Автомобиль за свою более чем вековую историю прошел весьма серьезный эволюционный путь. Едва ли не ежегодно на машинах появлялись интересные технические новинки, однако многое испытанием временем не выдержало. Некоторые оставшиеся в прошлом элементы дизайна способны выдавить слезу из глаз любого петролхеда. Стиснем зубы и вспомним, чего мы лишились. И подумаем, почему.

Маскоты

Носовые украшения – маскоты – оказались самой долгоживущей деталью экстерьера, и даже сейчас они окончательно не ушли в прошлое. Несмотря на требования безопасности, экономию и риск быть похищенными разного рода «коллекционерами», маскоты встречаются до сих пор. Самый яркий пример – знаменитая статуэтка Spirit of Ecstasy, с 1911 года венчающая монументальные радиаторы автомобилей Rolls-Royce. И хотя носовая фигурка со временем заметно уменьшилась в размерах и научилась прятаться в радиатор, пресловутый британский консерватизм не позволил отказаться от легендарного маскота даже на электрокупе Rolls-Royce Spectre.

Rolls-Royce Silver Ghost ’1911. Фото: autowp.ru 1 / 2 Rolls-Royce Black Badge Spectre. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com 2 / 2

Не менее известна и трехлучевая звезда Mercedes-Benz, которая хоть и исчезла с капотов машин практически всего модельного ряда, но сохранилась на седанах S-класса как атрибут топ-версий. Но это у них, у буржуев, а у нас была собственная гордость – устремленный в светлое советское будущее олень на капоте ГАЗ-21. К несчастью, волговский олень, как и его живой собрат в дикой природе, часто становился жертвой охотников, падких на всякие автомобильные сувениры. Точнее, не охотников, а браконьеров, но это детали. Также нельзя не вспомнить утверждение, что при столкновении с пешеходом олень представлял серьезную опасность, хотя встреча с машиной массой почти две тонны – с оленем или без оного – пешеходу здоровья точно не прибавляла. Как бы то ни было, но, начиная с 1962 года, оленя с капота Волги убрали, лишив ее, пожалуй, самого яркого элемента дизайна.

Mercedes-Benz S-Class W126. Фото: Вячеслав Залевский 1 / 3 ГАЗ-21 Волга. Фото: autowp.ru 2 / 3 ГАЗ-21 Волга. Фото: Колеса.ру 3 / 3

Если в 20-50-е годы прошлого века маскоты были очень популярны, то потом от них стали повсеместно отказываться по целому ряду соображений, в первую очередь – из-за потенциальной опасности для пешеходов. И сейчас они остались только на автомобилях высшего класса. А жаль.

Металлические бамперы

Если маскоты, пусть и ограниченно, до сих пор остаются в строю, то металлические бамперы безвозвратно ушли в прошлое. Причин было несколько: снижение массы и себестоимости автомобиля, требования безопасности, вписывание бампера в тщательно рассчитываемую аэродинамику машины и развитие химической промышленности, позволившее заменить металлические бамперы на более дешевые и легкие пластиковые. А если посмотреть на современные автомобили, то на многих из них бампер вообще разглядеть сложно, настолько искусно он интегрирован в экстерьер.

В начале восьмидесятых годов металлические бамперы были признаны анахронизмом, и вскоре от них практически повсеместно избавились. Хотя некоторые внедорожники до сих пор выпускаются с металлическими бамперами. Например, Ford Bronco. Также металлические бамперы сохранились у машин-ветеранов, таких как Toyota Land Cruiser 70, Niva Legend и УАЗ Хантер – все они до сих пор выпускаются с металлическими бамперами, как и вечно живая «буханка».

Toyota Land Cruiser. Фото: autowp.ru 1 / 3 Toyota Land Cruiser. Фото: autowp.ru 2 / 3 УАЗ Хантер. Фото: autowp.ru 3 / 3

Потеря. Вспомните хотя бы легендарный «дагмар» – бампер, отсылающий к выдающемуся во всех смыслах бюсту американской актрисы Вирджинии Рут Эгнор, выступавшей под псевдонимом Дагмар. Cadillac Fleetwood 75 1953 года не был бы так хорош, если бы не его… скажем так, бампер.

Cadillac Fleetwood 75. Фото: Михаил Баландин

Форточки в окнах

Многие автомобили, выпускавшиеся до середины восьмидесятых годов, имели не цельное стекло в передних дверях, а стекло с треугольной форточкой. Поворотом специального рычажка это окошко разблокировалось и точно так же этим рычажком запиралось. Сам рычажок крепился к форточке специальным клеем, и в СССР ходила байка, утверждающая, что автоугонщики открывают машины через форточки, приложив зажженную сигарету к стеклу. После чего клей якобы размягчался, и рычажок отваливался. Сложно сказать, насколько эта байка была правдивой, но нередко злоумышленники действительно открывали машины через форточки.

