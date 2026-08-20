Гибридные авто ×

Кроссовер Aistaland GX7 от GAC и Huawei – с кроватью и кинотеатром

20.08.2026 379 0 1
Кроссовер Aistaland GX7 от GAC и Huawei – с кроватью и кинотеатром

Марка Aistaland готовится вывести на рынок свою вторую модель – кроссовер GX7. Вопреки ожиданиям паркетник оказался не электрокаром, а гибридом. Также заявлено несколько интересных решений в салоне.

Запущенный в текущем году бренд Aistaland (он же Qijing на китайском) – это проект GAC и Huawei. Причем, в отличие от остальных многочисленных совместных проектов IT-компании и других производителей, эта марка не входит в альянс HIMA. Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7, а в июне были опубликованы фирменные картинки второй модели – кроссовера GX7. Теперь марка раскрыла интерьер паркетника и поделилась подробностями об оснащении. Но сначала вновь пробежимся по внешности.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Экстерьер Aistaland GX7 выполнен в едином стиле с универсалом. Кроссоверу достались фары похожей формы, полускрытые ручки дверей и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Впрочем, двери – обычные, а не безрамочные, как у Aistaland GT7. Зато паркетнику тоже положен автопилот ADS 5 от Huawei с лидаром над лобовым стеклом.

Длина кроссовера равна 5099 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 3070 мм. Несмотря на габариты Aistaland GX7 – строго пятиместный. Объем багажника вместе с «подпольем» составляет 868 литров, со сложенными спинками второго ряда – 2215 литров.

1 / 2
2 / 2

В салоне – встроенный в переднюю панель компактный приборный экран и «прилепленное» к панели табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Кроссовер также получил трехспицевый руль и двухэтажный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки, лоток с крышкой и неприкрытые подстаканники. В центральном подлокотнике спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Кресла имеют откидные подставки для ног. Разложить можно как передние, так и задние сиденья. Во втором случае получится ровная «кровать», причем на это уйдет лишь 20 секунд – достаточно нажать кнопку. А всего предусмотрено десять вариантов конфигурации салона. Ну и еще подголовники заднего дивана могут быть как привычной формы, так и прямоугольными.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

На боковинах багажника есть крючки, светильники, розетка и полки. Наконец, в списке оборудования кроссовера значатся двойной проектор и два рулонных экрана – для просмотра внутри (32 дюйма) и снаружи (46 дюймов).

1 / 2
2 / 2

Если универсал Aistaland GT7 сейчас предложен исключительно в виде электрокара, то кроссовер – это подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (170 л.с.) и, по предварительным данным, сразу три электродвигателя. Но характеристики электромоторов пока не раскрыты, в Aistaland лишь заявили о том, что суммарная отдача GX7 составляет 748 л.с., и что с 0 до 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 3 секунды. Паркетник будет доступен с батареей емкостью 52 или 67 кВт*ч. С топовым аккумулятором в электрорежиме он проедет 385 км по циклу CLTC.

Публичный показ кроссовера Aistaland GX7 проведут уже завтра, 21 августа, на автосалоне в Чэнду. На домашний рынок новинка выйдет до конца нынешнего года.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Aistaland Aistaland GX7 GAC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Баланс размера и функционала: рейтинг ультракомпактных видеорегистраторов 2026 года Многих водителей утомляет постоянное снятие/установка видеорегистратора при покидании машины. А не снимать чревато: вандалов и маргиналов хватает, и разбитое стекло обойдется гораздо дороже... 239 0 0 20.08.2026
Статьи / Практика Ошибка Р0700: коварство, цена бездействия и решение загадки Р0700 – один из самых коварных и неприятных диагностических кодов. Его расшифровка «Неисправность системы управления трансмиссии» как бы сообщает, что блоком управления коробки передач (Tran... 1668 0 0 19.08.2026
Статьи / Популярные вопросы ОСАГО без техосмотра с 22 августа 2026 года: что изменится и можно ли на этом сэкономить Оформить полис ОСАГО теперь станет проще: страховщикам больше не придётся связывать обязательную автогражданку с проверкой прохождения техосмотра. Причем сама процедура технического осмотра... 3114 4 1 17.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 48522 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45597 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 11608 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
11 Всё не так, ребята: почему исчезают автомобильные марки и при чём тут...
6 Правь, Британия: как в Bentley появилась модель Brooklands и чем она у...
5 Кроссовер Hongqi HS5 обновился снаружи и внутри. Ждём в России
Новые комментарии
Change privacy settings