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MG в России: три новинки сейчас и десять до конца года

13.04.2024 93 2 0

В Москве состоялась масштабная премьера от официального дистрибьютора MG Motor в России компании ООО «Мир-Дистрибьютор». Компания заключила договор с крупнейшим экспортером автомобилей из Китая на поставку в Россию автомобилей некогда именитой британской марки MG, теперь принадлежащей концерну SAIC.

С 2007 года, когда концерн SAIC стал владельцем MG, китайцам удалось восстановить массовое производство и поставить на экспорт в прошлом году 570 710 автомобилей. MG сегодня — это четыре дизайн-студии и инжиниринговых центра в Гонконге, Израиле, Великобритании и США плюс шесть заводов в Китае, Индии и Таиланде.

MG 7
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MG 7
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MG 7
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«Мир-Дистрибьютор» официально оформил сотрудничество с SAIC в сентябре 2023 года и получил права на использование айдентики и атрибутики MG, полномочия представителя производителя и заявителя на получение ОТТС, поставку автомобилей и оригинальных запчастей с гарантией от производителя, доступ к онлайн-ресурсам производителя, обучение персонала дилерских центров и т.п.

MG Cyberster
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MG Cyberster
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MG Cyberster
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MG Cyberster
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MG Cyberster
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Мы уже писали о планах компании «Мир-Дистрибьютор» пару месяцев назад, с тех пор  «Мир-Дистрибьютор» получил ОТТС на одну модель — переднеприводный седан MG 5 длиной 4601 мм с мотором 1,5 л мощностью 114 л.с. Летом планируется начать продажи лифтбека MG 6 (длина 4695 мм), оснащенного турбомотором аналогичного объема, но мощностью 162 л.с., а также компактного переднеприводного кроссовера ZS длиной 4323 мм с двигателем 1,5 л, выдающим 114 л.с.

MG 6
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MG 6
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Четвёртая машина на презентации — спортивный лифтбек MG 7, который приводит в движение турбомотор 2,0 л мощностью 261 л.с., сроки поставок которой пока не определены. Если всё пойдет по плану, то MG 7 появится на нашем рынке до конца года вместе с кроссоверами MG HS и HS PHEV, RX5 и RХ9, а также пока неназванными пикапом и электромобилем. Звездой показа, бесспорно, стал стильный электрический родстер Cyberster с дверями гильотинного типа, силовой установкой суммарной отдачей 544 л.с., запасом хода 520 км. Однако родстер будут ввозить по индивидуальному заказу.

MG ZS

В планах «Мир-Дистрибьютор» не значится какая-либо локализация в России, тем не менее компания рассчитывает продать в этом году порядка 10 000 автомобилей, а в следующем выйти на объем в 20 000 штук.

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2 комментария
13.04.2024 13:48
Papirus

Очень жаль что имя MG опозорено подобной продукцией. Опять же, в Россию везут неликвидный шлак, проваливший независимые краш-тесты в Австралии (если кто то позабыл). А всего то надо было взять для теста не подготовленный экземпляр, а купить испытуемого из розницы - и результат на табло.

1
13.04.2024 15:17
Кирилл

Откуда статистика продаж они все продали 910 тысяч из них около 150 продаж в китае значит на экспорт ушло больше

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