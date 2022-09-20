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Альтернативный Kia Cerato, который теперь похож на седан K5: официальные фото

20.09.2022 622 0 0

От глобальной «четырехдверки» гольф-класса «другая» модель отличилась не только дизайном экстерьера, но и более продвинутым салоном.

 

Компания Kia готовится вывести на китайский рынок свою рестайлинговую «четырехдверку», хотя на всех основных рынках, включая Россию, модель обновилась еще в прошлом году. У нас седан зовется Cerato, в Северной Америке это Forte, ну а в Поднебесной, как и в родной для марки Корее, он известен под индексом K3. На прошлой неделе Kolesa.ru опубликовал сертификационные фото модернизированной модели для КНР, теперь же местное подразделение Kia распространило фирменные картинки, причем мы впервые видим интерьер. Напомним, китайский седан K3 актуального поколения изначально отличается от глобального, и рестайлинг у него тоже свой.

Обновленный Kia K3 для Китая
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Обновленный Kia K3 для Китая
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«Четырехдверке» достались новые фары – они почти такой же формы, что и у «мировой» модели, но диодная начинка оригинальная. Головная оптика срослась с новой же радиаторной решеткой, при этом саму решетку сделали в стиле старшего седана Kia K5: она лишилась вертикальных клиньев, а ее края как бы «подпирают» фары (у глобальной «четырехдверки» аналогичной «кромки» нет). Китайский Kia K3 также обрел иные бамперы и задние фонари. К слову, последние – без «пунктиров», которые имеются у глобального седана. Наконец, палитра цветов кузова «китайца» пополнилась двумя новыми оттенками.

Обновленный Kia K3 для Китая
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Обновленный Kia K3 для Китая
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Длина рестайлинговой модели выросла на 6 мм до 4666 мм (показатель нашего нынешнего Kia Cerato – 4640 мм), остальные габариты не изменились: ширина – 1780 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2700 мм.

Китайский седан сохранил «парящий» тачскрин мультимедиа-системы диагональю 10,25 дюйма, но сам дисплей – новый, без «горячих» кнопок. Еще Kia K3 получил полностью сенсорный блок управления «климатом», сенсорные панели появились и на центральном тоннеле (у глобальной модели такого добра нет). Также заменили селектор коробки, плюс «четырехдверке» положена полноценная виртуальная «приборка» на 10,25 дюйма (у дореформенного седана 7-дюймовый дисплей с отдельными шкалами по бокам).

Обновленный Kia K3 для Китая
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Обновленный Kia K3 для Китая
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Обновленный Kia K3 для Китая
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Обновленный Kia K3 для Китая
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В Поднебесной обновленный K3 предложат с прежним «атмосферником» 1.5 (115 л.с.) и модернизированной «турбочетверкой» 1.4, отдача которой выросла со 130 до 140 л.с. Предполагается, что базовый двигатель все так же сочетается с вариатором, а турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
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Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
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Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
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Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
4 / 6
Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
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Дореформенный Kia K3 для Китая и обновленный седан для Кореи (наш нынешний Kia Cerato в целом выглядит так же, как корейская версия)
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Рестайлинговый седан Kia K3 выйдет на китайский рынок в ближайшее время. В КНР модель еще бывает в виде электрокара, «зеленую» версию, видимо, обновят позже.

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