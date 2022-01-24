Aston Martin готовит «заряженный» кроссовер DBX: новый тизер

Презентация новинки британской марки пройдёт в начале следующего месяца, 1 февраля. Не исключено, что «горячая» версия получит прибавку в виде литеры S к названию.

Компания Aston Martin ещё в 2015 году показала предвестника своего первого автомобиля сегмента SUV, а осенью 2018-го в сети появились фотографии и видеоролики с тестов прототипа в серийном кузове; тогда же стало известно, что товарная модель сохранит имя концепта – DBX. Официальная премьера кроссовера британского бренда прошла в ноябре 2019-го в Пекине. Продажи модели в Европе начались в конце лета 2020 года.



По данным сайта Carsalesbase, за неполный прошлый год (пока есть статистика по продажам за январь-ноябрь 2021-го) клиенты в Европе купили 639 единиц. Для сравнения, Bentley Bentayga за тот же период разошёлся на старосветском рынке тиражом в 1057 экземпляров, а дилеры Lamborghini реализовали 1227 кроссоверов Urus.

На прошлой неделе Aston Martin анонсировал появление новой версии DBX: презентация «зараженного» кроссовера намечена на следующий вторник, 1 февраля. В первом видеотизере компания представила будущую новинку, как «самый мощный люксовый SUV в мире», так что стоит ожидать другую, более мощную «начинку».



Тизер новой версии Aston Martin DBX

Пока что тизерная кампания продолжается: новое фото производитель Aston Martin выложил на своей странице в соцсети Facebook. На снимке автомобиль виден в профиль, при этом он затемнён, так что в основном видно силуэт, на даже так очевидно, что во внешности «заряженного» исполнения DBX будут изменения по сравнению со стандартной версией.



На фото: актуальный кроссовер Aston Martin DBX

Судя по свежему снимку, «горячая» модификация получит большой диффузор, интегрированный в нижнюю часть заднего бампера, а также автомобиль могут оснастить крупным сплиттером спереди. А профиль «украсят» за счёт иного дизайна колёсных дисков. По неофициальным данным, «заряженный» кроссовер получит в качестве прибавки литеру S к названию.



Отметим, актуальный «обычный» Aston Martin DBX оснащается четырёхлитровым бензиновым битурбированным V8 серии М177 от Mercedes-AMG. Его отдача составляет 550 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Он идёт в паре с девятиступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором от Daimler. На разгон с места до «сотни» у такого DBX уходит 4,5 секунды, а максимальная скорость кроссовера равна 291 км/ч. Китайцам ещё предлагается мягкогибридная установка, в основу которой легла 3,0-литровая «турбошестёрка», отдача системы составляет 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 520 Нм.



На фото: салон актуального кроссовера Aston Martin DBX

Ожидается, что у «горячей» версии кроссовера будет более мощная «начинка». Не исключено, что DBX S оснастят битурбомотором V12 (им оснащаются DB11 и DBS), а последним автомобилем Aston Martin с этим двигателем должен стать Vantage (компания сейчас занимается разработкой прощальной версии). Однако есть и вероятность того, что «заряженный» SUV британской марки получит форсированную версию V8.

