Хэтчбек Leapmotor Lafa 5 выходит на рынок, на очереди – Европа

Компания Leapmotor открыла на родине прием заказов на компактный электрохэтч. Там новинка пока доступна исключительно с задним приводом, при этом у мотора два варианта мощности. В следующем году у пятидверки, возможно, появится еще и полноприводная версия. Кроме того, в 2026-м хэтчбек должен добраться до европейского рынка.

Первый публичный показ электрического хэтча Leapmotor провели в сентябре, причем вовсе не в Китае, а в Европе – на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Но дебютным рынком для новинки все же стал родной Китай: сегодня опубликовали предварительный прайс-лист и начали принимать заказы, «живые» продажи стартуют 28 ноября. В Поднебесной электрокар предложен под именем Lafa 5. Как ранее заявили в компании, слово lafa обозначает lifestyle («образ жизни»), attitude («отношение» или «подход»), freedom («свобода») и art («искусство»). В Европе же хэтч появится в следующем году как Leapmotor B05.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе Lafa 5 лежит платформа LEAP 3.5, на которой также построены кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01. Длина хэтчбека равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у соплатформенных паркетника и четырехдверки. Объем багажника Leapmotor Lafa 5 составляет 435 литров (показатель кроссовера – 420 л, седана – 460 л), дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Хэтчбек имеет фирменную для марки оптику с отдельными диодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. Внутри Lafa 5 в целом повторил родственников. Тут аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, двухспицевый руль, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Двухъярусный центральный тоннель – такой же, как у электроседана B01 (кроссоверу досталась «парящая» консоль). За доплату вместо обычной «экокожи» можно заказать отделку кожей Nappa. Еще предусмотрен отдельный столик для переднего пассажира.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Хэтч доступен исключительно с задним приводом, а техника такая же, как у родственников. На задней оси самого дешевого Leapmotor Lafa 5 установлен электромотор мощностью 180 л.с. (175 Нм), у остальных исполнений двигатель мощностью 218 л.с. (240 Нм). Всего же у новинки пять версий. Три из них укомплектованы батареей емкостью 56,2 кВт*ч, запас хода – 515 км по китайскому циклу CLTC. Остальные версии получили аккумулятор на 67,1 кВт*ч, их дальнобойность – 605 км.

1 / 2 2 / 2

В списке оборудования базового хэтчбека значатся: упомянутые выше экраны, климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются стеклянная крыша, электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Дорогие версии – это также расширенный комплекс водительских ассистентов (включая лидар над лобовым стеклом).

Сейчас за Leapmotor Lafa 5 просят 105 800 – 131 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу. Не исключено, что после запуска «живых» продаж реальные цены окажутся чуть ниже. Родственный седан Leapmotor B01 сегодня стоит от 89 800 юаней (1,02 млн рублей), кроссовер Leapmotor B10 – от 99 800 юаней (1,13 млн рублей).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В следующем году в Китае появится «оспортивленный» вариант Lafa 5 Ultra с более внушительным обвесом и крупным раздвоенным спойлером. Кроме того, некоторые китайские СМИ прочат такому хэтчу полный привод.

Между тем ранее появилась информация о том, что принадлежащий концерну Stellantis бренд Opel может пополнить свою гамму за счет клонов моделей Leapmotor. Так вот Lafa 5/B05 как раз считается одним из претендентов на получение эмблемы Опеля. Ну и напомним, что именно Stellantis представляет интересы Leapmotor в Европе.