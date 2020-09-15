Карбоновая диета: Shelby GT500CR Carbon Edition легче оригинала на 272 кг

Ателье Classic Recreations совместно со SpeedKore Performance Group и Shelby American представило рестомод Shelby GT500CR Carbon Edition с изготовленным вручную углепластиковым кузовом. Будет выпущено всего 25 экземпляров стоимостью от 298 тысяч долларов каждый.

Рестомодов на тему классических Мустангов море, но Shelby GT500CR Carbon Edition отличается от прочих уже тем, что войдёт в официальный каталог Shelby American, что резко повышает ценность модели у коллекционеров. Производством займётся ателье Classic Recreations из города Юкон (штат Оклахома), занимающееся реставрацией и тюнингом классических американский автомобилей (в основном из линейки Shelby), а помогать ему будет другое известное тюнинг-ателье – SpeedKore из Графтона (штат Висконсин), известный специалист по углепластику. Готовые машины будут отгружать в Лас-Вегас, где находится штаб-квартира Shelby American, и здесь передаваться клиентам. В цену входит ночь в одном из лучших отелей игровой столицы и VIP-экскурсия по фабрике Shelby.

Интерес Shelby American к стороннему, по сути, проекту понятен: Кэрролл Шелби был адептом композитов вообще и углепластика в частности: разработанный им в середине 90-х родстер Series 1 имел карбоновую обшивку, но качество этого материала в то время было никудышным и стало одной из причин рыночного провала модели. SpeedKore с карбоном работать умеет, а потому в качестве кузова можно не сомневаться. За основу между тем берётся оригинальный стальной остов Shelby Mustang 1967/1968 модельных годов, так что речь идёт именно о рестомодинге, а не о новоделе, каким, например, является электрический Mustang от британской компании Charge Automotive.



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Все наружные панели Shelby GT500CR Carbon Edition изготовлены из углепластика, что позволило уменьшить массу автомобиля сразу на 600 фунтов (272 кг). Краска не предусматривается – только защитный лак. Техническая же начинка – классика тюнинга: 5,0-литровый фордовский V8 Coyote Gen 3 благодаря «мясорубке» Whipple выдаёт 821 л.с. и спарен с 6-ступенчатой «механикой» Tremec, тормоза Wilwood, выхлопная система Magnaflow, регулируемая подвеска, кованные колёса American Racing, обшитый вручную алькантарой салон. За доплату устанавливается современная мультимедийная система с сенсорным экранам, а ежели клиент из-за океана, то можно установить приборы с метрической разметкой и даже правый руль.



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Ждать заказанную машину придётся долго – от 12 до 18 месяцев в зависимости от согласованной с заказчиком спецификации.

