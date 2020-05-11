Я купил машину с черными или другими советскими номерами: можно ли их сохранить?

Пару недель назад мы выяснили, что у владельцев автомобилей в России есть возможность официально получить квадратные номерные знаки . Сегодня мы рассмотрим другой случай: когда квадратный номер уже установлен на автомобиле, но это черный номер старого советского образца или другой раритетный номерной знак вроде белого номера с кириллицей, и вам хочется сохранить его при покупке и переоформлении автомобиля. Можно ли это сделать и продолжить легально ездить с черными номерами?

Можно ли сохранить советские номера при перерегистрации?

Если быть очень краткими, то ответ – нет. Поясним, почему. Утвержденные постановлением № 1764 Правила государственной регистрации транспортных средств не содержат прямого запрета на сохранение старых номеров, поскольку не ссылаются ни на какие нормативные документы, касающиеся номерных знаков. Однако статья 13 Федерального закона № 283 «О государственной регистрации транспортных средств» уже уточняет, что «государственный регистрационный знак транспортного средства – изделие, изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта и содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства». То есть все номера, которые присваиваются автомобилю при постановке на учет или фигурируют в любых других регистрационных действиях, должны соответствовать требованиям ГОСТ. Сам Госстандарт нам уже знаком: это ГОСТ Р 50577-2018, который содержит данные только о номерных знаках современного формата. Все остальные номера – белые, черные, квадратные и иные, не соответствующие ГОСТ – при проведении регистрационных данных будут обязательно меняться на современные.



Но почему нельзя оставить старые номера?

Прежде всего, потому, что дорожные камеры и другие средства контроля обучены работе с актуальными номерами, выполненными по ГОСТ. Если не выводить старые номера из оборота, на дорогах будет сохраняться определенный объем машин с номерами, которые не распознаются камерами автоматического контроля – а это, как несложно догадаться, дает ощущение безнаказанности. Поэтому старый фонд номерных знаков постепенно сокращается по мере переоформления машин с такими номерами.



Но при этом с такими номерами можно законно ездить?

Да, требования о замене номеров касаются только случаев изменения регистрационных данных. Пока автомобиль находится у действующего собственника, обязанности заменить номерные знаки у него нет, и управление автомобилем со старыми номерами не является нарушением.



Тогда можно просто не переоформлять машину или ездить по гендоверенности?

Приобретение машины по генеральной доверенности действительно может быть выходом из ситуации при условии, что жив собственник автомобиля. В случае смерти собственника регистрация автомобиля становится недействительной, и ездить на автомобиле до вступления в наследство и перерегистрации уже нельзя. Инспектор при остановке имеет возможность проверить данные собственника – и если выяснится, что его нет в живых, водитель получит штраф в 500-800 рублей по части 1 статьи 12.1 КоАП за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, номера и документы на автомобиль будут изъяты, а вместо них водитель получит на руки протокол об изъятии вещей и документов. Таким образом, законного способа ездить на автомобиле с черными номерами после смерти владельца не существует.



Единственное, что можно сделать – это не сдавать старые номера при проведении регистрационных действий и сохранить их в качестве сувенира, устанавливая на автомобиль на выставках или для фотосессий.