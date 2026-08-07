Acura готовит предвестника нового гибридного кроссовера RDX

Пока что японская марка показала лишь один тизер анонсированного концепта, его премьера пройдёт на следующей неделе.

Кроссовер Acura RDX, предназначенный в первую очередь для американского рынка, появился в 2006 году, второе поколение дебютировало в 2013-м, а кроссовер нынешней третьей генерации дебютировал в 2018-м. Модель успела пережить и пару обновлений – осенью 2021-го и летом 2024 года. Ранее в компании сообщили, что производство актуального SUV на заводе East Liberty Auto в штате Огайо будет завершено в течение 2026-го. Однако следующий RDX уже не за горами.

На фото: актуальный кроссовер Acura RDX 1 / 3 На фото: актуальный кроссовер Acura RDX 2 / 3 На фото: актуальный кроссовер Acura RDX 3 / 3

Напомним, японская компания рассказала о том, что работает над новым кроссовером Acura RDX Hybrid ещё в январе 2026-го (и показала его первый тизер). В мае материнская компания Honda Motor обнародовала новую стратегию развития, рассчитанную на ближайшие три года. Одним из продемонстрированных экспонатов тогда стал безымянный прототип нового гибридного кроссовера Acura.

Первый тизер Acura RDX Hybrid нового поколения

Предположительно, показанный минувшей весной шоу-кар был призван намекнуть на внешность Acura RDX четвёртого поколения, хотя в компании это не подтвердили. Тем не менее, сейчас производитель готовит к скорой презентации концепт, который покажет дальнейшее развитие дизайна в том числе и следующего RDX. И судя по опубликованному сегодня тизеру, у концепта и прототипа будут общие черты как минимум в оформлении кормы.

Тизер нового концепта Acura

Презентация анонсированного концепта, имя которого производитель не назвал, пройдёт на следующей неделе в рамках ежегодного мероприятия Monterey Car Week, которое, как обычно, проходит в Калифорнии. В компании отметили, что грядущий шоу-кар «знаменует собой новую эру в дизайне Acura».

Прототип нового гибридного кроссовера Acura, показанный в мае

Сообщается, что концепт продемонстрирует новый язык дизайна, разработкой которого занимался главный дизайнер Acura Ясутаке Цучида. В компании подчеркнули, что он «окажет влияние на будущие модели бренда, начиная с кроссовера Acura RDX Hybrid четвёртого поколения, который появится в ближайшие годы». Более конкретная дата дебюта будет обнародована позже.

Судя по опубликованному сегодня тизеру, у концепта будут фонари, расходящиеся в стороны в виде большой разделённой буквы «X». На багажной двери между двумя сторонами «икса» располагается подсвечиваемая надпись с названием бренда. В отличие от прототипа, показанного в мае 2026-го, у нового шоу-кара на корме имеются дополнительные световые элементы.

Подробностей гибридной установке Acura RDX четвёртого поколения пока нет, так же как нет и данных о цене будущей новинки. Отметим, актуальный паркетник 2026 модельного года, который пока что по-прежнему в строю, на американском рынке можно купить за 45 100 долларов (эквивалентно примерно 3,71 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант здесь просят не менее 54 850 долларов (около 4,51 млн рублей).