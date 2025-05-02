Анонсирован «престижный» кроссвэн Kia Clavis в новом стиле

Индийское подразделение Kia опубликовало тизеры автомобиля под названием Clavis. Его компания позиционирует как совершенно новый, но это не совсем так: к премьере готовится модернизированная версия трехрядной модели с возрожденным именем Kia Carens. Напомним, актуальный Carens на базе паркетника Seltos в строю с 2021 года, его сама Kia считает смесью компактвэна и кроссовера, то есть это кроссвэн. Ну а анонсированная ныне новинка, как пишут индийские профильные медиа, дополнит местную гамму бренда, причем она будет дороже Carens. Кстати, название Clavis зарегистрировали еще в 2023-м, прежде считалось, что оно достанется компактному паркетнику. Но в итоге тот кросс вышел на рынок под именем Syros.

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Судя по тизерам, от Carens кроссвэн Clavis отличился в основном оформлением передней части. «Престижной» версии досталась новая оптика: сверху расположены светодиодные горизонтальные плашки ходовых огней, ниже идут основные блоки фар, состоящие из трех секций, плюс по бокам этих блоков имеются дополнительные диодные же «клыки». Другим также стали бампер и радиаторная решетка. Размеры Kia Clavis еще не озвучены. Длина индийского Carens равна 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1708 мм, колесная база – 2780 мм.

Kia Clavis

Скорее всего, как и исходная модель, Clavis будет доступен с трехрядным салоном (Carens бывает семи- или шестиместным). При этом «престижному» кроссвэну могли отрядить более дорогие материалы отделки. Кроме того, индийцы надеются на расширенный список оборудования – модели прочат камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Kia Clavis

Технику Kia Clavis, вероятно, разделил с донором. Кроссвэн Kia Carens сегодня доступен в Индии с бензиновыми атмосферником 1.5 (115 л.с.) и турбочетверкой T-GDI аналогичного объема (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 CRDi VGT (116 л.с.). Базовый мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой, 1.5 T-GDI положены 6iMT (без механической связи педали со сцеплением) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, дизель сочетается с 6МТ или классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

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Премьера «престижного» Kia Clavis намечена на 8 мая. Производство наладят на индийском заводе, который выпускает и Carens. Впоследствии новинку наверняка отправят на экспорт, ведь и исходный кроссвэн является глобальной моделью.