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  • «Бриллиантовая» Shelby Cobra от Classic Recreations: 1000 л.с. и карбоновый кузов

«Бриллиантовая» Shelby Cobra от Classic Recreations: 1000 л.с. и карбоновый кузов

10.08.2023 71 3 0

Компания Classic Recreations из американского штата Техас в рамках грядущей автомобильной недели в Монтерее (штат Калифорния) представит классический родстер Shelby Cobra Race Car в карбоновом кузове. Облегчённая версия получила название Diamond Edition, будет выпущено всего 10 экземпляров.

Classic Recreations занимается реставрацией и тюнингом классических американских спорткаров (в основном это Shelby Ford Mustang), она же выпускает лицензионные реплики классических родстеров Shelby Cobra из 60-х годов прошлого века. Напомним, что оригинальная Shelby Cobra — это доработанный Кэрроллом Шелби британский родстер AC Ace с мощным двигателем Ford V8. Специалисты Classic Recreations разработали для Кобры полностью новое шасси, а теперь ещё и полностью углепластиковый кузов — специально к 60-летнему юбилею исходной модели. Версия Diamond Edition (переводится на русский как «бриллиантовое издание») будет выпущена в гоночной спецификации Race Car, от компании Shelby ей присвоены официальные серийные номера CSX 4521-4530.

В основе кузова Shelby Cobra от Classic Recreations лежит пространственный трубчатый каркас, к которому крепятся подрамники для установки двигателя и подвесок. Подвески типично гоночные, регулируемые, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Спереди и сзади установлены перфорированный вентилируемые дисковые тормоза Baer диаметром 355 мм, спереди суппорты 6-поршневые, сзади — 4-поршневые. Вся наружная обшивка кузова выполненного из лакированного углепластика и весит всего 40 кг, снаряженная масса автомобиля — менее 1043 кг. Составные кованые колёса от Forgeline Wheels обуты в широкие шины размерности 295/35 R 18 спереди и 335/30 R 18 сзади.

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Двигатель — 5,0-литровый V8 Gen3 Coyote Aluminator от Ford Racing с приводным нагнетателем VMP Magnuson и блоком управления Motec M150, его максимальная отдача — около 1000 л.с. и 1017 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Tremec T56 Magnum. Двигатель, коробка передач и изготовленный вручную дифференциал имеют гоночную систему охлаждения. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) карбоновая Shelby Cobra разгоняется за 3,9 с, максимальная скорость — 305 км/ч.

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Кокпит Shelby Cobra Race Car Diamond Edition закономерно получил углепластиковый щиток приборов, каждый циферблат с красной подложкой украшен эмблемой Shelby с десятью бриллиантами, на стороне пассажира есть табличка с такой же эмблемой, выгравированной подписью Кэрролла Шелби и серийным номером автомобиля. Классические гоночные кресла обиты кожей с ромбовидной прострочкой, спинки украшены памятными медальонами с эмблемой Shelby и десятью бриллиантами.

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С учётом того, что карбоновая Cobra имеет официальный сертификат Shelby и на её изготовление требуется гигантское количество человеко-часов, не стоит удивляться заоблачной цене — 1,2 млн долларов.

Добавим, что до сих пор существующая британская компания AC Cars минувшей весной представила полностью новую модель — AC Cobra GT Roadster, она лишь внешне напоминает классическую Кобру.

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3 комментария
10.08.2023 14:13
Papirus

Идея для старт-апа Коли Фоменко. Может реставрировать свои Мараши в том же объеме.

10.08.2023 15:01
Валерий

В пересчёте на рубли 116,1 миллионов.

10.08.2023 15:54
Roman Mangrim

1000 сил на 1000 кг лють конечно, правда где зацепа под это всё найти

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