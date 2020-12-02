Второй в современной истории Фольксвагена кроссовер (первым был Touareg) оказался успешным во всех смыслах – и по балансу потребительских качеств, и по популярности. Сейчас, когда меньше чем за миллион рублей из кроссоверов можно купить только Duster, а душа просит чего-то не столь вопиюще бюджетного, можно рассмотреть Тигуан первого поколения. Или лучше не стоит? В первой части мы разобрались с типичными проблемами кузова, салона и электрики, а во второй сфокусируемся на ходовой части, моторах и трансмиссии.

Техника



Тигуан построен на небезызвестной платформе PQ46 – той же самой, на которой за два года до того сделали Passat B6. Тележка, кстати, по состоянию на конец 2020 года в деле до сих пор – на ней собирают Sharan и американский Passat.

Кузов полностью стальной, моторы – только турбированные рядные «четверки» – спереди поперечно, привод передний, опционально – полный через муфту Haldex. Передняя подвеска – МакФерсон, задняя – многорычажная.

Интересно, что довольно много общих деталей, как по кузову, так и по салону, у Тигуана с Golf Plus, построенного на более компактной платформе PQ35. Из-за этого сходства многие ошибочно причисляют Тигуан к Гольф-семейству, но это всё же не совсем корректно.

Таймлайн

Декабрь 2006 года. Представлен концепт дизайна за авторством Мурата Гюнака на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Сентябрь 2007 года. Серийная версия представлена на IAA во Франкфурте-на-Майне. Моторы 1,4 TSI 150 л.с. или 2,0 TDI 140 л.с. и полный привод. Трансмиссия или 6-ступенчатая МКП, или 6-ступенчатая DSG DQ250.

Февраль 2008 года. Начало продаж мощных версий с двигателями 2,0 TSI 170 и 200 л.с. и дизельной 2,0 TDi 170 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой гидромеханической АКП Aisin или МКП. Начаты поставки в Россию версии с 1,4 TSI и упомянутой выше АКП Aisin.

Июнь 2010 года. Появление моторов малой мощности. Дизель 2,0 в варианте 110 л.с. и бензиновый 1,4 TSI мощностью 122 л.с. Обе версии только с МКП и передним приводом.

Февраль-июль 2011 года. Изменения в линейке силовых агрегатов перед грядущим рестайлингом. Машины этого периода в старом кузове могут иметь новую электронику и моторы.

Июль 2011 года рестайлинг модели. Бензиновые моторы 1,4 TSI обновились, новая версия имеет мощность 160 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой DSG DQ500. Для России остался вариант с 6-ступенчатым Aisin. Моторы 2.0 TSI сменили поколение, новые варианты имеют мощность 180 и 211 л.с., а АКП для них сменили с DQ250 на DQ500.

Октябрь 2012 года. Последнее обновление в линейке дизельных моторов семейства EA189, версия на 177 л.с.

Май 2015 года. Появление дизельных моторов семейства EA288, которые вытесняют ЕА189: версия 150 л.с. заменяет вариант 140 л.с., а версия 184 л.с. – вариант 177 л.с. Но младший дизельный мотор 110 л.с. – по-прежнему из семейства EA189. Появление юбилейной версии с мотором 2,0 TSI мощность. 220 л.с.

Кузов

Внешние панели

Основная масса машин пребывает в хорошем внешнем состоянии. Это неудивительно, учитывая среднюю стоимость выше полумиллиона рублей. Машины как минимум подкрашивают, а то и перекрашивают целиком при появлении заметных сколов и коррозии – это всё ещё рентабельно. Правда, мелкие повреждения и не особо заметные проблемы часто не перекрашивают, опасаясь покупателей с толщиномерами.

Типовых точек повреждений достаточно много. Кромка капота и передняя кромка крыши проявляют себя на машинах с трассовой эксплуатацией даже при небольших пробегах (в случае Москвы и Санкт-Петербурга владельцу не обязательно жить за городом, достаточно регулярно пользоваться кольцевой), а у городских проблема проявляется при пробегах за 150-200 тысяч километров.

Молдинг лобового стекла натирает ЛКП в нижней части стойки у всех машин, там 100% будет вздутие краски, или место будет перекрашено, причем беда часто лечилась еще по гарантии. Хорошим тоном будет виниловая пленка в этом месте.

Стыки переднего и заднего крыла с бамперами – тоже типовая проблемная точка, причем небольшое вздутие на практике может означать зачистку и покраску очень значительного скрытого участка под пластиком накладки арки и бампера. Пластиковая направляющая бампера прижимает его снизу к кромке крыла, и очаг коррозии разрастается наружу и внутрь, до точки крепления с заходом на зону контакта с лонжероном. Осложняется все постоянным наличием грязи и влажностью в узком стыке.

Небольшие вздутия и сколы у заднего края дверных ручек внутри двери выглядят как серьезный очаг коррозии – слой краски внутри тоньше в два раза, и почти незаметная снаружи проблема внутри выглядит иначе. Едва видимые сколы и вздутия под уплотнителями дверей на задних арках тоже могут оказаться лишь вершиной айсберга.

