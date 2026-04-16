Продажи кроссовера Honda Insight стартуют в Японии, цена известна

Хэтчбек Honda Insight с гибридной начинкой дебютировал в 1999 году, второе поколение появилось в 2009-м, но в 2014 производство было завершено. Хонда возродила модель в 2018-м, правда, уже в качестве гибридного седана, ближайшим родственником которого являлся Civic; выпуск этой модели свернули в 2022-м. В начале марта 2026 года компания объявила о возвращении Insight в Японию, правда, на этот раз название досталось кроссоверу с купеобразным кузовом и полностью электрической начинкой.

На фото: кроссовер Honda Insight для японского рынка

На самом деле под видом Honda Insight четвертой генерации на домашнем для бренда рынке решили продавать паркетник Honda e:NS2, выпускаемый на мощностях СП Dongfeng Honda в Китае. Отметим, в Поднебесной у этой модели есть брат-близнец под названием e:NP2, который производит СП GAC Honda. Продажи обоих моделей на производственной родине оказались слабыми, в итоге их заменили новым «зелёным» семейством – Honda Ye.

Старт продажам Honda Insight в Японии будет дан завтра, 17 апреля 2026 года. Известно, что кроссовер будет реализован здесь лимитированным тиражом – всего 3000 экземпляров, причём в единственной версии. Цена такого кросс-купе на домашнем рынке равна 5 500 000 иен (эквивалентно примерно 2,63 млн рублей по текущему курсу). Напомним, ранее модель появилась ещё и в Таиланде, причём под именем Honda e:N2.

Согласно официальному сайту Honda в Японии, габаритная длина местной версии кроссовера равна 4785 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1570 мм, а расстояние между осями составляет 2735 мм. Отличий во внешности от китайской версии нет: у кросс-купе аналогичная головная оптика с «клыками» по внешнему краю, светящийся логотип, горизонтальные полосы, напоминающие «жалюзи», в обоих бамперах, двухцветный спойлер в верхней части багажной двери.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Honda Insight в Японии положены 18-дюймовые колёсные диски, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, люк в крыше, проекционный дисплей, подогрев руля и всех сидений, система ароматизации салона, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, а также комплекс систем безопасности и водительских помощников Honda Sensing.

На фото: салон кроссовера Honda Insight

Салон у версии SUV для Японии отличается лишь за счёт иного положения слегка «сплюснутого» трёхспицевого рулевого колеса с физическими кнопками. За ним можно увидеть узкий горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а по центру передней панели находится тачскрин информационно-развлекательной системы; ещё паркетник получил акустику Bose с двенадцатью динамиками.

1 / 2 2 / 2

Техника у Honda Insight такая же, как у поднебесного Honda e:NS2. Паркетник оснащается единственным 204-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 68,8 кВт*ч, максимальный запас хода у этого кроссовера составляет 535 км (при расчёте по циклу WLTC).

