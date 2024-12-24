Новинки ×
  • Не только V8: AC Cars оснастит новые Кобры лёгким и мощным 2,0-литровым мотором

Не только V8: AC Cars оснастит новые Кобры лёгким и мощным 2,0-литровым мотором

24.12.2024 118 0 0

Британская компания AC Cars, перезапущенная в 2022 году, продолжает расширять модельный ряд: у новых AC Cobra GT Roadster и AC Cobra GT Coupe появятся относительно доступные версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем, версии с могучим V8 при этом остаются в строю.

AC Cars считается старейшей британской автомобильной компанией из доживших до наших дней — она была основана братьями Веллерами в 1901 году и с тех пор много раз меняла владельцев. В 2022 году у AC Cars появился новый инвестор из Швейцарии по имени Дэвид Конза, он же занял пост гендиректора компании. Конза решил радикально модернизировать производство AC Cars и разработать полностью новую Кобру с современными комплектующими и углепластиковым кузовом. В 2023 году дебютировал открытый AC Cobra GT Roadster, а минувшим летом было представлено сделанное на его базе купе AC Cobra GT Coupe.

AC Cobra GT Coupe и AC Cobra GT Roadster

На данный момент AC Cobra GT Roadster и AC Cobra GT Coupe оснащаются различными версиями бензинового двигателя V8, на родстере он выдаёт до 663 л.с., на купе — до 810 л.с. Родстер с V8 стоит от 285 000 фунтов стерлингов плюс налоги, купе — от 325 000 фунтов стерлингов. Вчера AC Cars анонсировала более доступные версии этих спорткаров с 2,0-литровым мотором, ожидается, что их минимальная цена составит 235 000 фунтов стерлингов.

AC Cobra GT Roadster

Поставщик 2,0-литрового двигателя не афишируется, сообщается лишь, что он разработан «мировым лидером в области ДВС и гибридных силовых установок» и что его максимальная мощность составит 395 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо «робот» с двумя сцеплениями. К слову, на двухпедальные версии с V8 ставится 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Больше подробностей о новом 2,0-литровом двигателе компания AC Cars обещает рассказать весной следующего года, при этом заявку можно оформить уже сейчас и получить заказанную машину не раньше 2026 года.

AC Cobra GT Roadster
1 / 4
AC Cobra GT Roadster
2 / 4
AC Cobra GT Coupe
3 / 4
AC Cobra GT Coupe
4 / 4

Пресс-служба AC Cars уверяет, что 2,0-литровый мотор идеально подходит для платформы новых Кобр, то есть никаких существенных изменений в ней относительно версий с V8 не будет. Напомним, что подвеска у новых Кобр пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу», спереди применена схема пуш-род с горизонтальными амортизаторами. Ведущие колёса, разумеется, задние.

AC Ace

Добавим, что минувшей осенью AC Cars объявила о возвращении в модельный ряд классического родстера AC Ace, который, однако, был комплексно модернизирован и получил углепластиковые наружные панели кузова. Возрождённый AC Ace оснащается 2,3-литровым бензиновым турбомотором Ford EcoBoost (325 л.с., 375 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП, цена — от 175 000 фунтов стерлингов. В качестве «зелёной» альтернативы предлагается версия AC Ace с 306-сильным электромотором и батареей на 72 кВт·ч, полного зарядка которой хватит на 320 км пробега.

купе родстер спортивные авто новинки AC AC Cobra GT Roadster AC Cobra GT Coupe

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине Современная автохимия позволяет решать многие задачи комплексно и с разных сторон. Одни средства дополняют другие и совместно усиливают эффект. Мы собрали три комплексных набора «по пять бут... 64 0 0 24.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Почему дизельные моторы крутятся до меньших оборотов, чем бензиновые Извечная дилемма выбора между бензиновыми и дизельными моторами для многих заключается в непонимании того, почему бензиновые крутятся до высоких оборотов и развивают высокую мощность, а дизе... 10958 0 0 23.12.2024
Статьи / Новые авто Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01 Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам св... 1661 6 0 21.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66650 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53336 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21920 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
5 Кроссовер Стало известно, когда «опаздывающий» кроссовер Москвич 8 выйдет на российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings