У Mitsubishi в мире дела достаточно давно идут неважно. Модельный ряд сильно сократился, а компания уже несколько десятилетий находится в режиме жесткой экономии, что не может не сказываться и на качестве автомобилей. На этом фоне Россия для Mitsubishi остается тихой гаванью. Если бы эта японская марка работала только на нашу страну, новые модели можно было вообще не выпускать, обновляя время от времени экстерьер и интерьер старых. Вы удивитесь, но Outlander третьего поколения — ещё не самая долгоживущая модель: импортируемый из Японии ASX в своём нынешнем виде выпускается аж с 2010 года, и ничего – вот только на прошлогоднем автосалоне в Женеве был очередной рестайлинг! Герой нашего материала, Outlander, выпускается с 2012 года. Его постоянно освежают, поэтому осовремененный внешний вид вводит в заблуждение даже журналистов. Ввиду его “новизны” мы даже еще не разобрали типовые болячки Outlander III, лишь вскользь коснувшись этого вопроса в материале «Пять причин любить и ненавидеть Outlander» . Так что нынешний материал кажется хорошим поводом для этого: давайте посмотрим, связано ли падение цены на возрастные экземпляры Outlander с их техническим состоянием.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Длинная российская история третьего поколения Outlander выкинула забавный фокус: в 2012 году, когда новый кроссовер поступил к российским дилерам, его продавали по цене чуть ниже 900 тысяч. Тем, кто приобрёл Аутлендер в те далёкие годы и ездит на нём до сих пор, будет очень интересно узнать, что сейчас их автомобили стоят почти столько же, сколько и восемь лет назад! Получается, что если «считать в рублях», эти рациональные хозяева вообще ничего не потеряли, если, конечно, закрыть глаза на инфляцию и тот факт, что сейчас за эти деньги можно купить только B-класс в довольно скромных комплектациях.

К слову говоря, за последние два года представительство Mitsubishi подняло цены на новые машины – и Outlander не стал исключением несмотря на калужскую сборку. Реализация идёт с большим трудом, и Аутлендеры начали застаиваться на складах. Не верите? Давайте посмотрим данные по постановкам на учёт новых автомобилей в первой половине 2020 года. Оказывается, из 14 443 экземпляров, получивших государственные номера только 1273 – 2020 года выпуска. Это говорит о двух вещах. Во-первых, цена на подержанные экземпляры в ближайшие полгода – год резко упадёт, потому что новые авто 2019 и 2018 года выпуска предлагают с гигантскими скидками. Во-вторых, через два-три года на вторичке появятся относительно молодые машины с маленькими реальными пробегами в пределах 30 тыс. км. Это объясняет и отсутствие на рынке экземпляров 2020 года – их продали так мало, что разочаровавшихся пока не нашлось.

Пробежимся по ценам. Машины, выпущенные в первые два года жизни поколения, ценятся одинаково, и разницы между модификациями с двигателями в 2,0-2,4 и 3,0 литра почти нет – слишком велик возраст. Между тем, эти образцы мы к покупке рекомендуем лишь с оговорками (о чём ниже), каким бы привлекательным ни казался диапазон цен от 800 до 950 тыс. руб. Несущественно возрастает цена и на экземпляры годом моложе, а вот на Аутлендеры 2015 года выпуска мы фиксируем резкий скачок – машины стоят от 1 200 000 до 1 250 000 руб в среднем. И это объясняется вышедшим в этом году большим обновлением, которое, в отличие от косметического изменения внешности годом ранее, затронуло многие элементы автомобиля.

Следующий скачок цен мы наблюдаем на машины 2018 года выпуска, потому что именно на этот год и пришёлся второй крупный рестайлинг. Если исключить два этих пика, то ничего необычного в распределении цен на подержанные экземпляры нет. Что касается самого дорогого «металлолома» – это гибридные версии PHEV, то есть, оснащённые высоковольтной литий-ионной батареей. Приобретать их имеет смысл лишь как технический курьёз, потому что ёмкость батареи за несколько лет сильно упала, а вместе с ней – и эффективность гибридной установки. Тем не менее любители изысков могут приобрести PHEV за 2 миллиона рублей…

Где искать машину?

В случае с Mitsubishi Outlander III Москва лидирует по предложению на вторичке вовсе не единолично: первое место со столицей делит Поволжье. При этом именно в Москве очень много дешёвых автомобилей. Скажем, экземпляров с ценами в диапазоне от 900 тысяч до миллиона в первопрестольной в 1,5-2 раза больше чем в других регионах. При этом Поволжье – не только один из лидеров по Outlander III, здесь на машину ещё и самые высокие цены! Они лежат в диапазоне от 1,3 до 1,4 миллиона. Так дорого эти «японцы» стоят только в южном регионе РФ, но там это можно объяснить весьма скудным предложением.

