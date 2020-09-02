Сколько стоит нормальный вариант?
Длинная российская история третьего поколения Outlander выкинула забавный фокус: в 2012 году, когда новый кроссовер поступил к российским дилерам, его продавали по цене чуть ниже 900 тысяч. Тем, кто приобрёл Аутлендер в те далёкие годы и ездит на нём до сих пор, будет очень интересно узнать, что сейчас их автомобили стоят почти столько же, сколько и восемь лет назад! Получается, что если «считать в рублях», эти рациональные хозяева вообще ничего не потеряли, если, конечно, закрыть глаза на инфляцию и тот факт, что сейчас за эти деньги можно купить только B-класс в довольно скромных комплектациях.
К слову говоря, за последние два года представительство Mitsubishi подняло цены на новые машины – и Outlander не стал исключением несмотря на калужскую сборку. Реализация идёт с большим трудом, и Аутлендеры начали застаиваться на складах. Не верите? Давайте посмотрим данные по постановкам на учёт новых автомобилей в первой половине 2020 года. Оказывается, из 14 443 экземпляров, получивших государственные номера только 1273 – 2020 года выпуска. Это говорит о двух вещах. Во-первых, цена на подержанные экземпляры в ближайшие полгода – год резко упадёт, потому что новые авто 2019 и 2018 года выпуска предлагают с гигантскими скидками. Во-вторых, через два-три года на вторичке появятся относительно молодые машины с маленькими реальными пробегами в пределах 30 тыс. км. Это объясняет и отсутствие на рынке экземпляров 2020 года – их продали так мало, что разочаровавшихся пока не нашлось.
Пробежимся по ценам. Машины, выпущенные в первые два года жизни поколения, ценятся одинаково, и разницы между модификациями с двигателями в 2,0-2,4 и 3,0 литра почти нет – слишком велик возраст. Между тем, эти образцы мы к покупке рекомендуем лишь с оговорками (о чём ниже), каким бы привлекательным ни казался диапазон цен от 800 до 950 тыс. руб. Несущественно возрастает цена и на экземпляры годом моложе, а вот на Аутлендеры 2015 года выпуска мы фиксируем резкий скачок – машины стоят от 1 200 000 до 1 250 000 руб в среднем. И это объясняется вышедшим в этом году большим обновлением, которое, в отличие от косметического изменения внешности годом ранее, затронуло многие элементы автомобиля.
Следующий скачок цен мы наблюдаем на машины 2018 года выпуска, потому что именно на этот год и пришёлся второй крупный рестайлинг. Если исключить два этих пика, то ничего необычного в распределении цен на подержанные экземпляры нет. Что касается самого дорогого «металлолома» – это гибридные версии PHEV, то есть, оснащённые высоковольтной литий-ионной батареей. Приобретать их имеет смысл лишь как технический курьёз, потому что ёмкость батареи за несколько лет сильно упала, а вместе с ней – и эффективность гибридной установки. Тем не менее любители изысков могут приобрести PHEV за 2 миллиона рублей…
Где искать машину?
В случае с Mitsubishi Outlander III Москва лидирует по предложению на вторичке вовсе не единолично: первое место со столицей делит Поволжье. При этом именно в Москве очень много дешёвых автомобилей. Скажем, экземпляров с ценами в диапазоне от 900 тысяч до миллиона в первопрестольной в 1,5-2 раза больше чем в других регионах. При этом Поволжье – не только один из лидеров по Outlander III, здесь на машину ещё и самые высокие цены! Они лежат в диапазоне от 1,3 до 1,4 миллиона. Так дорого эти «японцы» стоят только в южном регионе РФ, но там это можно объяснить весьма скудным предложением.
Что по остальным регионам? Дальний Восток по обыкновению предлагает самый скудный выбор, да ещё и недёшево. Питер торгует «японцами» по ценам выше среднего, однако, широкого предложения здесь нет. На Урале и в Сибири Outlander III можно приобрести в среднем за 900 тысяч – миллион, но выбор, так же, как и в северной столице, невелик.
На какой пробег рассчитывать?