На задней двери коррозия из-под уплотнителя стекла и вокруг бленды номерного знака встречается часто, в основном страдают швы и накладки. Нижние накладки дверей у любителей редко мыть машину натирают ЛКП, а иногда очаги коррозии от отверстий крепежа вылезают наружу.

Загляните на крышу – в местах крепления рейлингов тоже часто появляется коррозия. Иногда пятно повреждения разрастается за пределы стойки рейлинга и становится заметным.

Стоит уделить внимание и дверным проемам. Мелкие очаги коррозии на стойках кузова вблизи петель и на внутренних вертикальных швах дверей – не редкость. Желательно перекрасить, вот только пресловутые толщиномеры могут отпугнуть потенциального покупателя при перепродаже – учитывайте этот момент.

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В общем и целом качество окраски не такое уж высокое, ЛКП облетает, сколы цветут, но пока держится рыночная стоимость, за внешними панелями следят. А вот за скрытыми...

Снизу

Конечно, Tiguan даже первых выпусков не напоминает десятилетние классические Жигули. Пороги тут почти наверняка на месте, если не было масштабных кузовных работ с применением китайских запчастей. Но многочисленные очаги ржавчины не особенно скрываются. Стоит снять локеры, и становится очевидно, что антикор машине был нужен с самого начала.

Повреждения швов и широкие пятна облезающего ЛКП в колесных арках как минимум неприятны. А такого рода повреждения будут у большинства машин из Москвы или Петербурга. К тому же за передними локерами есть небольшой грязевой карман, да и в задних арках хватает грязенакопителей. Очень малое число владельцев заморачивается с промывкой, что усугубляет ситуацию.

Само днище при этом в основном целое, страдает лишь кромка порога – она слабенькая, и цинк там легко облезает. Да вокруг бензобака область с тонкой окраской плохо вентилируется, там много повреждений швов и поверхностной коррозии.

Снять дуги колесных арок вряд ли получится, но можно частично сдернуть их, если есть сомнения в сохранности крыла под ними. В основном страдает кромка крыла и зона вокруг отверстий креплений. Часто снаружи повреждений не видно и не будет видно еще много лет. Но процесс уже запущен, и остановить его можно только тщательной зачисткой и окраской детали.

Помимо арок стоит обратить внимание и на другие скрытые зоны. В первую очередь постарайтесь уговорить продавца на снятие внутренних накладок порогов – там очень часто встречаются повреждения ЛКП из-за креплений напольного ковра и небольшие очаги коррозии на стыке с пластиком.

Оборудование кузова

Возраст машины еще не тот, чтобы что-то ломалось массово, так что больших проблем не будет. Потерянные детали не редкость – такие проблемы решаются, хотя цена на некоторые оригинальные запчасти кусается, а среди неоригинальных не найти с нормальным качеством. Это касается как пыльников и накладок, так и ручек с фарами.

Оптика у машин дорогая, особенно дороги светодиодные задние фонари версий после рестайлинга и адаптивная передняя оптика, где помимо механических повреждений и выгорания возможны также поломки приводов. У «адаптива» к тому же много вариантов, не всегда получится быстро подобрать подходящий вариант.

Сравнительно мягкое лобовое стекло сильно затирается и плохо переносит попытки его снятия при ремонте рамки. К счастью, есть широкий выбор недорогих и качественных китайских стёкол.

На удивление много проблем для столь свежей машины со стеклоподъемниками и замками. Сбои ЦЗ, приводов зеркал и стеклоподъемников встречаются не только из-за отказов проводки – тут сами исполнительные элементы имеют не очень большой ресурс и запас прочности.

У зеркал к тому же корродирует алюминиевый кронштейн, что в сочетании с включенным автоскладыванием приводит к поломке привода. Поломки запорного устройства лючка бензобака и кнопки задней двери тоже случаются часто. В ремонте все эти элементы сравнительно просты и недороги, но когда автомобиль сильно запущенный, придется менять слишком многое.

Салон

Салон у Tiguan крепкий, и качество исполнения позволяет надеяться на долгую и счастливую его жизнь. Но многое, как обычно, зависит от комплектации и выбранных материалов отделки. В среднем видимый износ характерен для пробегов «за 200», но руль теряет часть фактуры уже при пробегах 100+ и неаккуратном уходе, если он из кожи. Пластиковый теряет первозданный лоск уже к 50 тысячам, но это не слишком заметно. Дальше многие десятки тысяч он выглядит примерно одинаково, если его не царапали и не драли ногтями. Если кнопок на руле нет, то и затираться там нечему, а если есть, то их фактура сильно меняется, а накладка вытирается.

Кожаные сиденья, если водитель был не очень тяжёлый, после сотни тысяч требуют разве что чистки и обработки паром для восстановления фактуры. Видимый и необратимый износ кожи заметен либо при пробегах ближе к 200, либо если водитель был весом под 100 килограммов и/или за салоном вообще не ухаживали.

У кресел с комбинированной обивкой быстро, тысячам к ста, трескаются боковины из кожзама, зато ткань обычно стойко переносит две-три сотни тысяч пробега. Цельнотканевые сиденья редкость, и форма у них не очень удачная, но они очень крепкие и износоустойчивые.

