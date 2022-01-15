{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}
{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}
{{ result.title }}
Как показывает опыт наших читателей, угадать автомобиль по его оптике, колёсам, зеркалам, дверным ручкам, заправочной горловине и даже "панораме" можно. А как насчет глушителя? И мы не про звук выпуска, хотя такой тест у нас тоже был! На этот раз проверка будет чисто визуальной – мы поинтересуемся, разбираетесь ли вы в интересных и необычных выпускных системах автомобилей за последнюю сотню лет.
{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}
{{ result.title }}
Для комментирования вам необходимо авторизоваться