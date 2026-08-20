Кроссовер Aistaland GX7 от GAC и Huawei – с кроватью и кинотеатром

Марка Aistaland готовится вывести на рынок свою вторую модель – кроссовер GX7. Вопреки ожиданиям паркетник оказался не электрокаром, а гибридом. Также заявлено несколько интересных решений в салоне.

Запущенный в текущем году бренд Aistaland (он же Qijing на китайском) – это проект GAC и Huawei. Причем, в отличие от остальных многочисленных совместных проектов IT-компании и других производителей, эта марка не входит в альянс HIMA. Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7, а в июне были опубликованы фирменные картинки второй модели – кроссовера GX7. Теперь марка раскрыла интерьер паркетника и поделилась подробностями об оснащении. Но сначала вновь пробежимся по внешности.

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Экстерьер Aistaland GX7 выполнен в едином стиле с универсалом. Кроссоверу достались фары похожей формы, полускрытые ручки дверей и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Впрочем, двери – обычные, а не безрамочные, как у Aistaland GT7. Зато паркетнику тоже положен автопилот ADS 5 от Huawei с лидаром над лобовым стеклом.

Длина кроссовера равна 5099 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 3070 мм. Несмотря на габариты Aistaland GX7 – строго пятиместный. Объем багажника вместе с «подпольем» составляет 868 литров, со сложенными спинками второго ряда – 2215 литров.

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В салоне – встроенный в переднюю панель компактный приборный экран и «прилепленное» к панели табло, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Кроссовер также получил трехспицевый руль и двухэтажный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки, лоток с крышкой и неприкрытые подстаканники. В центральном подлокотнике спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

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Кресла имеют откидные подставки для ног. Разложить можно как передние, так и задние сиденья. Во втором случае получится ровная «кровать», причем на это уйдет лишь 20 секунд – достаточно нажать кнопку. А всего предусмотрено десять вариантов конфигурации салона. Ну и еще подголовники заднего дивана могут быть как привычной формы, так и прямоугольными.

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На боковинах багажника есть крючки, светильники, розетка и полки. Наконец, в списке оборудования кроссовера значатся двойной проектор и два рулонных экрана – для просмотра внутри (32 дюйма) и снаружи (46 дюймов).

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Если универсал Aistaland GT7 сейчас предложен исключительно в виде электрокара, то кроссовер – это подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (170 л.с.) и, по предварительным данным, сразу три электродвигателя. Но характеристики электромоторов пока не раскрыты, в Aistaland лишь заявили о том, что суммарная отдача GX7 составляет 748 л.с., и что с 0 до 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 3 секунды. Паркетник будет доступен с батареей емкостью 52 или 67 кВт*ч. С топовым аккумулятором в электрорежиме он проедет 385 км по циклу CLTC.

Публичный показ кроссовера Aistaland GX7 проведут уже завтра, 21 августа, на автосалоне в Чэнду. На домашний рынок новинка выйдет до конца нынешнего года.