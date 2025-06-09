Aston Martin Valkyrie LM: ещё один трековый суперкар на базе гоночного спортпрототипа

Компания Aston Martin представила клиентский трековый суперкар Valkyrie LM, сделанный на базе гоночного Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, который в этом году участвует в североамериканском чемпионате IMSA и в международном чемпионате WEC (легендарный суточный марафон в Ле-Мане является одним из его этапов). Valkyrie LM выпущен тиражом 10 экземпляров и не предназначен для официальных соревнований, но позволяет водителю прочувствовать атмосферу гонок на выносливость.

Компания Aston Martin имеет богатый опыт в гонках на выносливость, однако её первая и пока единственная победа в абсолютном зачёте суточного марафона в Ле-Мане случилась в далёком 1959 году — очень элегантный на вид Aston Martin DBR1 к победе тогда привели американец Кэрролл Шелби и британец Рой Сальвадори. В этом году команда Aston Martin вернулась в высший эшелон гонок на выносливость после долгого перерыва и заявила свой Aston Martin Valkyrie AMR-LMH одновременно в чемпионатах IMSA и WEC, где машины высших классов LMDh и Hypercar имеют очень близкий технический регламент. Побед и даже подиумов у Valkyrie AMR-LMH пока нет, но это не мешает британской компании монетизировать дорогостоящую машину всеми доступными способами.

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Aston Martin Valkyrie AMR-LMH позиционируется как производная от дорожного суперкара Aston Martin Valkyrie, мелкосерийное производство которого началось в 2021 году. В том же 2021 году была представлен трековый Valkyrie AMR Pro, но он не имеет к гонкам никакого отношения — это просто экстремальная версия дорожного суперкара, причём если дорожный Valkyrie имеет гибридную силовую установку, то Valkyrie AMR Pro лишён электрического довеска — его приводит в движение только разработанный Cosworth 6,5-литровый атмосферный V12. Aston Martin Valkyrie AMR-LMH тоже не имеет электрического довеска, хотя регламент IMSA и WEC разрешает его использовать.

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Клиентский Aston Martin Valkyrie LM по части техники очень близок к гоночному Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, но избавлен от ряда регламентных ограничений: удалён балласт, ослаблены различные электронные «удавки», двигатель переведён на питание обычным бензином, а кокпит слегка переделан для удобства клиентов, хотя в целом здесь такая же аскетичная атмосфера, как у гоночного Valkyrie AMR-LMH.

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Атмосферный V12 на Valkyrie LM выдаёт 707 л.с. (у дорожного Valkyrie — 1014 л.с.), вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac. Колёса обуты в гоночные слики от Pirelli. Динамические характеристики не объявлены, но ясно, что они у Valkyrie LM далеко не рекордные — прелесть этой машины не в умопомрачительных разгонах, а в передаче атмосферы настоящего гоночного автомобиля, его звука и его управляемости.

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Каждый покупатель Valkyrie LM волен делать со своей машиной, что захочет, но предполагается, что все десять экземпляров будут храниться у самой компании Aston Martin, а владельцы будут лишь приезжать на заранее подготовленные и согласованные по срокам заезды на лучшие мировые автодромы, команда Aston Martin проведёт всю необходимую подготовку и настроит каждую машину нужным образом с учётом особенностей трассы и под конкретного водителя. Первые клиентские заезды на Valkyrie LM состоятся во втором квартале 2026 года.

Цена Aston Martin Valkyrie LM не названа. Для ориентира скажем, что схожий по концепции клиентский Ferrari 499P Modificata стоит от 5,1 млн евро. Представленный на прошлой неделе штучный дорожный Porsche 963 RSP тоже стоит порядка 5 млн евро.