки дизеля – прямой путь к прогару клапана.

Ну и на сладкое упомянем самый неприятный и дорогой вариант шума. Если после пуска мотора появляется откровенный и сильный стук, который особенно усиливается под сброс газа, то это почти наверняка проворот вкладышей. Здесь малой кровью уже не обойтись: это обязательно вскрытие мотора, дефектовка и недешевый ремонт.

А если не мотор?

Под капотом есть ещё несколько потенциальных источников мерзких скрипов, жужжаний и стуков во время пускам мотора. Опытные автовладельцы сразу вспомнят один из них: громкое жужжание в момент включения стартера вместо штатного пуска. И конечно же, назовут и причину непорядка: это неисправность втягивающей катушки стартера – его шестерня не зашла в соединение с венцом маховика. Стартер нужно как минимум почистить, максимум – отремонтировать. В редких случаях виноват венец маховика, но если такое когда-нибудь и встретиться в жизни, то только на машине с пробегом… Даже не знаю, несколько сотен тысяч километров.



Громкие щелчки во время включения стартера – это тоже он, сам стартер. Но не по своей вине, а по вине севшего аккумулятора. Как вариант – плохой «массы», но значительно реже.

Само собой, есть очень скучные источники постороннего шума после пуска двигателя – это все подшипники дополнительного оборудования. Но это немного не наша тема: этот звук (писк, реже тихий гул или даже ритмичные щелчки) тоже либо остаётся на всё время прогрева двигателя, либо не исчезает и на прогретом.



А вот про один звук я хотел бы рассказать отдельно. Его причину мы его искали на машине товарища очень долго, но нашли только на подъёмнике: оторвался один из кронштейнов системы подвеса выпуска. Причём его трудно увидеть – мешает передний подрамник. И, что самое интересное, проявлялся звук только при пуске мотора и звучал, будто кто-то несколько раз стучит молотком по железной бочке где-то в ногах у водителя. На ходу такого звука не было. Видимо, в момент пуска, в момент начала движения поршней, возникал какой-то такой момент сил, с направлением которого не справлялись опоры мотора. Случай, конечно, очень индивидуальный, но интересный.

Вместо заключения

Конечно, не весь посторонний шум относится к опасным звукам. Но если найти его причину сложно, лучше обратиться в сервис. Иногда машина лёгким треском со стороны генератора или несколькими секундами щелчков насоса ГУРа сразу после пускам мотора предупреждает своего владельца о неисправности заранее, позволяя ему принять необходимые меры. Игнорировать такие предупреждения не стоит – выйдет себе дороже.