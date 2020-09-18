Любовь российского потребителя к седанам – не только культивируемый стереотип, но и суровая реальность. Правда, это не помогло среднеразмерному седану от Volkswagen завоевать всенародную любовь. Да, популярный в Европе одноплатформенный Golf чувствовал у нас себя еще хуже, во многом из-за высокой цены на импортируемые машины, но столь же родственная Skoda Octavia всегда продавалась намного успешнее. При этом Jetta нельзя назвать совсем уж провальной – эта машина по сей день имеет пусть и ограниченную, но стабильную аудиторию. Что ж, раз есть аудитория, то должен быть и рынок. Давайте посмотрим, можно ли купить старшего брата по цене демократичной Шкоды и стоит ли вообще это делать с учетом довольно почтенного возраста. Попутно оценим вероятность купить десятилетнюю машину с минимальным риском крупных вложений.

Сколько стоит нормальный вариант?

Выпуск Volkswagen Jetta пришелся точнехонько на годы правления «короля двухтысячных» – Ford Focus II: дебютировала машина в 2005 году, а в 2011 немцы уже показали следующее поколение. По сравнению с Focus выбор Jetta на вторичном рынке скуднее на порядок. Число машин измеряется не тысячами, а сотнями. С другой стороны, Focus во многом «спас» сегодняшних покупателей подержанных Jetta, приняв на себя ношу корпоративных парков, такси и прочих «рабочих специальностей». Учитывая возраст, эти машины можно встретить у частных таксистов, но целенаправленно покупать «немца» для этих целей никому не приходило в голову ни 15 лет назад, ни сегодня. О том, как это отразится на показателях среднего пробега, поговорим чуть позже, а сейчас давайте посмотрим, сколько нужно готовить на покупку машины.

С поправкой на возраст входной порог цен на Jetta ожидаемо низок. Не настолько, как у Ford Focus, который можно найти тысяч за 150, но машину в состоянии «доедет до МРЭО без эвакуатора» реально купить за 250-280 тысяч. Поздние экземпляры, как водится, подороже: к ним не подступиться без 300-320 тысяч. Зато максимальные цены не так уж неприличны даже на фоне того же Focus – 450-500 тысяч. Лишь за самые молодые автомобили некоторые владельцы просят чуть больше полумиллиона. Встречаются, конечно, штучные варианты по цене чугунного моста со сказочным пробегом менее 100 тысяч километров, но на них ориентироваться не будем – это исключение, а не правило. Поэтому, имея полмиллиона, можно выбирать из самых лучших машин, представленных на рынке.

Для покупки просто приличного варианта достаточно и меньшей суммы. Самые ранние машины продают за 300-350 тысяч, но основной бюджет покупки чуть больше – 350-400 тысяч. За эти деньги можно найти автомобиль 2007-2009 годов выпуска. Последний год жизни модели – 2010-й – поднимает цену до 400-450 тысяч, но с учетом торга такой подъем можно считать несущественным. Такая удивительно равномерная ценовая картина объясняется отсутствием рестайлингов – конвейерная жизнь была не так уж длинна, так что за 6 лет Jetta обошлась без серьезных обновлений. Поэтому бюджет в 400 тысяч можно считать исчерпывающе достаточным для поиска приличного экземпляра – это подтверждает и статистика, и сервис оценки Autocheck.

Найти самую свежую машину, которая в этом году справила десятилетний юбилей, не очень сложно. Обычно на последний год выпуска приходится крайне низкая доля предложений, но не в случае с Jetta V – здесь каждое пятое предложение именно такое. Из нетипичного также отметим малое количество самых ранних машин. Но это не страшная потеря. В принципе поиск подходящего экземпляра обещает быть довольно простым, а отсутствие необходимости разбираться в рестайлингах и искать какой-то определенный тип кузова еще больше облегчит нам задачу. Давайте посмотрим, в каких регионах шансы на успешную покупку будут выше.

Где искать машину?