ВАЗ-2101. Фото: Михаил Гзовский

Предназначены они были для вентиляции салона, но дело в том, что салон можно было провентилировать, просто опустив стекло. Многие автопроизводители еще в семидесятые годы посчитали форточки ненужным излишеством и перешли на цельные дверные стекла. Что позволило не только снизить себестоимость изготовления передних дверей, но и сделать машины менее угоняемыми, ведь теперь открыть их через несуществующее более форточку стало невозможным. А широкое распространение кондиционеров сделало эти милые детали окончательно бесполезными.

Вентиляционные дефлекторы



Если подвести молодого автомобилиста к седану Москвич-2140, то его наверняка удивят странные черные пластиковые накладки на задних крыльях. И не факт, что он сможет быстро понять, что это такое и какую функцию они выполняют. Многие наверняка подумают, что это воздухозаборники, и будут отчасти правы.

Москвич-2140. Фото: Колеса.ру 1 / 2 Москвич-2140. Фото: Колеса.ру 2 / 2

На самом деле пластиковые накладки прикрывали вентиляционные дефлекторы, которые были частью приточной салонной вентиляции. Например, автомобиль постоял на солнце несколько часов, и его салон предсказуемо превратился в разновидность сауны. Но во время движения при открытых окнах или вышеупомянутых форточках нагретый воздух очень быстро можно было выдуть из салона через те самые дефлекторы, которые встречались на многих автомобилях семидесятых годов. Например, на ВАЗ-2103/06 они располагались на задних стойках, и это решение перекочевало на тольяттинские машины с Fiat-125. Точно также на задней стойке располагались дефлекторы у Нивы и ГАЗ-24.

Fiat 125. Фото: autowp.ru 1 / 2 ВАЗ-2103 «Жигули». Фото: autowp.ru 2 / 2

По мере массового внедрения кондиционеров приточная вентиляция, а с ней и дефлекторы стали попросту не нужны, и от них повсеместно отказались в 80-90-е годы.



Эволюция светотехники



В 1957 году западногерманская фирма Bosch выпустила первую в мире блок-фару, но еще несколько десятилетий автопроизводители делали машины с раздельной головной оптикой. Да и в наши дни такие машины выпускают (например, Jeep Wrangler), но уже не в таких количествах, как четверть века назад, когда габаритные огни, указатели поворотов и, собственно, сама фара были отдельными элементами. Современная блок-фара превратилась в сложное техническое изделие, способное выполнять сразу несколько функций. Поэтому необходимость устанавливать на автомобили отдельные фары и «мигалки» с противотуманками отпала. Про такой анахронизм, как стояночные огни, вообще не говорим. Кто помнит 24-ю Волгу с ее огоньками на задней стойке, тот поймет, о чем идет речь.

Jeep Wrangler. Фото: autowp.ru 1 / 2 ГАЗ-24 «Волга». Фото: Михаил Баландин 2 / 2

Зеркала заднего вида тоже эволюционировали, но не так сильно, как блок-фары. Однако в их корпусах появились указатели поворотов, ранее располагавшиеся на передних крыльях почти у всех машин. Европейских уж точно, так как общепринятые нормативы действовали одинаково для всей Европы, будь то капиталистическая Западная или социалистическая Восточная. Исключения, конечно, встречались, но именно что исключения. Впрочем, указатели поворотов на передних крыльях сохраняются у многих машин до сих пор, а переносить их на зеркала или нет, решает сам автопроизводитель.

ГАЗ-21 «Волга». Фото: Андрей Судьбин 1 / 2 Hyundai Creta. Фото: Кирилл Савченко 2 / 2

Скрытые фары

Стремясь придать машине более стильный или спортивный облик, многие автомобильные дизайнеры всегда старались обыграть тему головной оптики. Американцы считали, что автомобили с закрытыми специальными шторками фарами выглядят более солидно, поэтому одно время в США почти все фирмы использовали это дизайнерское решение. Действительно, глядя на такие машины, как роскошное купе Lincoln Continental Mark IV 1971 года, можно признать это решение удачным. Особенно после того, как автомобиль оживал, и шторки на электроприводах открывали фары. Не стоит забывать, что шторки выполняли еще и защитную функцию, прикрывая фары от попадания камней и прочего дорожного мусора.

