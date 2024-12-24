Не только V8: AC Cars оснастит новые Кобры лёгким и мощным 2,0-литровым мотором

Британская компания AC Cars, перезапущенная в 2022 году, продолжает расширять модельный ряд: у новых AC Cobra GT Roadster и AC Cobra GT Coupe появятся относительно доступные версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем, версии с могучим V8 при этом остаются в строю.

AC Cars считается старейшей британской автомобильной компанией из доживших до наших дней — она была основана братьями Веллерами в 1901 году и с тех пор много раз меняла владельцев. В 2022 году у AC Cars появился новый инвестор из Швейцарии по имени Дэвид Конза, он же занял пост гендиректора компании. Конза решил радикально модернизировать производство AC Cars и разработать полностью новую Кобру с современными комплектующими и углепластиковым кузовом. В 2023 году дебютировал открытый AC Cobra GT Roadster, а минувшим летом было представлено сделанное на его базе купе AC Cobra GT Coupe.

AC Cobra GT Coupe и AC Cobra GT Roadster

На данный момент AC Cobra GT Roadster и AC Cobra GT Coupe оснащаются различными версиями бензинового двигателя V8, на родстере он выдаёт до 663 л.с., на купе — до 810 л.с. Родстер с V8 стоит от 285 000 фунтов стерлингов плюс налоги, купе — от 325 000 фунтов стерлингов. Вчера AC Cars анонсировала более доступные версии этих спорткаров с 2,0-литровым мотором, ожидается, что их минимальная цена составит 235 000 фунтов стерлингов.

AC Cobra GT Roadster

Поставщик 2,0-литрового двигателя не афишируется, сообщается лишь, что он разработан «мировым лидером в области ДВС и гибридных силовых установок» и что его максимальная мощность составит 395 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо «робот» с двумя сцеплениями. К слову, на двухпедальные версии с V8 ставится 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Больше подробностей о новом 2,0-литровом двигателе компания AC Cars обещает рассказать весной следующего года, при этом заявку можно оформить уже сейчас и получить заказанную машину не раньше 2026 года.

AC Cobra GT Roadster 1 / 4 AC Cobra GT Roadster 2 / 4 AC Cobra GT Coupe 3 / 4 AC Cobra GT Coupe 4 / 4

Пресс-служба AC Cars уверяет, что 2,0-литровый мотор идеально подходит для платформы новых Кобр, то есть никаких существенных изменений в ней относительно версий с V8 не будет. Напомним, что подвеска у новых Кобр пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», спереди применена схема пуш-род с горизонтальными амортизаторами. Ведущие колёса, разумеется, задние.

AC Ace

Добавим, что минувшей осенью AC Cars объявила о возвращении в модельный ряд классического родстера AC Ace, который, однако, был комплексно модернизирован и получил углепластиковые наружные панели кузова. Возрождённый AC Ace оснащается 2,3-литровым бензиновым турбомотором Ford EcoBoost (325 л.с., 375 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП, цена — от 175 000 фунтов стерлингов. В качестве «зелёной» альтернативы предлагается версия AC Ace с 306-сильным электромотором и батареей на 72 кВт·ч, полного зарядка которой хватит на 320 км пробега.