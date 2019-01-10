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Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

Тревожные горизонты АВТОВАЗа: откуда высокие продажи и кого впечатлят новинки 2019 года?

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После пресс-конференции, посвящённой результатам бренда Lada в 2018 году и выдержанной в мажорном ключе, мы побеседовали с Яном Птачеком, исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», расспросив его о ключевых новинках марки в 2019 году. Вместе с тем попытаемся ответить на вопрос: так ли всё хорошо у Lada, которая закончила 2018 год лидером рынка, продав 360 204 машины и улучшив результат 2018 года на 16%?
 

Ряд ключевых показателей бренда Lada за 2018 год АВТОВАЗ преподносит как безусловные достижения, закладывающие фундамент успеха ближайших лет: именно поэтому отчётная пресс-конференция по 2018 году прошла под слоганом «Новые горизонты». Между тем, большинство цифр при внимательном изучении меняют свой характер с положительного как минимум на нейтральный, если не на отрицательный.

В 2014 году, доля Lada на рынке новых легковых и лёгких коммерческих машин в России упала до минимума последних лет, составив 15,5%. С тех пор этот показатель неуклонно рос и в 2018 году достиг 20%. Казалось бы – успех? Увы. Мы помним, что как раз в конце 2014 года рубль обвалился к доллару и евро примерно в два раза (и с тех пор болтается около этих отметок), из-за чего цены не только на импортируемые модели, но и на локализованные взлетели весьма существенно: зарубежные комплектующие есть даже на автомобилях отечественных брендов. Вкупе с падением уровня реальных доходов это дало совершенно естественное изменение картины покупательских предпочтений. Те, кто прежде брал иномарки компактного класса, перешли на вторичку, а те, кому и в страшном сне не могли присниться «жигули» всё-таки пересел на них. Здесь, безусловно, нужно учитывать и тот факт, что Lada вышла с моделями Vesta и XRAY в более высокий ценовой диапазон, однако, главный козырь машин из Тольятти и Ижевска прежний – низкая цена, возможность недорогого самостоятельного ремонта и вменяемое качество, по крайней мере, на фоне иных «китайцев».

В этом году Lada распрощалась с моделью Priora. В своё время ей продлили жизнь только для того, чтобы обкатать на ней коробку с одним автоматическим сцеплением АМТ

В этом году Lada распрощалась с моделью Priora. В своё время ей продлили жизнь только для того, чтобы обкатать на ней коробку с одним автоматическим сцеплением (АМТ). Последние 7 экземпляров Priora были отгружены дилерам в ноябре

Поскольку население наше продолжает беднеть, а в формировании модельного ряда Lada отчётливо наметилась тенденция по заполнению ниш и пустот продуктовой линейки малой кровью, можно смело прогнозировать дальнейший рост доли Lada на российском рынке. В этом смысле нашей марке помогают и прямые корейские конкуренты Hyundai и Kia, у которых в последние два года здорово выросла средневзвешенная цена автомобиля (есть такой показатель), перевалив за миллион.

Успехи на зарубежных рынках Lada, где отгрузки выросли на 57% (до 38 052 шт.) сопряжены исключительно с Белоруссией и Казахстаном – именно на эти страны приходится основная масса экспорта, однако, никакого влияния на общую картину они, очевидно, не окажут: объёмы невелики, спрос в Казахстане в 2018 году падает, да и в Белоруссии не всё благополучно. Впрочем, первые два квартала 2018 года белорусский спрос рос как дрожжах, однако, уже с третьего квартала динамика стала сильно затухать: причина – в сокращении выдачи автомобильных кредитов в нижних ценовых сегментах. При этом почти все свои «экспортные» ресурсы Lada сосредоточит именно на Белоруссии и Казахстане. В Европе продажи Lada по-прежнему остаются не значительными: в период с января по ноябрь 2018 года дилеры в среднем продавали чуть более, чем по 350 машин в месяц. В других регионах дальнего зарубежья резкое увеличение продаж может быть сопряжено лишь с открытием собственных производственных площадок, однако вице-президент АВТОВАЗа Ян Птачек уверяет, что в ближайшее время таких задач нет.