Износ элементов управления – ручек климата, подрулевых рычажков, селектора коробки – обычно минимальный, даже у машин с пробегами 200+ после чистки они выглядят хорошо. Заметный износ при малом заявленном пробеге – однозначный повод тщательнее подойти к вопросу выявления настоящего километража.



А вот такие элементы, как штоки вещевого отсека в центральной консоли, дверные ручки и кнопка отключения системы старт-стоп, могут быть изношены и при очень малых пробегах – тут материалы просто не очень удачны.

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Малая механизация салона у Tiguan крепкая: столики в спинках сидений, регулировки сидений, лючки и прочее обычно работает надежно. Вот только вставать на сиденья коленями не рекомендуется: обогрев тут нежный, и маты рвутся сразу.

Климатическая система сложная, но обычно работает хорошо. Моторедукторы заслонок подводят редко, вентилятор системы ресурсный. Система производства Denso чуть хуже, чем от Valeo, но большой разницы нет. Сбои случаются, но обычно лечатся перезапуском или калибровкой системы. Изредка подводит блок управления, такое случалось на дорестайлинге с блоком Denso. Шумы в воздуховодах климатики обычно – следствие некачественных ремонтов или поломок дефлекторов.

Кондиционер тут современный, на всех версиях стоит с изменяемой объемной производительностью, без муфты. У компрессоров Sanden ресурс порядка 150-200 тысяч пробега, у Denso может быть за 300, но чаще их тоже задирает при пробегах за 150 из-за упущенного уровня смазки и хладагента. При замене покупать дорогой оригинал необязательно – есть аналог от Mahle или Luzar, что обойдётся в пределах 200 евро и будет достаточно качественным. И держите в уме, что убитый компрессор перед смертью обильно засорит трубки системы своими алюминиевыми останками, так что в запущенных случаях простой заменой не обойтись – понадобится чистка.

Ну и последнее по климатику – не слишком удачная конструкция слива конденсата с корпуса печки. Забитые обратные клапана часто приводят к потопу в салоне.

Основная проблема тут, как и у прочих PQ35/46, в колхозинге и неуёмном стремлении владельцев к совершенству. Часто вкупе с полным непониманием того, как нужно проводить арматурные работы. В итоге за строкой «дополнительная шумоизоляция» может скрываться поврежденный крепеж почти всех элементов, где его можно повредить, новые и хорошо слышимые в тишине «сверчки» криво собранного салона.

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Установка новой мультимедийной системы сопровождается быстрой посадкой аккумулятора, царапинами на всех прилегающих панелях, неработающими кнопками на руле и опять-таки «сверчками». Volkswagen – это действительно конструктор для взрослых, особенно в части оснащения салона, но собрать конструктор правильно могут далеко не все. Даже при наличии огромного количества предложений на одном китайском сайте по болт-он компонентам мультимедийных систем, навигации, камер, столиков, консолей, накладок, сидений, чехлов, шторок и т. д. поставить это все нужно уметь.

Электрика

Бортовая электроника у машин на платформе PQ46 достаточно сложная – об этом подробно написано в обзорах Passat B6 и B7. При этом внутренняя совместимость простых версий с более «навороченными» вызывает понятное желание поставить себе что-то новое. И тут мы опять подходим к вопросу низкого качества работ. Если хотите гарантированного отсутствия проблем, лучше брать машину в полностью заводской комплектации, без «колхоза».

Впрочем, даже при условии, что машина полностью стоковая, нужно держать в уме некоторые особенности. Проводка в гофрах дверей нежная, и при пробегах «за 100» становится ломкой. В сочетании с заведенными в дверь шинами данных могут быть интересные неприятности.

Сложные алгоритмы питания блоков и словацкая проводка от подкапотного ЭБУ двигателя в салонный блок предохранителей и весь салонный жгут тоже могут «порадовать». Сразу оговорюсь, что случаи такие очень редки, но показательно сложны в ремонте. Случаются поломки проводов прямо внутри изоляции, без видимых повреждений – поиск отказа в таком случае очень затруднен.

Если же проводка мокрая, или гениальный электрик тыкал щупом через изоляцию, то такие места с гарантией будут иметь проблемы в будущем. Причем искать их придётся буквально руками – сканером отловить их можно не всегда. Хотя само по себе наличие диагностического прибора крайне желательно – он вам точно пригодится, и не раз.

Промежуточный итог

В общем и целом пока ничего страшного. ЛКП не очень качественное, в скрытых полостях уже, скорее всего, зародилась коррозия, но привести всё это в порядок можно сравнительно недорого. Если салон и электрика очень сильно «уколхожены», это может стать куда более существенной и дорогой проблемой, однако на счастье далеко не все машины подверглись варварским доработкам, так что найти приемлемый вариант вполне реально. В следующей части разберемся в модификациях силовых агрегатов. Простых моторов тут нет, но что хуже – бензин или дизель? Нужно ли бояться DSG и непременно искать вариант с «гидромеханикой»? Ответы будут совсем не однозначными.