Анонсирован новый бюджетный кроссовер Leapmotor A10 – скорее всего, он доберется до Европы

14.11.2025 104 0 0

Мировую премьеру новый компактный паркетник Leapmotor справит в родном Китае на следующей неделе. В Старом Свете же модель ждут примерно через год.

Несколько дней назад европейские профильные медиа обнаружили в одном из «старосветских» же патентных ведомств изображения нового кроссовера Leapmotor. А сегодня глава китайской марки выложил на своей странице в соцсети Weibo тизеры грядущего паркетника. Объявлено, что в продажу новинка поступит под индексом A10, и что мировую премьеру проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже на следующей неделе.

Кроссовер Leapmotor A10 получил фары с фирменным для бренда диодным узором, полускрытые ручки дверей и раздельные задние фонари. В задних стойках есть горизонтальные прорези. У паркетника и на патентных картинках, и на тизерах над лобовым стеклом имеется лидар, но не факт, что он достанется европейской версии: в отличие от Китая в Старом Свете машинам марки лидары пока не положены. Интерьер еще не засвечен.

Размеры A10 пока не названы. Но, судя по всему, новинка компактнее Leapmotor B10, который пока носит звание самого доступного паркетника компании. Длина последнего равна 4515 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2735 мм.

О технике данных тоже пока нет. Понятно, что модель электрифицирована. И дело тут не только в том, что на переднем крыле A10 есть лючок для зарядки: машины только с ДВС компания Leapmotor попросту не выпускает. Китайцы пишут, что паркетник предложат в виде полноценного электрокара. Европейцы считают, что у модели еще будет гибридная версия.

На домашний рынок Leapmotor A10, вероятно, выйдет в начале 2026 года. В Европе же новинку ждут в конце 2026-го или в начале 2027-го. Там, напомним, интересы марки представляет концерн Stellantis. Очевидно, паркетник окажется не только меньше, но и дешевле электрокросса Leapmotor B10, который в Китае сегодня стоит от 99 800 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), а в Европе эта модель без учета налоговых льгот обойдется минимум в 29 900 евро (2,8 мл рублей).

Между тем всего несколько дней назад Leapmotor запустил в Поднебесной продажи электрического хэтчбека Lafa 5. В Европе пятидверка появится в следующем году под именем Leapmotor B05.

