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Анонсирован «престижный» кроссвэн Kia Clavis в новом стиле

02.05.2025 147 0 0

Вэн Kia с новым именем представляет собой модернизированную версию уже продающейся модели Carens. Презентацию проведут на следующей неделе.

Индийское подразделение Kia опубликовало тизеры автомобиля под названием Clavis. Его компания позиционирует как совершенно новый, но это не совсем так: к премьере готовится модернизированная версия трехрядной модели с возрожденным именем Kia Carens. Напомним, актуальный Carens на базе паркетника Seltos в строю с 2021 года, его сама Kia считает смесью компактвэна и кроссовера, то есть это кроссвэн. Ну а анонсированная ныне новинка, как пишут индийские профильные медиа, дополнит местную гамму бренда, причем она будет дороже Carens. Кстати, название Clavis зарегистрировали еще в 2023-м, прежде считалось, что оно достанется компактному паркетнику. Но в итоге тот кросс вышел на рынок под именем Syros.

Kia Clavis
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Kia Clavis
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Kia Clavis
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Kia Clavis
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Судя по тизерам, от Carens кроссвэн Clavis отличился в основном оформлением передней части. «Престижной» версии досталась новая оптика: сверху расположены светодиодные горизонтальные плашки ходовых огней, ниже идут основные блоки фар, состоящие из трех секций, плюс по бокам этих блоков имеются дополнительные диодные же «клыки». Другим также стали бампер и радиаторная решетка. Размеры Kia Clavis еще не озвучены. Длина индийского Carens равна 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1708 мм, колесная база – 2780 мм.

Kia Clavis

Скорее всего, как и исходная модель, Clavis будет доступен с трехрядным салоном (Carens бывает семи- или шестиместным). При этом «престижному» кроссвэну могли отрядить более дорогие материалы отделки. Кроме того, индийцы надеются на расширенный список оборудования – модели прочат камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Kia Clavis

Технику Kia Clavis, вероятно, разделил с донором. Кроссвэн Kia Carens сегодня доступен в Индии с бензиновыми атмосферником 1.5 (115 л.с.) и турбочетверкой T-GDI аналогичного объема (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 CRDi VGT (116 л.с.). Базовый мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой, 1.5 T-GDI положены 6iMT (без механической связи педали со сцеплением) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, дизель сочетается с 6МТ или классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

Актуальный Kia Carens
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Актуальный Kia Carens
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Актуальный Kia Carens
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Актуальный Kia Carens
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Премьера «престижного» Kia Clavis намечена на 8 мая. Производство наладят на индийском заводе, который выпускает и Carens. Впоследствии новинку наверняка отправят на экспорт, ведь и исходный кроссвэн является глобальной моделью.

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