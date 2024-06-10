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  • Ambertruck Work: ещё один обрусевший «китаец» выходит на рынок, объявлена цена

Ambertruck Work: ещё один обрусевший «китаец» выходит на рынок, объявлена цена

10.06.2024 470 0 4

Под именем Ambertruck Work не слишком усердно скрывается китайский среднеразмерный рамный пикап JMC Yuhu/Vigus с двухрядной кабиной, его производит калининградский завод Автотор.

В августе прошлого года Автотор объявил о локализации и запуске в России ещё одного китайского бренда — JMC, однако из-за связей JMC (Jiangling Motors Corporation) с американской компанией Ford и вытекающих из этого санкционных рисков от использования бренда JMC в России пришлось отказаться. Вместо него Автотор запустил в феврале этого года собственный бренд Ambertruck (Амбертрак), под которым, впрочем, продаются не только переименованные коммерческие автомобили JMC, но и 12-тонный бескапотный грузовик Naveco C500, его калининградский клон называется Ambertruck SM. В свою очередь 3,5-тонный бескапотник JMC Carrying переименован в Ambertruck JL, бескапотник JMC Conquer полной массой от 5,5 т до 9,4 т — в Ambertruck JM. Ну а младший в гамме пикап теперь называется Ambertruck Work.

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Исходный пикап JMC Yuhu (экспортное название — JMC Vigus) выпускается в Китае с 2012 года, так что не стоит удивляться его довольно старомодному дизайну, притом что Автотор локализовал довольно свежую версию образца 2022 года. По части техники Ambertruck Work — оплот консерватизма: рама, передняя независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах, задний неразрезной мост на рессорах и полный привод типа парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей (2,48) в раздаточной коробке. Режимы раздатки включаются вращающейся шайбой слева от рулевой колонки, задний дифференциал снабжён блокировкой. Двигатель — 2,5-литровый турбодизель 4D25, его максимальная отдача — 128 л.с. и 310 Нм. Коробка передач — только 5-ступенчатая МКП, автомат не предусмотрен.

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Габаритная длина Ambertruck Work — 5345 мм, ширина — 1828 мм, высота — 1782 мм, колёсная база — 3085 мм. Дорожный просвет — 200 мм, угол въезда — 26 градусов, угол съезда — 22 градуса, угол рампы — 18,5 градуса, глубина преодолеваемого брода — 450 мм. Снаряженная масса — 1925 кг, грузоподъёмность — 872 кг. Полезная длина кузова — 1425 мм, ширина — 1425 мм, высота до кромки борта — 500 мм. Штатный размер шин — 245/70 R 16. Объём топливного бака — 64 л.

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Ambertruck Work производится и продаётся в единственной фиксированной комплектации «Стандартная», в неё входят две фронтальные подушки безопасности, ESC (система стабилизации), кондиционер, предпусковой обогреватель, регулируемая рулевая колонка, обивка салона кожзамом, 10-дюймовый мультимедийный экран, USB-порт, противотуманные фары, задние датчики парковки, защитная дуга в кузове и литые колёса.

Пикап 2023 года выпуска стоит 2 599 000 рублей (такая цена будет действительно до конца июля), более свежий Ambertruck Work 2024 года выпуска обойдётся в 2 999 000 руб.

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