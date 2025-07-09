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  • AC GT SuperSport: топовый 1039-сильный родстер от старейшей британской компании

AC GT SuperSport: топовый 1039-сильный родстер от старейшей британской компании

09.07.2025 65 0 1

Британская компания AC Cars анонсировала флагманский спорткар GT SuperSport, который является наиболее мощной разновидностью AC Cobra GT Roadster и получит форсированный до 1039 л.с. бензиновый V8. Производство AC GT SuperSport начнётся в 2027 году, тираж — 25 экземпляров.

Оригинальная компания АC Cars была основана в далёком 1901 году братьями Веллерами и с тех пор много раз меняла владельцев, сегодня она считается старейшим британским автопроизводителем. Ключевой моделью в истории AC Cars является родстер Ace, дебютировавший в 1953 году. В 1962 году Ace получил от легендарного американского конструктора Кэрролла Шелби мощный двигатель Ford V8 и новое имя — Cobra. Классический AC Cobra сегодня не выпускается, но есть множество реплик, в том числе от компании Shelby American.

AC GT SuperSport

В 2022 году у AC Cars появился новый инвестор из Швейцарии по имени Дэвид Конза, он же занял пост гендиректора компании. Конза решил радикально модернизировать производство AC Cars и разработать полностью новую Кобру с современными комплектующими и углепластиковым кузовом. Новый AC Cobra GT Roadster с 5,0-литровым V8 был представлен в 2023 году, в 2024-м компания показала сделанное на его базе купе AC Cobra GT Coupe.

AC GT SuperSport

Также в 2024 году AC Cars по просьбам клиентов возобновила выпуск классического родстера AC Ace и представила бюджетные версии новой Кобры с 2,0-литровым мотором. В общем, сейчас бизнес АC Cars развивается довольно бодро, в прошлом месяце компания открыла новый филиал в США — AC Cars America, вместе с ним была сделана очередная новинка — флагманский родстер AC GT SuperSport.

AC GT SuperSport

AC GT SuperSport — это, по сути, наиболее мощная и зловещая на вид версия AC Cobra GT Roadster с раздутым аэродинамическим оперением, в состав которого входит в том числе широченное антикрыло на корме. Если на самом мощном AC Cobra GT Roadster компрессорный V8 выдаёт 663 л.с., то на AC GT SuperSport его отдача увеличена до 1039 л.с. что обещает совершенно безумную разгонную динамику. Других технических подробностей пока нет, так как производство и поставки AC GT SuperSport начнутся только в 2027 году.

AC GT SuperSport

AC Cars выпустит лишь 25 экземпляров AC GT SuperSport, каждый обойдётся заказчику минимум в 550 000 долларов без учёта налогов, причём приоритет будет отдан постоянным клиентам AC Cars, чтящим её историю и традиции.

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