Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

12 Июл Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Что такое клиренс?

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

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Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

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Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису… Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних.

Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.