Российский рынок подержанных Outlander поистине огромен: только официальными дилерами продано более 250 тысяч машин! Поэтому статистики по пробегам относительно возраста набрано более чем достаточно. Так что вы можете смело отбраковывать экстремумы по пробегу: скажем, варианты с накатом до 50 тысяч километров у «шестилетки» — сразу в корзину. Скорее всего, это скрученный одометр. Интересно, что на рынке практически не представлены Аутлендеры с пробегом более чем в 150 тысяч. С одной стороны, это вполне объяснимо, ведь, 150 тысяч – это психологический рубеж, после которого машину редко можно продать за вменяемые деньги и многие оставляют её вторым автомобилем в семье или ездят «до победного». А вот категория с пробегом от 100 до 150 тыс. лидирует – на неё приходится 26% доли рынка. Если автомобиль при этом не старше пяти-шести лет, к нему вполне можно присмотреться с учётом рекомендаций, которые мы дадим ниже.
Итак, наиболее выгодными по соотношению цена-состояние могут оказаться варианты 2014-2015 годов выпуска. Наиболее широко здесь представлены три категории: с пробегом в 50-75 тыс. км, с пробегом в 75-100 тыс. км и с пробегом в 100-150 тыс. км. Эту третью категорию смело отметаем: скорее всего машина потребует существенных вложений. Отдельно отметим распределение по 2015 году: здесь мы рекомендуем сконцентрироваться на экземплярах 50-75 тыс. км, потому что это идеально ложится в расчётную цифру при накате 10-15 тыс. км в год.
На что обратить внимание при покупке
Перед тем, как поговорить о состоянии машины, давайте коротенько вспомним, что третье поколение Outlander на заре своей российской карьеры оснащалось ровно теми же силовыми агрегатами, что и сейчас. Это бензиновые двигатели объёмом в 2,0 (4B11, 146 л.с.) и 2,4 л (4В12, 167 л.с.), которые устанавливаются на машину до сих пор, равно как и вариаторы Jatco, которым в Mitsubishi дали обозначения F1CJC и W1CJC. Моторы являются ближайшими родственниками корейских двигателей того же объёма, устанавливаемых на Kia и Hyundai, но, в отличие от последних, не страдают появлением задиров на ранних пробегах.
Между тем, в России была представлена и версия с V-образным двигателем объёмом в 3,0 литра (6B31, 230 л.с.), пользовавшаяся пусть и небольшим, но устойчивым спросом. С ним в паре работал уже 6-ступенчатый гидромеханический автомат W6AJA, за что эту версию и любили, пусть с этим мотором передняя часть оказалась переутяжелена, что сказывалось на управляемости. Отметим, что была у Outlander и версия с 2,2-литровым дизелем 4N14, однако в нашу страну она официально не поставлялась, хотя и имеет широкое хождение в среде любителей этого японского кроссовера.
Что ж, время переходить к осмотру. Начнём мы с внешнего вида. На Outlander слабоватое лакокрасочное покрытие — это может быть совершенно не заметно на трёх-пятилетней машине, но если приглянувшийся вам экземпляр старше, обязательно осматривайте его как можно тщательнее. Как правило, вариантов два: или кузов имеет множество сколов и царапин, многие из которых уже успели «зацвести», или он в хорошем состоянии, что должно навести вас на мысль о перекраске, которая может быть призвана скрыть последствия крупной аварии.
В осмотр входит и установление наличия радиатора охлаждающей жидкости вариатора Jatco. На версиях 2012-2014 годов он не устанавливался на заводе, из-за чего масло часто перегревалось, и коробка выходила из строя. Случалось это, как правило только в режимах эксплуатации, близких к предельным – либо из-за длительного буксования в грязи, либо после езды по асфальту со знакопеременными нагрузками. После 2014 года конструкторы внесли изменения, и радиатор появился, однако некоторые владельцы ранних модификаций могли совершенно официально доустановить его н у дилера. Так что если вам так уж приглянулся Аутлендер 2012-2014 годов выпуска, убедитесь, что радиатор всё же имеется, а в противном случае откажитесь от покупки.
А вот следующие рекомендации касаются уже машин всех годов выпуска с 2,0-литровыми и 2,4-литровыми моторами. Предложите продавцу прокатиться вместе с ним и в процессе поездке попросите два-три раза интенсивно разогнаться и остановиться, понаблюдайте, адекватно ли вариатор меняет передаточное число. Если есть малейшие сомнения, отказывайтесь от покупки, потому что можно налететь на ремонт из-за неисправного моторчика, который сводит-разводит половинки шкивов. Кроме того, не забудьте переключиться в режим заднего хода: нет ли рывков при этом? Если машина пробежала больше 100 тысяч километров, и владелец не может документально подтвердить смену масла в CVT – опять же, ищите другой вариант. При пробной поездке обратите внимание на наличие шума: это могут гудеть подшипники половинок шкивов. Лучше всего это слышно опять же при наборе или сбросе скорости, когда меняется передаточное число. Если шум есть – отказывайтесь.
