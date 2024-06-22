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  • Товарищ или мистер: угадай, советский автомобиль на фото или нет

Товарищ или мистер: угадай, советский автомобиль на фото или нет

22.06.2024 329 0 1

Существует мнение, что большинство выпущенных в СССР автомобилей было скопировано с иностранных машин. Отчасти это мнение справедливо, но сегодня мы предлагаем вам проверить очевидность таких суждений. Для этого в каждом задании нужно будет лишь ответить на простой вопрос: советская ли машина изображена на фото или её взятый за основу иностранный аналог? А может быть, всё было ровно наоборот, и «иномарку» скопировали с нашего автомобиля?

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