Jetta, как ни странно, не так популярна в крупных городах. К примеру, в Москве осталось менее 15% предложений, а еще 5% собраны в Санкт-Петербурге. Лет 5-7 назад картина наверняка была иной, но сейчас, когда эти машины подешевели, они постепенно перемещаются из столиц в регионы. Лидирует по объему продающихся машин Поволжье: здесь сконцентрировано 20% вариантов. Еще примерно по 10% аккумулируют юг страны и Урал. А вот на севере машин мало: если в Сибири еще есть десяток-другой предложений, то на Дальнем Востоке Jetta ожидаемо отсутствует.

Если говорить о ценах в различных регионах, то здесь все почти обычно. В Москве и Санкт-Петербурге машины в среднем пусть и дешевле, чем в остальной стране, но вариантов за 350-400 тысяч ненамного меньше, чем за 300-350. На Юге, в Поволжье и на Урале основная масса машин предлагается за те же 350-400 тысяч, а в Сибири Jetta стандартно дороже: немногочисленные предложения равномерно распределены между 350-400 и 400-450 тысячами рублей. В общем, искать машину на севере будет сложно, а вот в Поволжье и регионах, приближенных к столице, и вариантов больше, и цены ниже.



В пользу покупки машины в Москве говорит и упомянутый выше фактор непопулярности в такси. Jetta не была универсалом, да и вообще в этом бизнесе тогда были другие герои, так что скрупулезно отсеивать машины из корпоративных парков не придется. Осталось понять, с какими пробегами придется иметь дело и какие «реальные» цифры стоит держать в уме при осмотре.

На какой пробег рассчитывать?

Конечно, с учетом возраста модели на вопрос в подзаголовке можно ответить коротко: на большой или очень большой. И действительно, даже с учетом нашего усредненного годового пробега, который мы принимаем равным 15 тысячам километров, и возраста минимум в 10 лет на одометре подавляющего большинства машин должно быть 150 и более тысяч. Практика показывает, что обычно наши расчеты оказываются щадящими, и в первые 5-7 лет динамика пробега опережает наши усредненные темпы, но чем больше становится возраст, тем медленнее (ха-ха) растет пробег. И Jetta, конечно же, не исключение.

Конечно, здесь трудно составить такую же достоверную картину, как это было с Ford Focus: выборка слишком мала, а распределение по возрасту и вовсе делает по-настоящему репрезентативными данные лишь для отдельных годов выпуска. Однако даже столь скудных сведений достаточно, чтобы увидеть классическую картину. Машины 2010 года выпуска находятся на первом психологическом рубеже в 150 тысяч, и ровно половина продавцов пытается убедить покупателей, что он еще не пройден. Сматывать одометр до 120-130 тысяч на 12-летней машине становится уже неприлично, так что здесь доля «мало ездящих» владельцев падает до 20%. А вот к возрасту в 14 лет, когда пробег должен перевалить за 200 тысяч, почти 60% машин снова щеголяют более приятным для глаза покупателей показателем ниже расчетного. В общем, вполне обычная «магия чисел»: если при осмотре машины вы видите пробег около 150 тысяч, то либо требуйте фактических доказательств, либо накидывайте в уме еще 50 тысяч для понимания реальной ситуации. А лучше делайте и то, и другое: все же за 10-15 лет даже 150 тысяч пробега не обещают чудес с точки зрения технического состояния.

Впрочем, Jetta тех лет до сих пор продается с пометками «самый надежный», «пройдет еще столько же» и так далее. И если насчет «столько же» есть большие сомнения, то вот с надежностью определенных моторов и коробок здесь действительно полный порядок. Давайте взглянем, на что стоит обратить внимание при выборе седана пятого поколения и как повысить шансы на успешность покупки.

