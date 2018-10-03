На домашний автосалон компания Рено привезла роскошный беспилотник EZ-Ultimo. По задумке Renault, такой транспорт отели или авиакомпании могли бы предоставлять своим клиентам.

Разумеется, EZ-Ultimo пока лишь концепт – он завершает трио прототипов, разработанных французской маркой для демонстрации будущего городского транспорта общего пользования. Напомним, в марте Renault представила робомобиль EZ-Go, который предназначен для каршеринга и такси, а в сентябре французы рассекретили семейство беспилотников EZ-Pro для доставки грузов. Шоу-кар EZ-Ultimo ориентирован на совсем другую аудиторию – на клиентов дорогих отелей, курортов и авиакомпаний (имеется в виду служба доставки аэропортов).

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Длина однообъёмника составляет 5,7 метра, ширина – 2,2 метра. Для сравнения, у нового Rolls-Royce Phantom эти показатели равны 5,76 и 2 метра соответственно. В салон Renault EZ-Ultimo можно попасть через широкую автоматическую дверь в правом боку. Внутри – диван и подвижное кресло. В отделке интерьера использованы мрамор, кожа и дерево.

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Renault EZ-Ultimo имеет полноуправляемое шасси и лишь один электромотор, установленный на передней оси. Отдача концепта не раскрывается, нет данных и о запасе хода. Автопилот – четвертого уровня из пяти возможных. То есть в некоторых случаях все же может потребоваться участие человека, для чего, видимо, у концепта оставили лобовое стекло и дисплей вместо привычных приборов.

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Как ранее заявили в Renault, робомобили планируется вывести на рынок к 2022 году. Правда, в компании не уточнили, какой из трех представленных концептов серии EZ первым доберется до конвейера.

Кстати, на Парижском автосалоне марка показала еще один электрокар – концептуальный хэтч K-ZE, построенный на базе «бюджетника» Kwid. Товарный электромобиль появится уже в следующем году, первыми его получат китайцы. Ожидается, что серийное воплощение K-ZE окажется одним из самых доступных предложений на рынке «зелёных» моделей.