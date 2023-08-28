Мы подробно рассказывали обо всех вариантах наказания за грязные, нечитаемые или скрытые номера. Сегодня же коснемся ситуации, которую учитывает не каждый водитель: номера абсолютно чистые, но на автомобиле не работает подсветка заднего номера, и инспектор собирается выписать штраф за нечитаемый номер. Прав ли он в этой ситуации и придется ли платить штраф?

Что говорят правила?

Обычно водители в стремлении определить свои обязанности обращаются к Правилам дорожного движения, но читаемость номеров – не совсем тот случай. В ПДД до недавнего времени вообще почти не было данных о читаемости номеров – лишь общие указания, что на автомобиле в предусмотренных местах должны быть установлены регистрационные знаки, и они не должны быть скрытыми, поддельными или измененными. А еще в Перечне неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, только с 1 сентября 2023 года появится ссылка на действующий (а не устаревший) ГОСТ Р 50577-2018 и запрет на эксплуатацию, если «государственный регистрационный знак закреплен на транспортном средстве с применением устройств или материалов, препятствующих его идентификации либо позволяющих его видоизменить или скрыть».

Указанный выше ГОСТ Р 50577-2018, по сути, дублирует требования к установке государственных регистрационных знаков, обозначенные в пункте 4.3 раздела 4 Приложения № 7 к Техническому регламенту Таможенного союза. В нем указаны правила расположения номерного знака по высоте и углу наклона, однако требования видимости знака в дневное время не оговорены. Тем не менее примечание Ж.4.7 (и пункт 4.3.5 Приложения № 7 к ТР ТС) указывает, что «регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства». Собственно, это первое важное условие, которое нам нужно учесть для ответа на вопрос в заголовке: в ПДД есть отсылка на ГОСТ с правилами читаемости номерных знаков в ночное время.

Что говорит КоАП?

Более широкое понятие читаемости номера появляется уже в КоАП. Часть 1 статьи 12.2 предусматривает то самое наказание за «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками». Именно поэтому водители привыкли, что под нечитаемым номером подразумевается грязный, поврежденный, стертый или частично скрытый чем-то (снегом, бумажкой, листиком дерева) регистрационный знак. И очень удивляются, когда инспектор придирается к нечитаемому номеру на абсолютно чистой машине.

Что говорит суд?

Чтобы устранить все возможные разночтения, Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019 внесло уточнение. Приведем полностью пункт 4 раздела 1 этого Постановления.

4. При решении вопроса о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, выражающегося в управлении транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ), следует руководствоваться примечанием к данной статье, согласно которому государственный регистрационный знак признается <…> нечитаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака (в частности, в связи с неисправностью штатных фонарей освещения заднего государственного регистрационного знака), а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Проще говоря, неработающая подсветка заднего номера в ночное время суток – это законное основание для инспектора ГИБДД признать номер нечитаемым. То есть, отвечая на вопрос в заголовке, делаем вывод: если на автомобиле не работает подсветка заднего номера, то в темное время суток инспектор вправе счесть даже чистый номер нечитаемым и выписать правомерный штраф, который придется заплатить.

Какой штраф можно получить за неработающую подсветку номера?

Неисправность подсветки номера ночью приводит к тому же штрафу, что и за езду с нечитаемыми номерами по части 1 статьи 12.2 КоАП. Согласно ей, «управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.