Анонсирован новый кроссовер Hyundai Bayon в угловатом стиле свежих Elantra и Tucson

Паркетник Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 дебютировал в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Кросс изначально был заявлен в качестве модели для Европы, для этого региона его производство ведется в Турции. Впоследствии пятидверку пытались продавать и на других рынках – в частности, она появилась в Египте и Казахстане. Но за пределами Старого Света компакт так и не закрепился.
А вот кроссовер Bayon следующего поколения анонсирован вовсе не в Европе, а в Индии, хотя там предшественник и не был представлен. Местное подразделение Hyundai распространило первые дизайн-скетчи кросса новой генерации. Кстати, на картинках с интерьером руль расположен слева, тогда как в Индии левостороннее движение. То есть «второй» Hyundai Bayon индийским эксклюзивом все же не станет.
Замаскированные тестовые прототипы не раз попадались фотошпионам. Судя по тем снимкам, Hyundai Bayon по-прежнему является родственником i20, но речь уже о свежем хэтчбеке, который представили в Бразилии в июне текущего года. Так, у машин одинаковая подоконная линия. Впрочем, дизайн у «второго» паркетника оригинальный – это новый угловатый фирменный стиль Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V. Фишки экстерьера – обилие «прямых» линий на кузове и мускулистые бока. Дневные ходовые огни сделаны в виде узких горизонтальных полосок и примыкающих к ним скошенных секций, блоки основных фар расположены ниже.
Габариты нового Hyundai Bayon пока не озвучены. Длина бразильского хэтчбека Hyundai i20 равна 4130 мм, колесная база – 2580 мм. Длина актуального европейского Bayon – 4180 мм, расстояние между осями – те же 2580 мм.
Интерьер у «второго» Bayon почти такой же, как у i20 для Бразилии. Внутри установлено изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Дефлекторы обдува – вертикальные, причем как боковые, так и центральные. Вертикальным же сделан блок управления «климатом», а под ним имеется ниша – это площадка для беспроводной зарядки.
О технике нового кроссовера Hyundai Bayon еще не рассказали. Индийские СМИ прочат модели четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 от локальной Hyundai Creta. Согласно их данным, младший паркетник также предложат с газовой версией этого мотора (CNG). Привод наверняка только передний. У бразильского хэтча Hyundai i20 другая гамма: трехцилиндровые атмосферник 1.0 и турбомотор 1.0 T-GDI. Европейский актуальный кроссовер сейчас тоже доступен с литровой турботройкой.
Больше подробностей о паркетнике Hyundai Bayon второй генерации появится в ближайшее время.
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