На линии В0 тольяттинского предприятия Nissan Almera выпускали с 2013 по 2018 год. Сборка остановлена, но отгрузки дилерам идут - на складах много машин

На линии В0 тольяттинского предприятия Nissan Almera выпускали с 2013 по 2018 год. Сборка остановлена, но отгрузки дилерам идут — на складах ещё много машин

Теперь пройдёмся по четырём главным моделям бренда, которые входят в ТОП-10 российского автомобильного рынка. Примечательно, что две из них – XRAY и Largus базируются на платформе B0 альянса Renault-Nissan, и две – на ветеранских тележках тольяттинской разработки. Безоговорочным успехом выглядит только рывок Vesta: 108 364 машины против 77 291 прошлогодних. Однако здесь горькой пилюлей стали невыразительные продажи исполнений Cross. Седан, поступивший к дилерам в июне, ежемесячно продавался в среднем примерно по 500 машин, и мало что добавил в общую копилку. Кросс-универсал, для которого 2018 стал первым полным годом, ежемесячно расходился примерно по 1,9 тыс. экземпляров, и его вклад в первенство «Весты» куда более весом, однако, по сути и Vesta SW Cross так и осталась нишевой версией.

Опять же не подвергаем сомнению успех Largus — ветерана тольяттинской линейки : 53 691 автомобиль в 2018 году против 41 741 шт. годом ранее. Здесь сработали и частники, поведение которых как раз подтверждает теорию «сокращения потребностей» из-за всеобщего удорожания жизни, и бизнес, который в кризисные времена отказался от дорогостоящих «иномарок» даже в виде родственного Renault Dokker, в пользу фургона Largus: 9619 машин в 2018 году против 8140 шт. в 2017-м.

Kalina, после рестайлинга превратившаяся в Granta, обрела второе дыхание и продаётся веселее прежнего

Kalina, после рестайлинга превратившаяся в Granta, обрела второе дыхание и продаётся веселее прежнего

К слову, для АВТОВАЗа, который год работающего в недозагруженном состоянии, успех Largus трудно переоценить, ведь в этом году на нитке тольяттинского конвейера В0 перестали собирать Nissan Almera (с января по ноябрь дилерам отгружено 13 756 шт.) , а значит её нужно чем-то заменить. При этом на соплатформенные иноземные бренды надежды мало: Renault Logan, только под конец года прошедший процедуру рестайлинга, продавался без ярко выраженной динамики, а Sandero остался в небольшом плюсе. На линии Granta тоже потери: Datsun mi-Do в первые 11 месяцев 2018 года рухнул более чем в половину. Интересно, не с этим ли связаны разговоры о грядущих в этом году сокращениях, в том числе и на на производстве? 2 января об этом написали участники сообщества «Рабочие АВТОВАЗа» в VK. Между тем, наш сегодняшний собеседник Ян Птачек не видит большой проблемы с ослаблении загрузки конвейера.

Совсем немного уступила «Весте» Granta (106 325 шт.), однако её прибавка в 13% уже – обманчивая. Дело в том, что в прошлом году с рестайлингом линейки Granta и Kalina модели были объединены с попутным исчезновением последней. Уже с августа месяца новые Granta в кузове универсал и хэтчбек (бывшие «Калины») стали ежемесячно добавлять по 2 тыс. экземпляров в копилку «Гранты». Не впечатляют и результаты XRAY: 34 807 шт. в 2018 году против 33 319 годом ранее. С одной стороны, вроде бы и рост, с другой – всю эту прибавку (и даже больше) дали исполнения Cross, отгрузки которых начались дилерам ещё в октябре. Получается, что в самом популярном сегменте рынка – кроссоверах, у «Лады» вообще нет прибавки!