Одно время были проблемы и с радиаторами системы охлаждения двигателя, поэтому при осмотре обязательно убедитесь, что узел не сопливится и тем более, не подтекает. У всех трёх бензиновых моторов модель радиатора – одинаковая и в равной степени подвержена износу. Главное здесь — не покупать китайский аналог: как показывает практика, его хватает на полтора от силы два года.
В целом много владельцев сетует на калужскую сборку, так что перед покупкой ещё раз хорошенько проверьте открывание и закрывание всех дверей и качество прилегания элементов в салоне. Кроме того, отметим, что в России с момента запуска Outlander III было проведено несколько отзывных кампаний, узнать о которых владельцы могут у официальных дилеров. Наиболее массовые из них касались замены подушки безопасности печально знаменитой фирмы Takata, а также замены реле блока управления двигателем и реле обогрева лобового стекла.
Ну а теперь, когда мы знаем, что, как и где искать, давайте посмотрим на реальные примеры хороших и плохих машин, которые мы встретили в Automama за время работы.
Как выглядят хорошие и плохие варианты
Первый пример на сегодня — Outlander, приехавший прошлым летом в наш офис в Краснодаре. Владелец хотел обменять свой кроссовер на нашу Audi A4 Allroad 2014 года — для нас это вполне распространенная практика. Мы сразу отметили весьма неплохое внешнее состояние автомобиля, но не самую богатую комплектацию. Что ж, комплектация — не повод сомневаться в покупке, так что наш эксперт приступил к осмотру.
Outlander имел пробег в 96 тысяч километров, что для 2013 года было довольно небольшим показателем и вполне подтверждалось состоянием машины. Никаких серьезных проблем мы не обнаружили. Все дефекты были чисто косметическими: перекрашенная крышка багажника, мелкие сколы и царапины по всему кузову, а также немного затертый руль, который всю жизнь провел под оплеткой. Обычно такие результаты первичного осмотра позволяют смело отправлять машину на комплексную диагностику, но, к сожалению, в этот раз мы на следующий этап не перешли, поскольку владельца не устроила предложенная ему цена. Такое тоже бывает — а с учетом того, что автомобиль был действительно не из плохих, шансы получить желаемую сумму оставались, только ждать “своего” покупателя пришлось бы значительно дольше.
Схожий сценарий был в Ростове-на-Дону около года назад, когда клиент на своем Outlander 2014 года выпуска приехал к нам с целью обмена на Volkswagen Tiguan 2012 года. Автомобиль был отличным: всего 59 тысяч пробега, один собственник и очень хорошая комплектация. Осмотр нашим экспертом не выявил ни одного серьезного дефекта, даже перекрашенных элементов не было. Но и желаемая цена, озвученная владельцем, проходила по самому верху рынка в регионе. Мы столько предложить не могли даже несмотря на отличное состояние автомобиля.
А вот в Москве в начале 2020 года сделка не состоялась уже по другим причинам. В наш московский офис свежий Outlander 2018 года выпуска приехал сразу после нового года — можно сказать, новогодний подарок. Главным (если не единственным) плюсом машины был логичный пробег в 13 тысяч километров, который, впрочем, все равно выглядел подозрительно на фоне того, что продавец не был собственником, а собственников за два года было уже три. Даже не нужно быть экспертом, чтобы догадаться, что автомобиль будет с подвохом, однако мы решили все равно уделить ему время.
Первые же касания толщиномера и взгляды на автомобиль вблизи расставили все точки над i. Следы сильного фронтального ДТП были столь явными, что мы даже разочаровались в отсутствии интриги. Передние крылья и капот были заменены, фары, разумеется, тоже, в подкапотном пространстве имелись следы ремонта правого лонжерона и множественные дефекты. “Телевизор” менять целиком не стали, так что и на нем тоже были и остатки деформации, и следы ремонта. Дальше тратить время смысла не было: автомобиль точно не соответствовал розничным стандартам Automama, и от провальной сделки мы отказались. Этот новогодний подарок оказался совсем не подарком.
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