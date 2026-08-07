Гибридные авто ×

Acura готовит предвестника нового гибридного кроссовера RDX

07.08.2026 846 0 0
Acura готовит предвестника нового гибридного кроссовера RDX

Пока что японская марка показала лишь один тизер анонсированного концепта, его премьера пройдёт на следующей неделе.

Кроссовер Acura RDX, предназначенный в первую очередь для американского рынка, появился в 2006 году, второе поколение дебютировало в 2013-м, а кроссовер нынешней третьей генерации дебютировал в 2018-м. Модель успела пережить и пару обновлений – осенью 2021-го и летом 2024 года. Ранее в компании сообщили, что производство актуального SUV на заводе East Liberty Auto в штате Огайо будет завершено в течение 2026-го. Однако следующий RDX уже не за горами.

На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
1 / 3
На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
2 / 3
На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
На фото: актуальный кроссовер Acura RDX
3 / 3

Напомним, японская компания рассказала о том, что работает над новым кроссовером Acura RDX Hybrid ещё в январе 2026-го (и показала его первый тизер). В мае материнская компания Honda Motor обнародовала новую стратегию развития, рассчитанную на ближайшие три года. Одним из продемонстрированных экспонатов тогда стал безымянный прототип нового гибридного кроссовера Acura.

Первый тизер Acura RDX Hybrid нового поколения

Предположительно, показанный минувшей весной шоу-кар был призван намекнуть на внешность Acura RDX четвёртого поколения, хотя в компании это не подтвердили. Тем не менее, сейчас производитель готовит к скорой презентации концепт, который покажет дальнейшее развитие дизайна в том числе и следующего RDX. И судя по опубликованному сегодня тизеру, у концепта и прототипа будут общие черты как минимум в оформлении кормы.

Тизер нового концепта Acura

Презентация анонсированного концепта, имя которого производитель не назвал, пройдёт на следующей неделе в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое, как обычно, проходит в Калифорнии. В компании отметили, что грядущий шоу-кар «знаменует собой новую эру в дизайне Acura».

Прототип нового гибридного кроссовера Acura, показанный в мае

Сообщается, что концепт продемонстрирует новый язык дизайна, разработкой которого занимался главный дизайнер Acura Ясутаке Цучида. В компании подчеркнули, что он «окажет влияние на будущие модели бренда, начиная с кроссовера Acura RDX Hybrid четвёртого поколения, который появится в ближайшие годы». Более конкретная дата дебюта будет обнародована позже.

Судя по опубликованному сегодня тизеру, у концепта будут фонари, расходящиеся в стороны в виде большой разделённой буквы «X». На багажной двери между двумя сторонами «икса» располагается подсвечиваемая надпись с названием бренда. В отличие от прототипа, показанного в мае 2026-го, у нового шоу-кара на корме имеются дополнительные световые элементы.

Подробностей гибридной установке Acura RDX четвёртого поколения пока нет, так же как нет и данных о цене будущей новинки. Отметим, актуальный паркетник 2026 модельного года, который пока что по-прежнему в строю, на американском рынке можно купить за 45 100 долларов (эквивалентно примерно 3,71 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант здесь просят не менее 54 850 долларов (около 4,51 млн рублей).

США авторынок концепты новинки гибридные авто Acura Acura RDX
Обновлено 08.08.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / СССР 5 причин покупать и не покупать ВАЗ-2107 Уинстон Черчилль однажды раскритиковал танк Churchill, заявив, что у британской боевой машины недостатков получилось даже больше, чем у него. Вероятно, примерно то же самое многие владельцы... 1374 1 0 09.08.2026
Статьи / История Японский смотрящий: история успеха и непростая судьба Nissan Patrol Среди хэтчбеков, седанов, универсалов, минивэнов и спорткаров японской марки Nissan модель Patrol всегда выделялась не только мужественным обликом, но и отменными внедорожными характеристика... 1798 0 2 08.08.2026
Статьи / Обзор Пришёл, увидел, потушил: обзор пожарного автомобиля АЦ-2,0-40/4 на базе Валдая 12 Что мы обычно представляем себе при словах «пожарная машина»? Как правило – старый ЗИЛ, чуть-чуть опоздавший на тушение Рима, который, согласно легенде, как-то подпалил забавник Нерон. Ну ил... 725 1 1 07.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 47703 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 44924 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 16092 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
8 Газ или бензин: выгодно ли устанавливать ГБО при росте цен на топливо
6 В чём сила: почему люди перестали завидовать дорогим автомобилям
4 «Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Cha...
Новые комментарии
Change privacy settings