Что по остальным регионам? Дальний Восток по обыкновению предлагает самый скудный выбор, да ещё и недёшево. Питер торгует «японцами» по ценам выше среднего, однако, широкого предложения здесь нет. На Урале и в Сибири Outlander III можно приобрести в среднем за 900 тысяч – миллион, но выбор, так же, как и в северной столице, невелик.

На какой пробег рассчитывать?

Российский рынок подержанных Outlander поистине огромен: только официальными дилерами продано более 250 тысяч машин! Поэтому статистики по пробегам относительно возраста набрано более чем достаточно. Так что вы можете смело отбраковывать экстремумы по пробегу: скажем, варианты с накатом до 50 тысяч километров у «шестилетки» — сразу в корзину. Скорее всего, это скрученный одометр. Интересно, что на рынке практически не представлены Аутлендеры с пробегом более чем в 150 тысяч. С одной стороны, это вполне объяснимо, ведь, 150 тысяч – это психологический рубеж, после которого машину редко можно продать за вменяемые деньги и многие оставляют её вторым автомобилем в семье или ездят «до победного». А вот категория с пробегом от 100 до 150 тыс. лидирует – на неё приходится 26% доли рынка. Если автомобиль при этом не старше пяти-шести лет, к нему вполне можно присмотреться с учётом рекомендаций, которые мы дадим ниже.

Итак, наиболее выгодными по соотношению цена-состояние могут оказаться варианты 2014-2015 годов выпуска. Наиболее широко здесь представлены три категории: с пробегом в 50-75 тыс. км, с пробегом в 75-100 тыс. км и с пробегом в 100-150 тыс. км. Эту третью категорию смело отметаем: скорее всего машина потребует существенных вложений. Отдельно отметим распределение по 2015 году: здесь мы рекомендуем сконцентрироваться на экземплярах 50-75 тыс. км, потому что это идеально ложится в расчётную цифру при накате 10-15 тыс. км в год.

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На что обратить внимание при покупке

Перед тем, как поговорить о состоянии машины, давайте коротенько вспомним, что третье поколение Outlander на заре своей российской карьеры оснащалось ровно теми же силовыми агрегатами, что и сейчас. Это бензиновые двигатели объёмом в 2,0 (4B11, 146 л.с.) и 2,4 л (4В12, 167 л.с.), которые устанавливаются на машину до сих пор, равно как и вариаторы Jatco, которым в Mitsubishi дали обозначения F1CJC и W1CJC. Моторы являются ближайшими родственниками корейских двигателей того же объёма, устанавливаемых на Kia и Hyundai, но, в отличие от последних, не страдают появлением задиров на ранних пробегах.

Между тем, в России была представлена и версия с V-образным двигателем объёмом в 3,0 литра (6B31, 230 л.с.), пользовавшаяся пусть и небольшим, но устойчивым спросом. С ним в паре работал уже 6-ступенчатый гидромеханический автомат W6AJA, за что эту версию и любили, пусть с этим мотором передняя часть оказалась переутяжелена, что сказывалось на управляемости. Отметим, что была у Outlander и версия с 2,2-литровым дизелем 4N14, однако в нашу страну она официально не поставлялась, хотя и имеет широкое хождение в среде любителей этого японского кроссовера.

Что ж, время переходить к осмотру. Начнём мы с внешнего вида. На Outlander слабоватое лакокрасочное покрытие — это может быть совершенно не заметно на трёх-пятилетней машине, но если приглянувшийся вам экземпляр старше, обязательно осматривайте его как можно тщательнее. Как правило, вариантов два: или кузов имеет множество сколов и царапин, многие из которых уже успели «зацвести», или он в хорошем состоянии, что должно навести вас на мысль о перекраске, которая может быть призвана скрыть последствия крупной аварии.

В осмотр входит и установление наличия радиатора охлаждающей жидкости вариатора Jatco. На версиях 2012-2014 годов он не устанавливался на заводе, из-за чего масло часто перегревалось, и коробка выходила из строя. Случалось это, как правило только в режимах эксплуатации, близких к предельным – либо из-за длительного буксования в грязи, либо после езды по асфальту со знакопеременными нагрузками. После 2014 года конструкторы внесли изменения, и радиатор появился, однако некоторые владельцы ранних модификаций могли совершенно официально доустановить его н у дилера. Так что если вам так уж приглянулся Аутлендер 2012-2014 годов выпуска, убедитесь, что радиатор всё же имеется, а в противном случае откажитесь от покупки.

