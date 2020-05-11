Я купил машину с черными или другими советскими номерами: можно ли их сохранить?

Если быть очень краткими, то ответ – нет. Поясним, почему. Утвержденные постановлением № 1764 Правила государственной регистрации транспортных средств не содержат прямого запрета на сохранение старых номеров, поскольку не ссылаются ни на какие нормативные документы, касающиеся номерных знаков. Однако статья 13 Федерального закона № 283 «О государственной регистрации транспортных средств» уже уточняет, что «государственный регистрационный знак транспортного средства – изделие, изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта и содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства». То есть все номера, которые присваиваются автомобилю при постановке на учет или фигурируют в любых других регистрационных действиях, должны соответствовать требованиям ГОСТ. Сам Госстандарт нам уже знаком: это ГОСТ Р 50577-2018, который содержит данные только о номерных знаках современного формата. Все остальные номера – белые, черные, квадратные и иные, не соответствующие ГОСТ – при проведении регистрационных данных будут обязательно меняться на современные.
Прежде всего, потому, что дорожные камеры и другие средства контроля обучены работе с актуальными номерами, выполненными по ГОСТ. Если не выводить старые номера из оборота, на дорогах будет сохраняться определенный объем машин с номерами, которые не распознаются камерами автоматического контроля – а это, как несложно догадаться, дает ощущение безнаказанности. Поэтому старый фонд номерных знаков постепенно сокращается по мере переоформления машин с такими номерами.
Да, требования о замене номеров касаются только случаев изменения регистрационных данных. Пока автомобиль находится у действующего собственника, обязанности заменить номерные знаки у него нет, и управление автомобилем со старыми номерами не является нарушением.
Приобретение машины по генеральной доверенности действительно может быть выходом из ситуации при условии, что жив собственник автомобиля. В случае смерти собственника регистрация автомобиля становится недействительной, и ездить на автомобиле до вступления в наследство и перерегистрации уже нельзя. Инспектор при остановке имеет возможность проверить данные собственника – и если выяснится, что его нет в живых, водитель получит штраф в 500-800 рублей по части 1 статьи 12.1 КоАП за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Кроме того, номера и документы на автомобиль будут изъяты, а вместо них водитель получит на руки протокол об изъятии вещей и документов. Таким образом, законного способа ездить на автомобиле с черными номерами после смерти владельца не существует.
Единственное, что можно сделать – это не сдавать старые номера при проведении регистрационных действий и сохранить их в качестве сувенира, устанавливая на автомобиль на выставках или для фотосессий.
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