Существует мнение, что большинство выпущенных в СССР автомобилей было скопировано с иностранных машин. Отчасти это мнение справедливо, но сегодня мы предлагаем вам проверить очевидность таких суждений. Для этого в каждом задании нужно будет лишь ответить на простой вопрос: советская ли машина изображена на фото или её взятый за основу иностранный аналог? А может быть, всё было ровно наоборот, и «иномарку» скопировали с нашего автомобиля?