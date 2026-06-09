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Анонсирован новый кросс-хэтч Hyundai – возможно, это следующий i20

09.06.2026 189 0 0
Анонсирован новый кросс-хэтч Hyundai – возможно, это следующий i20

Премьера нового компакта корейской марки состоится в Бразилии, в этой стране модель будут производить локально. Там модель, вероятно, будет доступна с трехцилиндровыми атмосферным и турбированным двигателями.

Бразильское подразделение Hyundai распространило тизеры новой компактной пятидверки. Объявлено, что модель пропишется на местном заводе компании. Новинку позиционируют в качестве «моста между хэтчбеками и кроссоверами». То есть, она окажется кросс-хэтчем. А в локальной гамме марки модель займет нишу между хэтчбеком HB20 и паркетником Creta. Напомним, Hyundai HB20 – это отдельное семейство, созданное специально для Южной Америки. Помимо пятидверной модификации оно также включает седан. К слову, у хэтчбека HB20 прежде была кросс-версия, но после рестайлинга, проведенного в 2022-м, «кроссовер» из линейки убрали.

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Название новой модели Hyundai пока не объявлено. При этом южноамериканские профильные медиа считают, что на рынок пятидверка выйдет под индексом i20, хотя нынешнюю «двадцатку» в Бразилии не продают. Этой версии придерживаются европейские и индийские СМИ: мол, в Бразилии покажут Hyundai i20 следующего поколения. Актуальная «двадцатка» третьей генерации в строю с 2020 года, для Старого Света ее выпускают в Турции, индийцам доступны машины локального производства. Плановую модернизацию i20 провели в 2023 году.

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Как бы то ни было, у грядущей новинки Hyundai будет обязательный для подобного сегмента «внедорожный» обвес. Еще одна фишка кросс-хэтча – светодиодные секции ходовых огней, которые вместе с объединяющей фары светящейся же полоской образуют букву H. Если сравнивать с текущим хэтчбеком Hyundai i20, то задние фонари новой модели приняли более плавную форму, и их тоже объединяет диодная плашка. Интерьер не засвечен.

О технике тоже пока ни слова. Некоторые бразильские СМИ предполагают, что кросс-хэтч предложат с атмосферным трехцилиндровым мотором 1.0 и турботройкой аналогичного объема. В Европе же, если это действительно следующий Hyundai i20, в гамму еще наверняка войдут «мягкие» гибриды. Привод в любом случае исключительно передний.

Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
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Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
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Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
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Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
Актуальный хэтчбек Hyundai i20 для Европы
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Больше подробностей о бразильском «внедорожном» хэтчбеке Hyundai обещают раскрыть в ближайшие дни.

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