Признаюсь честно: зная, как у нас иногда получают статистику, я к ней отношусь немного предвзято и иногда даже жалею, что она приходит на электронную почту, а не в виде бумажного рулончика. Но не в этот раз! Намедни тут интересные данные опубликовал Страховой Дом ВСК: угонщикам больше не нужны легковые автомобили, им теперь грузовики подавай. И не абы какие, а именно Shacman. Вот привереды, да? Шакманы, по данным ВСК, составляют 46% всех угнанных в России машин в первом квартале текущего года. Заметьте: не грузовиков, а всех машин, включая легковушки. Из последних чаще остальных таскали Chery и Haval (вот она, цена популярности!), но на фоне Shacman количество их угонов незначительно, кот в тапок наплакал. И именно грузовой транспорт стал в этом году наиболее угоняемым: 54% всех угонов – это угон грузовиков, а не Тойот и корейских кроссоверов. Вот это поворот! Удивляет такая статистика? Вроде бы да: откуда у нас в стране столько ворья с категориями «С» и «Е» в водительских удостоверениях? Но если немного подумать…

Вот скажите мне, для чего обычно угоняют автомобили? Да, за редким исключением свистнутых под заказ дорогих автомобилей – ради запчастей. Собственно, поэтому искать уехавший в неизвестном направлении Solaris практически бессмысленно: пока замученный докучливыми посетителями сотрудник полиции принимает заявление, эту «солярку» уже успевают разобрать по винтикам, продать по запчастям и собрать заново. В случае с грузовиками ситуация та же самая: диванить по ночному городу на Шакмане и клеить на нём девчонок – идея какая-то сомнительная. Даже дурацкая, если говорить прямо. Они, то есть, девчонки, и на Mercedes-Benz Actros не больно-то падки (я проверял, это факт). Работать на угнанной машине – вообще не вариант. А вот снять с неё всё что можно и выставить снятое на продажу – это дело прибыльное. В некотором роде даже уважаемое, к сожалению. Причём продать можно даже номерную раму самосвала, потому что сами понимаете: рамы самосвалов в России долго не живут. И дело не в рамах, а в нашем менталитете, который заставляет грузить, пока рессоры не вывернутся наружу, отверстия под шпильки в дисках колёс не станут овальными, а рама не треснет. Ну а что делать, если нынче по-другому ездить просто невыгодно?

Но есть более интересный вопрос: почему именно Shacman, а не скрепный КАМАЗ, например? На КАМАЗ позарились всего в четырёх процентах угонов (как, впрочем, и на братский МАЗ). А всё просто: понапокупать техники Shacman в своё время успели достаточно, а теперь на фоне последних событий с приостановкой действия ОТТС и ЭПТС стало страшно, не хлопнет ли Shacman дверью и что будет с запчастями. Думается мне, что ничего с ними не будет. Вся эта волна гонений на Shacman – явление временное, и так как китайские и отечественные предприниматели вложили в этот бренд в России огромное количество денег, отказываться от своих намерений они не будут. Да, им придётся трудно, это бесспорно, но выход найден будет обязательно. В это я верю. Причём даже сильнее, чем в противооткатные задние и боковые брусья Шакмана, если вы понимаете, о чём я.

Что из этого следует? Да чёрт его знает, но что-то мне подсказывает, что теперь есть повод напрячься у владельцев грузовых Sitrak и Howo. Причина ровно та же: именно Sinotruk попал под пристальное внимание надзорных органов следующим после Shacman, а значит, интерес к этим машинам будет повышенным.

Кстати, больше всего угонов в этом году зафиксировано на Дальнем Востоке, хотя раньше традиционно лидировали Центральная часть России и Северный Кавказ. То есть, запчасти будут почти что новыми: грузовики часто не успевали даже добираться до центра страны. Но при этом детали обойдутся покупателям намного дешевле оригинальных дилерских. И это единственное, что во всей этой истории вызывает хотя бы какой-то оптимизм.

Ну и последняя мысль: а как думаете, не выгоднее ли сейчас угонять грузовики у самого себя и самому себе продавать их потом на запчасти? Может, на страховке заработать можно больше, чем честными грузоперевозками? Не знаете? Вот и я не знаю. А у кого-то, возможно, ответ на этот вопрос в первом квартале этого года появился однозначный.