А вот следующие рекомендации касаются уже машин всех годов выпуска с 2,0-литровыми и 2,4-литровыми моторами. Предложите продавцу прокатиться вместе с ним и в процессе поездке попросите два-три раза интенсивно разогнаться и остановиться, понаблюдайте, адекватно ли вариатор меняет передаточное число. Если есть малейшие сомнения, отказывайтесь от покупки, потому что можно налететь на ремонт из-за неисправного моторчика, который сводит-разводит половинки шкивов. Кроме того, не забудьте переключиться в режим заднего хода: нет ли рывков при этом? Если машина пробежала больше 100 тысяч километров, и владелец не может документально подтвердить смену масла в CVT – опять же, ищите другой вариант. При пробной поездке обратите внимание на наличие шума: это могут гудеть подшипники половинок шкивов. Лучше всего это слышно опять же при наборе или сбросе скорости, когда меняется передаточное число. Если шум есть – отказывайтесь.

Одно время были проблемы и с радиаторами системы охлаждения двигателя, поэтому при осмотре обязательно убедитесь, что узел не сопливится и тем более, не подтекает. У всех трёх бензиновых моторов модель радиатора – одинаковая и в равной степени подвержена износу. Главное здесь — не покупать китайский аналог: как показывает практика, его хватает на полтора от силы два года.

В целом много владельцев сетует на калужскую сборку, так что перед покупкой ещё раз хорошенько проверьте открывание и закрывание всех дверей и качество прилегания элементов в салоне. Кроме того, отметим, что в России с момента запуска Outlander III было проведено несколько отзывных кампаний, узнать о которых владельцы могут у официальных дилеров. Наиболее массовые из них касались замены подушки безопасности печально знаменитой фирмы Takata, а также замены реле блока управления двигателем и реле обогрева лобового стекла.

Ну а теперь, когда мы знаем, что, как и где искать, давайте посмотрим на реальные примеры хороших и плохих машин, которые мы встретили в Automama за время работы.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Первый пример на сегодня — Outlander, приехавший прошлым летом в наш офис в Краснодаре. Владелец хотел обменять свой кроссовер на нашу Audi A4 Allroad 2014 года — для нас это вполне распространенная практика. Мы сразу отметили весьма неплохое внешнее состояние автомобиля, но не самую богатую комплектацию. Что ж, комплектация — не повод сомневаться в покупке, так что наш эксперт приступил к осмотру.

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Outlander имел пробег в 96 тысяч километров, что для 2013 года было довольно небольшим показателем и вполне подтверждалось состоянием машины. Никаких серьезных проблем мы не обнаружили. Все дефекты были чисто косметическими: перекрашенная крышка багажника, мелкие сколы и царапины по всему кузову, а также немного затертый руль, который всю жизнь провел под оплеткой. Обычно такие результаты первичного осмотра позволяют смело отправлять машину на комплексную диагностику, но, к сожалению, в этот раз мы на следующий этап не перешли, поскольку владельца не устроила предложенная ему цена. Такое тоже бывает — а с учетом того, что автомобиль был действительно не из плохих, шансы получить желаемую сумму оставались, только ждать “своего” покупателя пришлось бы значительно дольше.

Схожий сценарий был в Ростове-на-Дону около года назад, когда клиент на своем Outlander 2014 года выпуска приехал к нам с целью обмена на Volkswagen Tiguan 2012 года. Автомобиль был отличным: всего 59 тысяч пробега, один собственник и очень хорошая комплектация. Осмотр нашим экспертом не выявил ни одного серьезного дефекта, даже перекрашенных элементов не было. Но и желаемая цена, озвученная владельцем, проходила по самому верху рынка в регионе. Мы столько предложить не могли даже несмотря на отличное состояние автомобиля.

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А вот в Москве в начале 2020 года сделка не состоялась уже по другим причинам. В наш московский офис свежий Outlander 2018 года выпуска приехал сразу после нового года — можно сказать, новогодний подарок. Главным (если не единственным) плюсом машины был логичный пробег в 13 тысяч километров, который, впрочем, все равно выглядел подозрительно на фоне того, что продавец не был собственником, а собственников за два года было уже три. Даже не нужно быть экспертом, чтобы догадаться, что автомобиль будет с подвохом, однако мы решили все равно уделить ему время.

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Первые же касания толщиномера и взгляды на автомобиль вблизи расставили все точки над i. Следы сильного фронтального ДТП были столь явными, что мы даже разочаровались в отсутствии интриги. Передние крылья и капот были заменены, фары, разумеется, тоже, в подкапотном пространстве имелись следы ремонта правого лонжерона и множественные дефекты. “Телевизор” менять целиком не стали, так что и на нем тоже были и остатки деформации, и следы ремонта. Дальше тратить время смысла не было: автомобиль точно не соответствовал розничным стандартам Automama, и от провальной сделки мы отказались. Этот новогодний подарок оказался совсем не подарком.