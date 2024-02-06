MG в России: лифтбеки, седан и много кроссоверов

Китайский концерн SAIC на наш рынок официально выходить не собирается, однако принадлежащий ему бренд MG все-таки присутствует в РФ. Так, еще в прошлом году за продажи автомобилей марки принялась екатеринбургская компания «Мир-Дистрибьютор»: как тогда сообщалось, фирма «напрямую работает с заводом SAIC и несет ответственность за все машины, которые поступают в дилерские центры». В сентябре 2023-го в России стартовал седан MG 5, а теперь объявлено о масштабном расширении модельного ряда. Между тем минувшим летом о поставках автомобилей MG в РФ заявила еще одна компания – InTelGo, которая также занимается продажей машин других брендов. Она даже выставила несколько моделей на московской выставке MIMS Automobility Show, после чего сообщила о планах открыть автосалоны бренда по всей стране. Сегодня у компании действует дилерский центр в Москве.

Впрочем, официальным дистрибьютором MG себя называет именно «Мир-Дистрибьютор». У этой фирмы уже есть дилерская сеть, на данный момент она включает более 30 салонов в 18 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Смоленске, Севастополе, Сургуте, Тамбове, Тюмени и Ульяновске. Кроме того, имеется «постоянно пополняемый центральный склад» запчастей в Москве, еще два работают в Уральском федеральном округе. В будущем компания планирует открытие новых салонов и складов. Но вернемся к моделям MG.

Седан MG 5, представленный в России 1 / 3 Седан MG 5, представленный в России 2 / 3 Седан MG 5, представленный в России 3 / 3

Под именем MG 5 у нас сегодня продают четырехдверку, которая является клоном «китайца» Roewe i5 (маркой Roewe тоже владеет SAIC). Отметим, в Китае доступна совсем другая «пятерка» MG – это уже оригинальная модель, с купеобразным кузовом, она представлена и в других странах, причем кое-где такой седан зовется MG GT. Длина нашей версии равна 4601 мм, колесная база – 2680 мм, объем багажника – 512 литров. В РФ седан предложен с бензиновым атмосферником 1.5 (114 л.с.) и вариатором.



Интерьер MG 5, доступного в РФ

У российского MG 5 две комплектации. В базе есть 16-дюймовые колеса, «кожаный» салон, люк с электроприводом, кондиционер, мультимедиасистема с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, ESP, передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль. Версия подороже – это еще светодиодная оптика, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, подогрев передних сидений и камеры кругового обзора. Цен на сайте дистрибьютора нет, у одного из московских дилеров седан MG 5 стоит от 2 239 000 рублей (без учета акций).



До конца первого полугодия в России должны начаться продажи еще трех моделей – лифтбека MG 6, кроссоверов MG HS и MG ZS. При этом «шестерка» и MG HS у нас анонсированы в дореформенном виде.

Лифтбек MG 6, анонсированный для России 1 / 3 Лифтбек MG 6, анонсированный для России 2 / 3 Лифтбек MG 6, анонсированный для России 3 / 3

Лифтбек по своим размерам сопоставим с нынешней Skoda Octavia, в РФ MG 6 будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (148 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В списке оборудования есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.

MG HS, анонсированный для России 1 / 3 MG HS, анонсированный для России 2 / 3 MG HS, анонсированный для России 3 / 3

Паркетник MG HS – это одноклассник Toyota RAV4. На сайте дистрибьютора для кросса MG заявлены бензиновые турбочетверки 1.5 (148 л.с.) и 2.0 (229 л.с.), первый мотор комплектуется 7DCT, второму положен шестиступенчатый «робот». MG HS с базовым турбодвигателем – исключительно переднеприводный, модель с 2.0T – полноприводная. В арсенале модели значатся виртуальная приборка и панорамная крыша. Наконец, MG ZS по своим размерам близок к Hyundai Creta, этот кроссовер оснащается 114-сильным атмосферником 1.5 и вариатором, привод только передний.



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Позже в Россию собираются привезти свежий лифтбек MG 7, кроссоверы MG RX5 (клон Roewe RX5) и RX9, подзаряжаемый гибридный паркетник MG HS PHEV и еще три модели, имена которых пока не раскрыты. Кстати, в актуальной глобальной линейке MG пока нет машины с индексом RX9: либо другую эмблему получит Roewe RX9, либо в релизе неточность, и имелся в виду рамный внедорожник MG RX8 (копия Roewe RX8).



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Больше подробностей о новинках MG для России, включая комплектации и цены, обещают раскрыть ближе к дате старта продаж. Также отмечается, что дистрибьютор намерен выйти на объемы реализации более 20 000 автомобилей MG в РФ.

