Новинки ×

Хэтчбек Leapmotor Lafa 5 выходит на рынок, на очереди – Европа

07.11.2025 132 0 0

Компания Leapmotor открыла на родине прием заказов на компактный электрохэтч. Там новинка пока доступна исключительно с задним приводом, при этом у мотора два варианта мощности. В следующем году у пятидверки, возможно, появится еще и полноприводная версия. Кроме того, в 2026-м хэтчбек должен добраться до европейского рынка.

Первый публичный показ электрического хэтча Leapmotor провели в сентябре, причем вовсе не в Китае, а в Европе – на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Но дебютным рынком для новинки все же стал родной Китай: сегодня опубликовали предварительный прайс-лист и начали принимать заказы, «живые» продажи стартуют 28 ноября. В Поднебесной электрокар предложен под именем Lafa 5. Как ранее заявили в компании, слово lafa обозначает lifestyle («образ жизни»), attitude («отношение» или «подход»), freedom («свобода») и art («искусство»). В Европе же хэтч появится в следующем году как Leapmotor B05.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе Lafa 5 лежит платформа LEAP 3.5, на которой также построены кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01. Длина хэтчбека равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у соплатформенных паркетника и четырехдверки. Объем багажника Leapmotor Lafa 5 составляет 435 литров (показатель кроссовера – 420 л, седана – 460 л), дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Хэтчбек имеет фирменную для марки оптику с отдельными диодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. Внутри Lafa 5 в целом повторил родственников. Тут аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, двухспицевый руль, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). Двухъярусный центральный тоннель – такой же, как у электроседана B01 (кроссоверу досталась «парящая» консоль). За доплату вместо обычной «экокожи» можно заказать отделку кожей Nappa. Еще предусмотрен отдельный столик для переднего пассажира.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Хэтч доступен исключительно с задним приводом, а техника такая же, как у родственников. На задней оси самого дешевого Leapmotor Lafa 5 установлен электромотор мощностью 180 л.с. (175 Нм), у остальных исполнений двигатель мощностью 218 л.с. (240 Нм). Всего же у новинки пять версий. Три из них укомплектованы батареей емкостью 56,2 кВт*ч, запас хода – 515 км по китайскому циклу CLTC. Остальные версии получили аккумулятор на 67,1 кВт*ч, их дальнобойность – 605 км.

1 / 2
2 / 2

В списке оборудования базового хэтчбека значатся: упомянутые выше экраны, климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются стеклянная крыша, электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Дорогие версии – это также расширенный комплекс водительских ассистентов (включая лидар над лобовым стеклом).

Сейчас за Leapmotor Lafa 5 просят 105 800 – 131 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу. Не исключено, что после запуска «живых» продаж реальные цены окажутся чуть ниже. Родственный седан Leapmotor B01 сегодня стоит от 89 800 юаней (1,02 млн рублей), кроссовер Leapmotor B10 – от 99 800 юаней (1,13 млн рублей).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В следующем году в Китае появится «оспортивленный» вариант Lafa 5 Ultra с более внушительным обвесом и крупным раздвоенным спойлером. Кроме того, некоторые китайские СМИ прочат такому хэтчу полный привод.

Между тем ранее появилась информация о том, что принадлежащий концерну Stellantis бренд Opel может пополнить свою гамму за счет клонов моделей Leapmotor. Так вот Lafa 5/B05 как раз считается одним из претендентов на получение эмблемы Опеля. Ну и напомним, что именно Stellantis представляет интересы Leapmotor в Европе.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Leapmotor Leapmotor Lafa 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда Послепродажное обслуживание давно стало устойчивым трендом в мировой автомобильной индустрии, задающим стандарты качества и заботы о клиенте. LADA уверенно следует этому направлению, предлаг... 333 2 0 05.11.2025
Статьи / Практика Нездоровый аппетит: почему повышается расход топлива и как с этим бороться Далеко не всегда увеличение затрат на топливо связано с непрекращающимся ростом стоимости горючего: зачастую виновата не инфляция, а повышение бензинового аппетита автомобиля. Почему он вдру... 923 0 2 05.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на утильсбор Пока одни граждане нервно пересчитывают, сколько будет стоить подержанный Hyundai после повышения утильсбора, другие живут в мире, где цифры на ценниках и налоговых квитанциях – лишь элемент... 3227 8 1 03.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 15791 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15245 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13653 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на ут...
4 Новый Jaguar GT задерживается, но лучше он, к сожалению, не станет
2 «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда
Новые комментарии
Change privacy settings