На что обратить внимание при покупке

От немецких машин среднего возраста ждут живого кузова, и большинство Jetta этому критерию соответствует. Оцинковка вкупе с неплохим качеством окраски оставляют актуальными лишь типовые дефекты, вызванные эксплуатацией. Кромки колесных арок, низы дверей, пороги, включая нижний шов и точки крепления молдингов, а также края крыльев на стыках с бамперами – вот места, где в том или ином объеме можно увидеть ржавчину. Если она присутствует хотя бы в трех зонах из вышеперечисленных, то есть смысл поискать более ухоженную машину, так как оцинковка позволяет не запускать кузов глобально, обходясь подкраской. Капот уже наверняка будет перекрашен полностью, так как и он, и рамка лобового стекла традиционно страдают от сколов. Особенно внимательным стоит быть с днищем: порой владельцы оставляют его один на один с солью и реагентами, что заканчивается для металла печально.

Подвески у Jetta, как и положено приличному седану С-класса, полностью независимые: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Особых нареканий на ресурс здесь нет – мелочи вроде стоек стабилизатора и сайлентблоков не в счет. Несмотря на высокую стоимость оригинальных запчастей, обслуживание вряд ли станет разорительным: единство платформы PQ35 означает унификацию с другими моделями концерна и широчайший выбор неоригинальных компонентов. То же самое касается тормозов: они здесь всегда дисковые по кругу, так что к эффективности нет никаких вопросов, а ассортимент запчастей исчерпывающий. Это, впрочем, не значит, что замена гнилых магистралей и обслуживание закисших суппортов будут дешевыми, так что и осмотр, и торг здесь очень уместны. Для рулевого управления это тоже справедливо: рейка с электроусилителем недешева в замене. Даже восстановленный узел обойдется тысяч в 30-40, что на фоне гидравлических реек, которые порой можно купить или отремонтировать за 15-20, довольно дорого. Зато стуки обычно появляются лишь после 120-150 тысяч, так что при их наличии стоит проверить целостность пыльников и после этого делать окончательные выводы.

Коробок передач на Jetta устанавливалось достаточно много – даже механика может быть как пятиступенчатой (с моторами 1,6 л), так и шестиступенчатой (с более объемными бензиновыми двигателями и дизелями). В целом все они неплохи, но прочность и ресурс «пятиступок» пониже, так что при осмотре машины обязательно стоит проверить работу синхронизаторов и послушать коробку на подъемнике. А еще одним потенциальным вложением на старших бензиновых и всех дизельных моторах будет двухмассовый маховик – здесь даже за неоригинал придется заплатить 25-30 тысяч.

Автоматические коробки представлены шестиступенчатым автоматом Aisin TF-60SN и роботизированными коробками DSG: в зависимости от мотора это либо «сухая» семиступенчатая DQ200, либо «мокрая» шестиступенчатая DQ250. И об автомате Aisin, и о коробках DSG мы подробно рассказывали в отдельных материалах, так что здесь дадим лишь краткое резюме. Классический автомат действительно может быть лучшим вариантом, но при условии обслуживания не по регламенту с «вечным» маслом и без нормального охлаждения. Замена масла раз в 50-60 тысяч поднимают его ресурс раза в два, а внешний радиатор добавляет еще 50%. Но некоторые автоматы еще могут жить на остатках ресурса, так что при покупке стоит быть внимательным. Роботы DSG в подавляющем большинстве случаев уже пережили как минимум один ремонт, и если он был качественным и недавним, то их тоже вполне можно рассматривать к покупке. К тому же сейчас уже можно отремонтировать эти коробки за умеренные деньги. Вопрос лишь в том, что сочетаются Aisin и DSG с кардинально разными моторами.

