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Альтернатива Skoda Octavia: в России стартуют продажи лифтбека MG 6

26.06.2024 412 0 0

На нашем рынке пятидверка китайско-британской марки предложена с бензиновым турбомотором 1.6. Клиентам доступны две комплектации на выбор.

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель MG Motor в России (некогда британский бренд ныне принадлежит китайскому концерну SAIC), сообщила о том, что получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на лифтбек MG 6. Одновременно объявлено о старте продаж. Напомним, лифтбек стал второй моделью, которую эта фирма сертифицировала в РФ: пятидверка присоединилась к седану MG 5.

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К нам привезли стандартный дореформенный MG 6 второго поколения, то есть образца 2017 года. В Китае же «шестерка» пережила рестайлинг еще в 2020-м, вдобавок там у нее имеется спортивная версия с другим дизайном (вообще, у обновленной модели было два спортивных варианта, но сейчас в продаже присутствует только один).

Длина предназначенного для России автомобиля равна 4659 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1462 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом, по своим габаритам MG 6 недалеко ушел от Skoda Octavia, хотя объем багажника у «шестерки» меньше: 424 литра, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1170 литров.

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Лифтбек MG оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5. Заявлено, что на нашей версии мотор выдает 168 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Модель доступна в двух комплектациях – Comfort и Deluxe. Согласно сайту представителя MG Motor, в списке стандартного оборудования значатся: двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, ESP, круиз-контроль. Версия Deluxe – это 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых, светодиодные фары вместо галогенок, электропривод складывания наружных зеркал.

Рекомендованная цена MG 6 варьируется от 2 719 000 до 2 999 000 рублей – «в зависимости от региона и комплектации». Гарантия – 3 года или 100 тысяч км пробега.

Следующей моделью MG, которая будет сертифицирована в России, должен стать кроссовер ZS. До конца года компания «Мир-Дистрибьютор» планирует получить ОТТС еще на четыре модели марки. В частности, ранее для РФ анонсировали паркетник MG HS, а в рамках весенней презентации в Москве фирма показала еще и свежий лифтбек MG 7.

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