Анонсирован новый бюджетный кроссовер Nissan Kait на базе старого Kicks

Компания Nissan готовит к премьере еще один относительно доступный паркетник. Производство модели наладят на бразильском заводе, а основным ареалом обитания для нее станут страны Латинской Америки.

Еще осенью 2023 года Nissan объявил о том, что организует на своем предприятии в Бразилии выпуск двух новых кроссоверов. Один из них назвали сразу же – Kicks второго поколения на платформе CMF-B, адаптированный под местный рынок. На конвейер бразильского завода свежий Кикс встал в текущем году, в этой стране продажи стартовали летом.

Nissan Kicks второго поколения 1 / 4 Nissan Kicks второго поколения 2 / 4 Nissan Kicks второго поколения 3 / 4 Nissan Kicks второго поколения 4 / 4

Теперь же компания объявила имя другого паркетника – Kait. Одновременно опубликован первый тизер. Сообщается, что Nissan Kait разработан в основном для стран Латинской Америки, но при этом машины бразильского производства планируют поставлять «по всему миру». Всего в списке более 20 стран. И это пока все официальные подробности.

Между тем южноамериканские профильные медиа давно были уверены в том, что совсем новой разработкой Kait не является. По их данным, в качестве отдельной модели компания Nissan позиционирует модернизированный Kicks предыдущего, первого поколения, построенный на «тележке» V. «Первый» Кикс, к слову, до сих пор в строю (его выпускают с 2016 года). А чтобы его не путали с паркетником второй генерации, предшественнику присвоили «фамилию» Play. Так вот затем в Сеть стали выкладывать фото замаскированных тестовых прототипов, и, судя по ним, бразильцы оказались правы. У Kait кузов от старого Кикса. Хотя дизайн все же другой. Так, заменили оптику и бамперы. Ну и еще у Nissan Kait иная багажная дверь.

Слева — Nissan Kait, справа — донорский Nissan Kicks Play, то есть кроссовер первого поколения

По длине новый кросс, вероятно, сопоставим с донором (4310 мм в бразильской спецификации). Колесная база и вовсе наверняка такая же (2620 мм). Напомним, «второй» Kicks крупнее предшественника: длина адресованного Бразилии паркетника составляет 4365 мм, расстояние между осями – 2655 мм.

Nissan Kicks Play первого поколения 1 / 3 Nissan Kicks Play первого поколения 2 / 3 Nissan Kicks Play первого поколения 3 / 3

Ожидается, что технику Nissan Kait тоже разделит с исходником. В Бразилии Nissan Kicks Play сегодня доступен с атмосферным мотором 1.6, который традиционно для этой страны «питается» как бензином (110 л.с.), так и этанолом (113 л.с.). Мотор работает в паре с вариатором. Новый Кикс там оснащается турботройкой 1.0 (120 л.с. на бензине и 125 л.с. на этаноле) локального производства и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний, хотя, например, в США у свежего Nissan Kicks есть полноприводная версия (в Штатах модель предложена с четырехцилиндровым атмосферником 2.0 и CVT).

Точная дата премьеры Nissan Kait пока не озвучена. В компании также не сообщили о том, покинет ли рынок Kicks Play после запуска родственного паркетника.