XRAY Cross стал главной новинкой Lada 2018 года. В году нынешнем его могут представить в исполнении с вариатором, причём не только представить, но и пустить в продажу

XRAY Cross стал главной новинкой Lada 2018 года. В году нынешнем его могут представить в исполнении с вариатором, причём не только представить, но и пустить в продажу

За счёт чего можно увеличить популярность XRAY? Хотя бы за счёт исполнения с вариатором, который в паре с французским 1,6-литровым двигателем Н4М, локализованным в Тольятти, уже перекочевал с Renault Kaptur на Logan – как раз попутно с упомянутым рестайлингом. Очевидно, что для начала его попробуют поставить именно на XRAY Cross: дело в том, что для обвешанной пластиком версии не предусмотрена коробка АМТ. Вне всякого сомнения, этот силовой агрегат пригодится и на Vesta, где только 9,6% (по данным за первые 11 месяцев 2018 года), а вовсе не 20%, как заявил на пресс-конференции Ян Птачек, приходится на автоматические версии с АМТ.

По данным нашего сайта, испытания автомобилей Lada с вариатором идут полным ходом, но интересен тут другой момент: а не могут ли поставить вариатор JF015E на «жигули» не с французским мотором, а с вазовским, скажем с ВАЗ-21179? Тут можно одним выстрелом шлёпнуть двух зайцев: и снизить цену на вариаторный XRAY (мы помним, что версия XRAY, оборудованная мотором Н4М, в своё время ушла с рынка именно из-за дороговизны), и обкатать новую пару «мотор-коробка» перед вероятным применением агрегата ВАЗ-21179, о чём Kolesa.ru тоже писали. Ян Птачек по поводу всех возможных комбинаций агрегатов ответил очень общо: «рассматриваются разные варианты». К слову, если тольяттинцы всё же придут к единому мнению, модификацию одной из моделей Lada с вариатором можно ожидать под занавес нынешнего года.

Этот красавец дебютирует только в 2022 году. Продольно размещённый силовой агрегат и межосевой дифференциал останутся в памяти истинных "нивоводов"...

Этот красавец в своём серийном виде дебютирует только в 2022 году. Продольно размещённый силовой агрегат и межосевой дифференциал останутся в памяти истинных «нивоводов»…

По другой массовой новинке Lada, куда меньше неясностей. Granta Cross должна появиться у дилеров под конец первого полугодия, и по технике она практически не будет отличаться от обычной «Гранты», в то время, как, скажем, тот же XRAY Cross имеет местами довольно радикальную разницу с базовой моделью. Ещё на запуске XRAY Cross Ян Птачек утверждал, что уровень около 500 тыс. рублей для многих покупателей «Гранты» — критичный. Действительно, основная масса «Грант», причём вне зависимости от кузова, продаётся в недорогих комплектациях Standart и Classic, оснащённых с 8-клапанными моторами. Пока цена на эти исполнения не превышает указанного порога. Низкая цена, по словам Птачека – одно из важных конкурентных преимуществ «Гранты», которое неплохо бы сохранить. Из этого можно сделать вывод, что исполнение Cross могут предусмотреть не только для версий с 16-клапанным мотором, но и для базовых. По словам вице-президента, в настоящее время даже пробные партии Granta Cross на заводе ещё не собирали, да и с ценами менеджеры пока не определились.

А вот за другую имиджевую новинку «Лады» этого года можно не волноваться: производство Vesta Sport стартовало ещё в прошлом году и первые машины, по словам Птачека уже доставлены к дилерам. Цены должны объявить на днях.

Вернёмся к цифрам, многие из которых, как мы сказали, выглядят очень радужно, к примеру, количество дилерских центров, которое по состоянию на конец 2018 года составило 288. С этим показателем Lada остаётся лидером рынка, но, вспомним, что к примеру, в январе 2017 года у марки было 343 шоу-рума. Наш собеседник объясняет сокращение торговых точек так. «У нас есть дорожная карта развития дилерской сети, которую мы разработали два года назад. Задача этой стратегии – обеспечить оптимальное количество дилеров во всех регионах с одной стороны, а с другой – привести дилеров в соответствие с корпоративным стандартами». Ян Птачек подчеркнул, что у компании нет нужды увеличивать количество торговых точек, главное, чтобы покупатель получал услуги надлежащего качества. Между тем, вице-президент АВТОВАЗа признался, что согласно упомянутой «дорожной карте», в некоторых городах и регионах количество дилеров – избыточно, а часть дилерских контрактов была расторгнута именно по инициативе АВТОВАЗа.

Финвопрос АВТОВАЗ Лада рынок легковых автомобилей Ян Птачек
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