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  • 330 каждому! У Tank 300 появится хардкорная версия с бензиновым битурбомотором V6

330 каждому! У Tank 300 появится хардкорная версия с бензиновым битурбомотором V6

17.01.2024 55 0 0

Марка Tank, принадлежащая китайской компании Great Wall, ближайшей весной выведет на рынок рамный внедорожник с индексом 330 — это не что иное, как топ-версия уже хорошо известного в России Tank 300.

На российский рынок марка Tank вышла в феврале прошлого года, дебютной моделью стал среднеразмерный рамный внедорожник с индексом 300, он оснащается 2,0-литровой бензиновой «трубочетвёркой» (220 л.с., 380 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Система полного привода — бездифференциальная: мощность на передние колёса отбирает муфта с жёсткой блокировкой у версий Adventure / Premium и с автоматическим подключением по команде электроники у версий City Adventure / City Premium. Все версии снабжены понижающей передачей в раздаточной коробке и блокировкой заднего межколёсного дифференциала, версии Premium и City Premium дополнительно имеют блокировку переднего межколёсного дифференциала. Возможности Tank 300 на бездорожье мы подробно изучили прошлой зимой в ходе тест-драйва.

В России Tank 300 стал хитом: в 2023 году его продажи, по данным АЕБ, составили 7226 шт., в сегменте рамных внедорожников он уступил только отечественному УАЗу Патриот, разошедшемуся тиражом 11 853 шт. В Китае Tank 300 на порядок популярнее, причём его успех удивил даже руководство Great Wall. Весной прошлого года Great Wall решила проверить в режиме краудфандинга потенциальный спрос на Tank 300 с мощным двигателем V6 от старшего внедорожника Tank 500 и всего за шесть секунд получила тысячу заявок с внесённой предоплатой. Разумеется, проекту мощного Tank 300 тут же был дан зелёный свет, серийная версия получила индекс 330, ближайшей весной она выйдет на рынок, а её основные технические характеристики всплыли на этой неделе в электронной базе китайского Минпрома.

На Tank 330 максимальная отдача 3,0-литрового бензинового битурбомотора V6 составит 360 л.с. и 500 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод — такой же, как у версий Tank 300 City, то есть с муфтой, работающей в автоматическом режиме, но у Tank 330 эту муфту можно будет принудительно заблокировать и распустить, в последнем случае появится возможность ехать на заднем приводе ради экономии топлива.

Tank 330 вдобавок щеголяет усиленными бамперами (передний со встроенным кенгурятником), защитой порогов и днища, а 18-дюймовые колёса оснащены бедлоками. Угол въезда по сравнению с Tank 300 увеличен с 33 до 36 градусов, угол съезда — с 34 до 37 градусов, глубина преодолеваемого брода — с 700 до 900 мм. Два горба на капоте, наросты на передней части крыши и антикрыло на задней части крыши — это вольные цитаты Мерседеса G-класса в обработке Brabus, функциональное назначение этих элементов обвеса вызывает сомнение.

Ожидается, что минимальная цена Tank 330 в Китае составит около 350 000 юаней (4,25 млн рублей). В России базовый Tank 300 Adventure сейчас стоит от 4 099 000 рублей, наиболее дорогой в гамме Tank 300 City Premium — от 4 699 000 рублей, а Tank 330, если доберётся до нашей страны, в чём мы почти не сомневаемся, будет, вероятно, стоить не менее 6 млн рублей.

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