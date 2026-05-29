Анонсирован кроссовер Aistaland GX7 – вторая модель от GAC и Huawei

29.05.2026 62 0 1
По предварительным данным, паркетник нового бренда Aistaland дебютирует осенью. Скорее всего, начинку он разделит с родственным универсалом GT7.

Недавно созданная марка Aistaland (китайское название – Qijing) – это проект компаний GAC и Huawei. Причем в отличие от остальных многочисленных совместных брендов IT-гиганта и других производителей этот все-таки не входит в альянс HIMA (еще одна марка за пределами альянса – Yijing, она же Epicland, созданная вместе с Dongfeng). Первенцем Aistaland стал электрический универсал GT7. Его публичный показ провели в апреле на Пекинском автосалоне, пару недель назад рассекретили интерьер. А сегодня в Китае озвучили предварительные цены универсала и открыли прием заказов. Одновременно марка Aistaland анонсировала вторую модель – «большой пятиместный» кроссовер GX7.

Сам бренд опубликовал несколько тизеров. На них видно, что у паркетника Aistaland GX7 будут «мускулистые» бока, полускрытые ручки дверей, автопилот с лидаром над лобовым стеклом и крупный спойлер. Кроме того, ранее тестовые образцы уже ловили на китайских дорогах. Так вот благодаря фотошпионам мы также знаем, что кроссовер получит фары, передний бампер и монофонарь в стиле универсала GT7.

Премьеру кроссовера Aistaland GX7 ждут осенью. Никаких других официальных подробностей о модели пока нет. Впрочем, начинка у SUV, скорее всего, будет такая же, как у Aistaland GT7.

Напомним, универсал построен на платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой и имеет пневмоподвеску. Длина GT7 равна 5050 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 3000 мм. Aistaland GT7 доступен с задним или трехмоторным полным приводом. Первая модификация оснащается 340-сильным электродвигателем, заднеприводный универсал бывает с батареей емкостью 86 или 102 кВт*ч, запас хода – 770 или 900 км по циклу CLTC. Суммарная отдача полноприводного GT7 – 768 л.с., этой версии положен топовый аккумулятор на 102 кВт*ч. Дальнобойность трехмоторного исполнения все еще не озвучена, зато марка похвасталась тем, что он наберет первую «сотню» за 2,98 секунды.

Универсал Aistaland GT7 предварительно оценили в 219 900 – 309 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 3,2 млн рублей по актуальному курсу. Полноценный запуск этой пятидверки состоится в июне.

универсал кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Aistaland Aistaland GX7 Aistaland GT7 GAC

 

