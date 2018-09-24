Росавтодор рассказал о планах по созданию полигонов для испытания дорожного покрытия в трёх разных климатических зонах – в средней полосе, на юге РФ и на севере (за чертой вечной мерзлоты). Соответствующее распоряжение недавно подписал руководитель ведомства Роман Старовойт.

Асфальт и дорожную инфраструктуру будут проверять на устойчивость не только к погодным и температурным условиям: помимо это на юге страны опытно-экспериментальный полигон появится на участке с горным рельефом, а в средней полосе его откроют в зоне высокой интенсивности движения автотранспорта.

По итогам работы этих полигонов Росавтодор намеревается внедрить новые технологии и материалы в дорожном хозяйстве. То есть в таких местах ведомство будет использовать инновационные дорожно-строительные материалы и новые технологии (как при строительстве, так и при ремонте магистралей). При этом водители узнают о въезде на экспериментальный участок, так как их оборудуют электронными табло – на них в том числе будет указана протяжённость полигона. В этих местах будет действовать ряд ограничений для автомобилистов, а в конце установят дорожный знак 3.31 «Конец зоны всех ограничений».

На участках дорожники установят датчики, которые будут передавать в единый центр сведения о деформации покрытия, о внутренних напряжениях асфальтобетона, о температуре и влажности грунта. Как сообщают «Известия», места выберут на действующих федеральных трассах, пока что они не определены.

Нынешний проект будет реализован в рамках стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства, рассчитанной на 2016-2020 годы.

Согласно статистике ГИБДД, за январь-август 2018 года на участках с нарушениями требований к эксплуатационному состоянию дорог и железнодорожных переездов было зафиксировано 39 811 аварий. Несмотря на то, что показатель снижается («минус» 13,1% к АППГ), доля их по-прежнему остаётся высокой – почти 39% от общего количества ДТП в России.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что аварийность в России хотят победить штрафами ГИБДД. В Росавтодоре считают, что регионы должны тратить почти все полученные таким образом средства на мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Речь идёт об установке новых светофоров, дорожных знаков, разметки, ограждений, искусственного освещения и, конечно же, комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.