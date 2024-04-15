Abarth Classiche 1300 OT: ещё один ретроспективный проект на базе Alfa Romeo 4C

Итальянская марка Abarth, ныне принадлежащая корпорации Stellantis, в этом году отмечает 75-летие со дня своего основания. По такому случаю в рамках программы Reloaded by Creators выпущено пять экземпляров купе Abarth Classiche 1300 OT на шасси Alfa Romeo 4C с оригинальным оперением кузова, напоминающем о спорткаре Fiat Abarth OT 1300 образца 1965 года.

Программа Reloaded by Creators была запущена корпорацией Stellantis в 2018 году, чтобы привлечь внимание к наиболее значимым историческим моделям итальянских марок Alfa Romeo, Fiat, Lancia и Abarth. В 2021 году в рамках этой программы был представлен мелкосерийный спайдер Abarth 1000 SP, сделанный как дань памяти одноимённой модели из середины 60-х готов прошлого века с расточенным до «литра» и форсированным до 105 л.с. двигателем от Fiat 600. В свою очередь спайдер образца 2021 года перенял углепластиковый монокок, шасси и силовую установку от Alfa Romeo 4C Spider, к тому времени уже снятого с производства.

Классический Fiat Abarth OT 1300 1 / 5 Классический Fiat Abarth OT 1300 2 / 5 Классический Fiat Abarth OT 1300 3 / 5 Классический Fiat Abarth OT 1300 4 / 5 Классический Fiat Abarth OT 1300 5 / 5

К 75-летию Abarth подготовлена очередная ретроспективная модель на базе купе Alfa Romeo 4C, она называется Abarth Classiche 1300 OT и посвящена гоночному здаднемоторному купе Fiat Abarth OT 1300, выпускавшемуся с период с 1965 по 1968 году и одержавшему более десяти побед в своём классе, в том числе в гонках 1000 км Монцы и 1000 км Нюрбургринга. Буквы OT в названии расшифровываются как Omologate Turismo и означают готовность машины к гонкам. Fiat Abarth OT 1300 использовал шасси от Fiat 850, но имел оригинальный обтекаемый кузов с «перископом» на крыше — это воздухозаборник для вентиляции салона. В заднем свесе располагался 1298-кубовый 4-цилиндровый двигатель Abarth Simca с двумя карбюраторами Weber, он выдавал 147 л.с. при 8800 об/мин и разгонял лёгкое 655-килограммовое купе до максимальных 245 км/ч. 5-ступенчатая МКП передавала всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Abarth Classiche 1300 OT

Современный Abarth Classiche 1300 OT своей наружной углепластиковой обшивкой цитирует отдельные элементы исторического предка 1965 года, имеется в том числе «перископ», но гораздо менее высокий. Сходство Abarth Classiche 1300 OT со спайдером Abarth 1000 SP образца 2021 года более очевидно — не только из-за общего технического базиса, но и потому что у этих моделей общий дизайнер Роберто Джолито. Abarth Classiche 1300 OT интереснее в деталях, чем Abarth 1000 SP: например, в решётку между задними фонарями крупными буквами вписано имя Abarth, изящнее стали светоотражатели и выхлопная труба по центру заднего бампера, а дизайн колёс напрямую взят из середины 1960-х, только масштабирован.



Abarth Classiche 1300 OT

Дизайн интерьера Abarth Classiche 1300 OT, к сожалению, не раскрыт. Технические характеристики тоже не объявлены, но они, скорее всего, такие же, как у исходного купе Серийный Alfa Romeo 4C: 1,75-литровая бензиновая «турбочетвёрка» выдаёт максимальные 240 л.с. и 350 Нм, она работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Alfa Romeo 4C разгонятся за 4,5 с, максимальная скорость — 257 км/ч.



Abarth Classiche 1300 OT 1 / 4 Abarth Classiche 1300 OT 2 / 4 Abarth Classiche 1300 OT и его дизайнер Роберто Джолито 3 / 4 Спайдер Abarth 1000 SP 4 / 4

Все пять изготовленных экземпляров Abarth Classiche 1300 OT, вероятно, уже проданы, их цена тоже не названа. Спайдер Abarth 1000 SP стоил около 200 000 евро, купе вряд ли имеет более низкую цену, скорее наоборот — инфляция с 2021 года сделала жизнь заметна дороже.



Abarth Classiche 1300 OT

Добавим, что купе Alfa Romeo 4C в рамках программы Reloaded by Creators вернулось на рынок в 2023 году в рамках штучного проекта Alfa Romeo 4C Designer's Cut. В загашниках Stellantis наверняка есть ещё несколько невостребованных машинокомплектов Alfa Romeo 4C, так что не исключены и другие ретроспективные проекты.

