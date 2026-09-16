Анонсирован новый кроссовер Hyundai Bayon в угловатом стиле свежих Elantra и Tucson

Дебютным рынком для компактного паркетника Hyundai следующей генерации станет вовсе не Европа, а Индия. Ожидается, что в этой стране модель предложат с бензиновым полуторалитровым мотором.

Паркетник Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 дебютировал в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Кросс изначально был заявлен в качестве модели для Европы, для этого региона его производство ведется в Турции. Впоследствии пятидверку пытались продавать и на других рынках – в частности, она появилась в Египте и Казахстане. Но за пределами Старого Света компакт так и не закрепился.

Актуальный Hyundai Bayon для Европы 1 / 4 Актуальный Hyundai Bayon для Европы 2 / 4 Актуальный Hyundai Bayon для Европы 3 / 4 Актуальный Hyundai Bayon для Европы 4 / 4

А вот кроссовер Bayon следующего поколения анонсирован вовсе не в Европе, а в Индии, хотя там предшественник и не был представлен. Местное подразделение Hyundai распространило первые дизайн-скетчи кросса новой генерации. Кстати, на картинках с интерьером руль расположен слева, тогда как в Индии левостороннее движение. То есть «второй» Hyundai Bayon индийским эксклюзивом все же не станет.

Новый Hyundai Bayon

Замаскированные тестовые прототипы не раз попадались фотошпионам. Судя по тем снимкам, Hyundai Bayon по-прежнему является родственником i20, но речь уже о свежем хэтчбеке, который представили в Бразилии в июне текущего года. Так, у машин одинаковая подоконная линия. Впрочем, дизайн у «второго» паркетника оригинальный – это новый угловатый фирменный стиль Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V. Фишки экстерьера – обилие «прямых» линий на кузове и мускулистые бока. Дневные ходовые огни сделаны в виде узких горизонтальных полосок и примыкающих к ним скошенных секций, блоки основных фар расположены ниже.

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Габариты нового Hyundai Bayon пока не озвучены. Длина бразильского хэтчбека Hyundai i20 равна 4130 мм, колесная база – 2580 мм. Длина актуального европейского Bayon – 4180 мм, расстояние между осями – те же 2580 мм.

Новый хэтчбек Hyundai i20 для Бразилии 1 / 3 Новый хэтчбек Hyundai i20 для Бразилии 2 / 3 Новый хэтчбек Hyundai i20 для Бразилии 3 / 3

Интерьер у «второго» Bayon почти такой же, как у i20 для Бразилии. Внутри установлено изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Дефлекторы обдува – вертикальные, причем как боковые, так и центральные. Вертикальным же сделан блок управления «климатом», а под ним имеется ниша – это площадка для беспроводной зарядки.

Новый хэтчбек Hyundai i20 для Бразилии 1 / 2 Новый хэтчбек Hyundai i20 для Бразилии 2 / 2

О технике нового кроссовера Hyundai Bayon еще не рассказали. Индийские СМИ прочат модели четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 от локальной Hyundai Creta. Согласно их данным, младший паркетник также предложат с газовой версией этого мотора (CNG). Привод наверняка только передний. У бразильского хэтча Hyundai i20 другая гамма: трехцилиндровые атмосферник 1.0 и турбомотор 1.0 T-GDI. Европейский актуальный кроссовер сейчас тоже доступен с литровой турботройкой.

Больше подробностей о паркетнике Hyundai Bayon второй генерации появится в ближайшее время.