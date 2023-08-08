Aston Martin готовится к дебюту нового спорткара, им может оказаться кабриолет DB12 Volante

Спорткар Aston Martin DB11 выпускался с 2016 года, эта модель пришла на смену варианту с индексом DB9. А в конце минувшей весны был представлен преемник актуальной модели – Aston Martin DB12. Напомним, создание этого спорткара приурочили к празднованию 110-летия бренда. Теперь британский автопроизводитель готовится презентовать ещё одну новинку, ожидается, что её роль исполнит версия с открытым верхом – Aston Martin DB12 Volante.

На фото: новый спорткар Aston Martin DB12

В компании пока не рассказали о том, какая именно новинка готовится к презентации, но сообщили о том, что дебют состоится на следующей неделе в рамках выставки Monterey Car Week. Предполагается, что это кабриолет DB12 Volante, так как ранее фотошпионы уже ловили прототип модели, очевидно готовой к серийному производству, на трассе Нюрбургринг в Германии.



Ожидается, что у кабриолета будет минимум отличий от купе DB12. Вероятно, самым заметным (и очевидным) отличием станет складная тканевая крыша чёрного цвета, которая, скорее всего, была без существенных изменений перенесена с предшественника – DB11 Volante. Оформление же передней части, вероятно, будет таким же, а значит, DB12 Volante получит модернизированную головную оптику иной формы и с другим световым рисунком, изменённый скульптурный капот и пересмотренный фирменный знак.



На фото: салон Aston Martin DB12

Основные изменения у кабриолета DB12 Volante наверняка также, как и у купе, будут внутри. Напомним, представленный в мае спорткар снабдили новым рулевым колесом и современной виртуальной приборкой диагональю 10,25 дюйма. Также двухдверка получила новую информационно-развлекательную систему с тачскрином на 10,25 дюйма. Ещё у спорткара в салоне есть «плавающая» центральная консоль, новые дефлекторы вентиляции и минималистичный селектор передач. В стандартное оснащение входит акустика с 11 динамиками, опционально предлагается система Bowers & Wilkins с 15 динамиками.



На фото: актуальный кабриолет Aston Martin DB11 Volante

Технику кабриолет тоже очевидно разделит с купе. Aston Martin DB12 оснащается 4,0-литровым битурбомотором AMG V8, его отдача составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Стоит отметить, что эти показатели на 145 л.с. и 125 Нм больше чем у предшественника, а также они превышают характеристики DB11 с мотором V12 (он выдавал 639 л.с. и 700 Нм). Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF.



Напомним, на разгон с места до «сотни» у купе Aston Martin DB12 уходит 3,6 секунды. Кстати, этот результат на 0,4 секунды меньше, чем у DB11 с V8 и на 0,1 секунду меньше, чем у предшественника с V12. В свою очередь максимальная скорость новинки равна 325 км/ч: на 16 км/ч больше, чем у варианта DB11 с V8, однако на 9 км/ч меньше по сравнению с вариантом с отправленным в отставку V12. У кабриолета масса, вероятно, будет больше из-за иной конструкции, так что и динамические показатели могут отличаться.



На фото: салон актуального кабриолета Aston Martin DB11 Volante

У компании Aston Martin есть и другие проекты. Так, недавно стало известно о подготовке лимитированной серии спорткара Valour с 715-сильным битурбомотором V12 и 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

