Американский Ford Mondeo может стать конкурентом Subaru Outback

В конце апреля текущего года портал Колёса.ру сообщал, что высокий спрос на кроссоверы и пикапы вынуждает руководство «голубого овала» освободить под производство доступные мощности. Седаны и хэтчбеки в США в последние годы совершенно не в моде, и компания сообщила о том, что избавится от Fiesta и Taurus, а модель Focus будет доступна лишь в кросс-версии Active. Тем не менее, зарубежные автомобильные издания решили слегка шокировать автомобильную общественность новостью о том, что популярный у нас седан Mondeo, который в США продаётся под названием Fusion, исчезнет с американских автосалонов, о чём сообщает издание Automotive News со ссылкой на осведомлённые с ситуацией источники среди дилерской среды марки.

На фото: актуальный седан Ford Fusion для рынка США

В прошлом месяце коллеги сообщали, что дилеры Ford предлагали не выдумывать новое название, а закрепить хорошо распиаренное имя Fusion за кросс-версией. По сути, американцы трансформируют седан в конкурента Subaru Outback, который на американском сайте компании значится как кроссовер, хотя ранее он позиционировался как универсал.

А вот техническая часть вряд ли поменяется: выпускаться кросс-версия Fusion будет на платформе седана, но какой – пока достоверно неизвестно. Fusion/Mondeo сейчас всё ещё производятся на базе платформы CD4, которой уже пять лет отроду, и в текущих рыночных реалиях маловероятно, что американцы захотят что-то кардинально менять в этом отношении.

На фото: актуальный Subaru Outback для американского рынка

Что касается сроков трансформации Fusion, то в этом отношении пока никакой более-менее внятной информации нет. Новое поколение Fusion должно было стать на конвейер в 2020 году, но в декабре эти планы были свёрнуты, и вместо этого компания провела для седана второй рестайлинг, который, кстати, так и не коснулся европейского Mondeo.

Если взглянуть на статистику продаж, то становится тревожно и за европейскую версию Mondeo. По итогам прошлого года европейские дилеры реализовали 56 173 экземпляра Mondeo, что почти втрое меньше, чем по итогам 2008 года, и более чем в пять раз меньше, чем за 1998 год. Американские дилеры продали по итогам прошлого года 209 623 экземпляра Fusion, тогда как буквально в 2015 году продажи достигали 300 170 единиц.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что новый Ford Focus сможет ездить на двух цилиндрах.