Самый популярный вариант двигателя на Jetta V – восьмиклапанный 1,6-литровый BSE/BSF с чугунными гильзами в алюминиевом блоке, простым распределенным впрыском и дешевым ременным приводом ГРМ. Учитывая, что именно с ним сочетается классическая АКП, неудивительно, что этот силовой агрегат в итоге получил самую высокую популярность. Именно эти машины сейчас продают как «почти вечные», и мотор действительно может пройти 250, а то и 300 тысяч до капремонта, хотя внимания к смазке, охлаждению и чистоте впуска он все равно требует. Стоит также помнить, что 1,6 литра – это не всегда простой мотор: встречаются экземпляры FSI семейства ЕА111, где ГРМ – уже цепной и не такой уж беспроблемный, а вдобавок имеется непосредственный впрыск. Еще один редкий вариант – турбированный 1,4-литровый TSI, для которого характерны те же проблемы, что и у описанного выше FSI, плюс к ним добавляется еще и недешевая в ремонте система наддува. Остальные бензиновые моторы вроде атмосферников на 1,8, 2 и 2,5 литра встречаются крайне редко. Почти так же редки и дизели. Но если вам нужен именно такой вариант, стоит помнить, что 1,9-литровый дизельный мотор имеет капризные и очень дорогие насос-форсунки, так что есть смысл поискать двухлитровый мотор с common rail. Или поддаться общему тренду и просто выбирать из бензиновых 1,6-литровых атмосферников.

Ну а теперь, зная практически все ключевые условия для покупки подержанного Volkswagen Jetta V, давайте посмотрим на несколько реальных вариантов, с которыми мы в Automama повстречались за годы работы.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Как мы знаем, этих машин в продаже не так много, так что и у нас Jetta V – нечастый гость. Однако примеры все же есть: один из таких седанов мы нашли сами на онлайн-доске объявлений в Ростове-на-Дону в прошлом году. Седан последнего, 2010 года выпуска привлек хорошим внешним видом и пробегом менее ста тысяч километров. Договорившись о встрече, наш эксперт выехал на осмотр.

Первые результаты были вполне приемлемыми: мы насчитали шесть перекрашенных элементов. С одной стороны, это немало, но с другой, машине было уже девять лет, так что надеяться на чудеса не стоило. Куда более важным было то, что по состоянию салона и кузова пробег вполне можно было считать настоящим. Правда, проверка показала, что он все же был скручен в 2015 году, но не настолько сильно, чтобы это было критично. Наш эксперт, по совместительству еще и большой фанат автомобилей концерна Volkswagen, крайне придирчиво осмотрел и протестировал машину: сочетание 1,4-литрового TSI и коробки DSG не терпит спешки. Однако все проверки Jetta прошла успешно, оказавшись действительно живой, так что мы отправились на комплексную диагностику в профильный сервис.

Результаты диагностики нас не просто обнадежили, а порадовали: в рекомендациях была замена тормозных дисков и передних пружин, а также устранение запотевания передней крышки двигателя. Вдобавок на словах специалисты отметили, что сцепление практически новое. В общем, мы не стали долго раздумывать и в тот же день договорились с клиентом о выкупе автомобиля. После ремонта и полной предпродажной подготовки Jetta не пробыла у нас и месяца, быстро обретя нового владельца.



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Еще одна хорошая Jetta в нашем опыте связана не с успешной продажей, а с безуспешной покупкой – бывает и такое. Клиент обратился к нам за помощью в продаже своего автомобиля в марте прошлого года, и мы сразу провели осмотр. По сравнению с предыдущей красной Jetta эта была еще лучше: единственный перекрашенный элемент – заднее правое крыло, пробег – честные 200 тысяч километров. Идеальное состояние кузова не мог перекрыть даже не самый маленький показатель на одометре. При этом в ПТС актуальный собственник был уже четвертым, а в истории значилось три мелких ДТП, последствия которых удалось устранить банальной полировкой. В общем, сомневаться в быстрой и успешной продаже не приходилось, так что мы согласились помочь.

На практике передача автомобиля затянулась: клиент был очень занятым человеком. Поэтому сначала мы несколько раз переносили встречу, а потом он сам выставил объявление о продаже с тем ценником, который счел уместным. После пяти месяцев ожидания, телефонных звонков и просмотров владелец снизил цену на 15 тысяч рублей, но так и не нашел покупателя. Еще спустя некоторое время мы снова договорились о помощи в продаже – и снова не сошлись в сумме сделки. По нашим данным, Jetta продается до сих пор… И единственная загвоздка в этой ситуации – даже не то, что автомобиль не доехал до нас, а то, что разумный торг мог бы ускорить продажу этой отличной машины в несколько раз.