Lincoln Continental Mark IV. Фото: Вячеслав Залевский

А вот производители спорткаров очень полюбили выдвижные фары – поднимающиеся над линией капота. В семидесятые-восьмидесятые годы почти все именитые итальянские фирмы чуть ли не каждую свою модель снабжали такими фарами. Достаточно вспомнить Lamborghini Diablo или Ferrari 288 GTO. Выдвижные фары использовались лишь в темное время суток, а значит, не ухудшали аэродинамику в остальное время. Да и в целом автомобиль с убранными фарами по моде тех лет выглядел стильным. Однако мода недолговечна, кроме того, принятые в девяностые годы правила безопасности прямо запрещали выступающие элементы в передней части кузова, которые могли сильно травмировать пешеходов при аварии. Кроме того, развитие светодиодных и прочих технологий лишило выступающие фары всякого смысла. Так что до наших дней не дожили ни закрытые, не выступающие фары. Теперь ждем, когда их перестанут делать «двухэтажными».

Ferrari GTO. Фото: autowp.ru Lamborghini Diablo. Фото: autowp.ru

Выдвижные антенны



В 50-е годы прошлого века радиоприемник в машине считался настоящим чудом. А что нужно радиоприемнику для хорошего приема? Правильно – хорошая антенна. Поэтому многие автомобили 50-80-х годов имели достаточно длинные «удочки», которые либо вытягивались из кузова вручную, либо выдвигались автоматически.

Tatra 700. Фото: Михаил Баландин

Любой радиолюбитель подтвердит, что телескопическая антенна, особенно длинная – вещь, чрезвычайно восприимчивая к любым нагрузкам, и вывести ее из строя можно быстро. Что уж говорить про автомобильную антенну, которая всегда работала в далеко не самых благоприятных условиях. Но с развитием технологий от «удочек» постепенно отказывались, да и на антенну уже возлагался не только прием радиосигнала. Появились сотовая связь и Интернет, и вскоре «удочки» сошли на нет. Антенны стали интегрировать в кузов, а затем на многих автомобилях появились характерные «плавники» на крыше в зоне заднего стекла. И старая добрая телескопическая антенна навсегда стала достоянием истории.



Хромированные колпаки

Почти всю свою историю автомобили ездили на штампованных стальных колесных дисках, многие из которых выглядели достаточно уныло. С этим решили бороться еще в 30-е годы, и именно тогда массово стали применяться хромированные колпаки. Мода на них прошла только к началу восьмидесятых годов, после чего автопроизводители стали от них отказываться. Причиной послужила не только и не столько мода, сколько доступность дисков из легких сплавов. Но и стальные диски никуда не делись, просто колпаки на них стали устанавливаться пластиковые, как правило, имитирующие легкосплавные колеса, причем подчас весьма успешно. При этом они были более легкими и дешевыми, чем хромированные варианты, спрос на которые в наши дни пропал практически полностью.

Volkswagen Beetle. Фото: autowp.ru

Солнцезащитные козырьки

Нынче солнцезащитный козырек находится в салоне, а более полувека назад он находился снаружи, над верхней кромкой ветрового стекла. Если посмотреть американские фильмы пятидесятых годов, то можно увидеть множество машин со странным с точки зрения сегодняшнего автомобилиста экранами. Они могли быть металлическими или пластиковыми и должны были защищать глаза водителя от прямых солнечных лучей. Правда, такая конструкция сильно ухудшала аэродинамику автомобиля, но кто думал о цене бензина в США в пятидесятые годы? Однако вскоре здравый смысл восторжествовал, козырьки перекочевали в салон и справляются со своей задачей не хуже, чем козырьки внешние. Последние до сих пор выпускаются в небольших количествах и предназначены в основном не для современных машин, а для олдтаймеров.

Chevrolet Bel Air. Фото: autowp.ru

Трубы глушителей

Буквально несколько лет назад сложно было представить автомобиль без торчащей из-под заднего бампера трубы глушителя – иногда со специально купленной хромированной насадкой, чтобы выглядела красивее. А потом они стали исчезать. Разумеется, не в прямом смысле, просто дизайнеры стали их интегрировать в задний бампер, причем так, что трубы глушителей не было видно. Это лишний раз говорит о том, насколько тщательно и даже дотошно дизайнерами прорабатывается каждая деталь экстерьера. Причем относится это не только к премиальным автомобилям: если посмотреть на российскую Lada Iskra, то не сразу и поймешь, где у нее находится глушитель. И это повсеместный тренд в мировом автопроме – отныне в дизайне мелочей не бывает и каждому элементу придается серьезное значение.

Lada Iskra. Фото: АВТОВАЗ, lada.ru 1 / 2 Lada Iskra. Фото: АВТОВАЗ, lada.ru 2 / 2

Да, автомобили за последние десятилетия потеряли много интересных деталей. Зато приобрели безопасность, аэродинамику, надежность и снижение себестоимости. А заодно – «монобровь», неудобные выдвигающиеся ручки дверей и некоторые другие элементы сомнительной притягательности. Что поделать: у любой медали есть две стороны. И одна из них, как правило, выглядит спорно.