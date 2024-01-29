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Aston Martin дразнит тизером нового Vantage перед скорой премьерой

29.01.2024 74 0 0

Презентация модели британского люксового бренда пройдёт через две недели, 12 февраля. Официальная информация о технике появится позже.

Компания Aston Martin выпускает Vantage ещё с 50-х годов прошлого века. Напомним, самостоятельной моделью он стал в 2005-м, когда началось производство самых доступных спорткаров бренда официального первого поколения. Премьера автомобиля второй генерации прошла в конце 2017 года, теперь производитель готовит новый Vantage: замаскированные прототипы уже попадались в объективы фотошпионов.

На фото: актуальный Aston Martin Vantage

Сегодня пресс-служба Aston Martin назвала дату дебюта: новый спорткар будет представлен через пару недель, 12 февраля. Анонс компания сопроводила единственным тизером, на котором видна часть боковины нового Vantage. Ракурс снимка позволил запечатлеть часть переднего крыла с «жабрами» и декоративной контрастной вставкой с названием бренда, боковую дверь с выштамповками, утопленной ручкой и традиционным наружным зеркалом с корпусом чёрного цвета. Ему в тон оформлены боковые юбки, а на заднем плане виднеется расширенная колёсная арка.

Кстати, в прошлом году дизайнер Kolesa.ru предположил, какой может оказаться потенциальная внешность нового Aston Martin Vantage. Не исключено, что спорткар получит новую головную оптику более округлой и вертикально вытянутой формы с тремя светодиодными сегментами в каждой фаре. Ещё ожидается, что у новинки будет другой капот с прорезями воздуховодов и продольными выштамповками. Ещё автомобилю прочат комплект колёсных дисков нового оригинального дизайна.

Тизер нового Aston Martin Vantage

Ожидается, что салон спорткара получит солидную порцию обновок, в частности, речь идёт о новой информационно-развлекательной системе, как у нового Aston Martin DB12, который дебютировал весной 2023 года. Мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, имеет подключение 4G, 3D-карты для навигации, голосового помощника, функцию обновления «по воздуху» и тачскрин диагональю 10,25 дюйма.

Рендер нового Aston Martin Vantage

Официальной информации о «начинке» на данный момент нет. В компании рассказали только, что новинка станет самым быстрым Aston Martin Vantage. По предварительной информации, модель оснастят модернизированной версией 4,0-литрового битурбомотора V8 разработки AMG. Напомним, такой же двигатель находится под капотом Mercedes-AMG SL 63, который был представлен осенью 2021 года. Напомним, его мощность составляет 585 л.с., тогда как у актуальной версии Vantage отдача равна 527 л.с.

Рендер нового Aston Martin Vantage

Стоит отметить, что более высокие показатели этот двигатель демонстрирует на Aston Martin DB12. У этой модели пиковая мощность равна 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Любопытно, что эти показатели превышают характеристики DB11 не только с двигателем V8, и но и V12 (639 л.с. и 700 Нм).

Напомним, в конце прошлого года сообщалось о том, что Aston Martin может отказаться от проекта среднемоторного спорткара Vanquish третьего поколения. Ожидалось, что в его основу ляжет концепт Vanquish Vision, который был показан в рамках Женевского автосалона весной 2019 года.

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