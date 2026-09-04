Aistaland GX7 от GAC и Huawei: кровать и кинотеатр, двух- или трехмоторный полный привод

Марка Aistaland начала принимать заказы на свою вторую модель – гибридный паркетник GX7. Уже в базе пятидверка имеет неплохое оснащение. А за доплату предусмотрено сразу несколько интересных решений.

Запущенный в этом году бренд Aistaland (он же Qijing на китайском) – это проект GAC и Huawei. Причем, в отличие от остальных многочисленных совместных проектов IT-гиганта и других производителей, эта марка не входит в альянс HIMA. Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7, он стартовал весной. В июне марка анонсировала вторую модель – гибридный кроссовер GX7, в августе рассказали о фишках его интерьера. А теперь в Китае провели полноценную презентацию паркетника, озвучили комплектации и предварительные цены и начали принимать заказы.

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Внешность Aistaland GX7 выполнена в едином ключе с универсалом. Кроссовер получил фары похожей формы и монофонарь, в нижней части переднего бампера есть активные заслонки. У GX7 также полускрытые ручки, но двери – обычные, а не безрамочные, как у Aistaland GT7. Уже в базе кроссовер имеет автопилот ADS 5 от Huawei, в комплекс входят 896-строчный лидар над лобовым стеклом, 5 4D-радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 «высокочувствительных камер».

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Длина Aistaland GX7 равна 5099 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 3070 мм. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 170 мм. Несмотря на габариты паркетник – строго пятиместный. Объем багажника в зависимости от модификации составляет 840 или 868 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 2187 или 2215 литров.

Внутри – интегрированный в переднюю панель приборный экран на 8,88 дюйма и гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки. Все перечисленное добро тоже входит в список стандартного оборудования. Во всех комплектациях также есть проекционный дисплей, подогрев и вентиляция всех сидений (кресла вдобавок имеют откидные подставки для ног), массажер передних кресел, трехзонный климат-контроль, система распознавания лиц. Разумеется, вся электроника – от Huawei. Ну и конечно, мультимедиа – на базе искусственного интеллекта.

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За доплату в салоне можно устроить полноценную кровать – на это уйдет всего 20 секунд, причем у заднего дивана будут прямоугольные подголовники, плюс диван тоже будет иметь массажер. Среди опций еще значатся встроенный в центральный подлокотник отсек с функциями подогрева и охлаждения, двойной проектор и два рулонных экрана – для просмотра внутри (32 дюйма) и снаружи (46 дюймов).

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Кроссовер Aistaland GX7 дебютировал в трех версиях. Силовая установка всех исполнений включает работающий исключительно в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (170 л.с.). Самый дешевый паркетник – заднеприводный, с 272-сильным электромотором. Базовой версии досталась батарея от CATL емкостью 52 кВт*ч, в электрорежиме такой GX7 проедет 340 км по циклу CLTC. Остальные два исполнения – полноприводные, с пневмоподвеской. «Средний» вариант имеет два электромотора, которые вместе выдают 462 л.с., и тот же аккумулятор на 52 кВт*ч, дальнобойность на электротяге – 325 км. Топовый же Aistaland GX7 получил 800-вольтовую архитектуру, три электродвигателя (один спереди, два сзади) с суммарной мощностью 748 л.с. и батарею CATL емкостью 67 кВт*ч. Этот паркетник в электрорежиме проедет 385 км.

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Заднеприводный Aistaland GX7 наберет первую «сотню» за 7,6 секунды, кроссовер с двумя электродвигателями это упражнение проделает за 4,9 секунды, с тремя электромоторами – за 3,9 секунды. Максимальная скорость едина для всех версий – 210 км/ч.

Гибридный кроссовер Aistaland GX7 предварительно оценили в 249 900 – 311 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,23 млн – 4,03 млн рублей по актуальному курсу. Не исключено, что после старта «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены окажутся ниже.