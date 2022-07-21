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  • Анонсирован новый кроссовер Chevrolet Seeker: модель будет глобальной

Анонсирован новый кроссовер Chevrolet Seeker: модель будет глобальной

21.07.2022 86 0 0

Презентацию паркетника проведут уже через несколько дней. Первым рынком для модели станет Китай, там ее предложат с полуторалитровой «турбочетверкой». Позже новинка должна добраться и до других стран.

 

Этот кроссовер Chevrolet засветился еще в апреле, причем без лоскутка камуфляжа: фотографии «слил» китайский минпром. Теперь же сама марка распространила официальный тизер и подтвердила имя модели – Seeker («искатель»). Одновременно объявлена дата мировой премьеры: паркетник представят в Шанхае 28 июля. А еще в компании заявили о том, что новый SUV будет глобальным, правда, остальные рынки пока не назвали.

Chevrolet Seeker получил двухэтажную головную оптику: сверху – узкие диодные полоски ходовых огней, под ними идут вертикальные блоки основных фар. У красующейся на радиаторной решетке декоративной плашки раздвоенные концы. Задние фонари вопреки нынешней моде сделали раздельными, с четко выраженными «подковами». Покупателям также предложат «оспортивленную» версию RS с черно-красным декором (судя по почерневшей эмблеме Шеви, именно это исполнение запечатлено на тизере). Паркетнику положены 17- или 18-дюймовые колеса.

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Согласно документам сертификационного органа КНР, длина Seeker равна 4537 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1564 мм (с рейлингами – 1572 мм), колесная база – 2700 мм. То есть в линейке Chevrolet новый SUV расположится между паркетниками Trailblazer и Equinox.

Интерьер еще не показали. Не исключено, что внутри установлено необычное табло, как у китайского Chevrolet Tracker RS. У последнего, напомним, виртуальная «приборка» расположена поверх корпуса, в который заключен тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма).

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В Китае Chevrolet Seeker будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 179 л.с. О коробках информации пока нет, как и о том, предусмотрен ли для кроссовера полный привод.

Для Поднебесной производством SUV займется местный завод СП GM и SAIC. На китайский рынок кроссовер должен выйти до конца текущего года.

Что же касается других стран, то, по неофициальным данным, выпуск Seeker также могут наладить в Корее. В этом случае машины, вероятно, будут поставлять в страны Северной и Южной Америки. Кстати, замаскированный паркетник уже ловили в Штатах.

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