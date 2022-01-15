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  • Выпускной экзамен: сможешь ли ты угадать автомобиль по его выхлопной системе?

Выпускной экзамен: сможешь ли ты угадать автомобиль по его выхлопной системе?

15.01.2022 44 0 0

Как показывает опыт наших читателей, угадать автомобиль по его оптике, колёсам, зеркалам, дверным ручкам, заправочной горловине и даже "панораме" можно. А как насчет глушителя? И мы не про звук выпуска, хотя такой тест у нас тоже был! На этот раз проверка будет чисто визуальной – мы поинтересуемся, разбираетесь ли вы в интересных и необычных выпускных системах автомобилей за последнюю сотню лет.

 
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