Alieno Arkanum: электрический гиперкар мощностью до 5 220 «лошадей»

Предприниматель Ахмед Мерчев основал фирму Alieno в 2015 году. Компания изначально планировалась для разработки электрического гиперкара. Посмотреть на него, правда, пока только в виртуальном виде, можно стало сейчас. Кстати, болгарский Alieno Arcanum внешне очень смахивает на Lamborghini Aventador, на который установили агрессивный обвес.

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Зато Мерчев рассказал о технических характеристиках Arcanum. У гиперкара будут карбоновые монокок, передний и задний подрамники. Компания ведет разработку сразу четырех версий – базовой будет RP2 (RP = Raw Power, что можно перевести как «необузданная мощь» с английского) с 12 электромоторами (по три на колесо), развивающими суммарно 2 610 л.с. и 4 440 Нм крутящего момента.

У версии RP3 отдача составит уже 3 481 л.с. и 5 920 Нм, у RP4 – 4 351 л.с. и 7 400 Нм, а у топового RP5 будет 24 электромотора (шесть на колесо), которые суммарно будут выдавать 5 221 л.с. и 8 880 Нм тяги. Максимальная скорость Alieno Arcanum превысит 488 км/ч, а динамика пока не раскрывается.

Для питания электродвигателей будет использоваться электроэнергия, хранимая, правда, не в аккумуляторах, а в графеновых суперконденсаторах. Блок будет доступен в трех вариантах емкости – 180, 120 и 60 кВт*ч, что, предположительно, обеспечит пробег 1 020, 680 и 340 км в «спокойном» режиме. Маленькая батарея ориентирована на трековое использование гиперкара с целью снижения веса. Масса базовой версии Arcanum RP2 с 60-киловаттным суперконденсатором составит 1 620 кг, тогда как со 180-киловаттным достигнет 2 500 кг. В топовом исполнении машина будет весить 2 880 кг.

Из прочих «вкусностей» заявлены: активная аэродинамика, адаптивная подвеска с функцией регулирования дорожного просвета, карбон-керамические тормоза и система автономного управления с 17 камерами, восемью радарами и одним лидаром. Все это звучит очень впечатляюще, осталось дождаться реальных ходовых прототипов.

В данный момент, все чем располагает болгарская фирма – маленькой фабрикой на юге страны в селе Туховишта с ангаром и частью оборудования. Правда, работа пока еще не началась, но уже объявлены ценники – от 750 тысяч до 1,5 миллиона евро (около 55 488 000 – 110 955 000 рублей по актуальному курсу). Уже даже принимают заказы, которые обещают выполнить за 1,5-2,5 года.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Lamborghini построила новый гиперкар и показала его потенциальным клиентам на закрытом мероприятии.