Рестайлинг ×
  • Анонсирован новый бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе старого Kicks

Анонсирован новый бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе старого Kicks

29.10.2025 1095 0 0

Компания Nissan готовит к премьере еще один относительно доступный паркетник. Производство модели наладят на бразильском заводе, а основным ареалом обитания для нее станут страны Латинской Америки.

Еще осенью 2023 года Nissan объявил о том, что организует на своем предприятии в Бразилии выпуск двух новых кроссоверов. Один из них назвали сразу же – Kicks второго поколения на платформе CMF-B, адаптированный под местный рынок. На конвейер бразильского завода свежий Кикс встал в текущем году, в этой стране продажи стартовали летом. 

Nissan Kicks второго поколения
1 / 4
Nissan Kicks второго поколения
2 / 4
Nissan Kicks второго поколения
3 / 4
Nissan Kicks второго поколения
4 / 4

Теперь же компания объявила имя другого паркетника – Kait. Одновременно опубликован первый тизер. Сообщается, что Nissan Kait разработан в основном для стран Латинской Америки, но при этом машины бразильского производства планируют поставлять «по всему миру». Всего в списке более 20 стран. И это пока все официальные подробности.

Между тем южноамериканские профильные медиа давно были уверены в том, что совсем новой разработкой Kait не является. По их данным, в качестве отдельной модели компания Nissan позиционирует модернизированный Kicks предыдущего, первого поколения, построенный на «тележке» V. «Первый» Кикс, к слову, до сих пор в строю (его выпускают с 2016 года). А чтобы его не путали с паркетником второй генерации, предшественнику присвоили «фамилию» Play. Так вот затем в Сеть стали выкладывать фото замаскированных тестовых прототипов, и, судя по ним, бразильцы оказались правы. У Kait кузов от старого Кикса. Хотя дизайн все же другой. Так, заменили оптику и бамперы. Ну и еще у Nissan Kait иная багажная дверь.

Слева — Nissan Kait, справа — донорский Nissan Kicks Play, то есть кроссовер первого поколения

По длине новый кросс, вероятно, сопоставим с донором (4310 мм в бразильской спецификации). Колесная база и вовсе наверняка такая же (2620 мм). Напомним, «второй» Kicks крупнее предшественника: длина адресованного Бразилии паркетника составляет 4365 мм, расстояние между осями – 2655 мм.

Nissan Kicks Play первого поколения
1 / 3
Nissan Kicks Play первого поколения
2 / 3
Nissan Kicks Play первого поколения
3 / 3

Ожидается, что технику Nissan Kait тоже разделит с исходником. В Бразилии Nissan Kicks Play сегодня доступен с атмосферным мотором 1.6, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (110 л.с.), так и этанолом (113 л.с.). Мотор работает в паре с вариатором. Новый Кикс там оснащается турботройкой 1.0 (120 л.с. на бензине и 125 л.с. на этаноле) локального производства и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний, хотя, например, в США у свежего Nissan Kicks есть полноприводная версия (в Штатах модель предложена с четырехцилиндровым атмосферником 2.0 и CVT).

Точная дата премьеры Nissan Kait пока не озвучена. В компании также не сообщили о том, покинет ли рынок Kicks Play после запуска родственного паркетника.

кроссовер Бразилия авторынок новинки рестайлинг Nissan Nissan Kicks Nissan Kait

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 952 2 1 29.10.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed RX подойдет вам идеально От автомобиля в формате кросс-купе в первую очередь ждут эффектной внешности и практичности в городской эксплуатации. Но если речь идет о премиальном кросс-купе, то список требований заметно... 161 0 0 29.10.2025
Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 1583 0 0 28.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14806 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13331 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12572 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
10 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings