Провалившийся на родине кроссовер Honda e:NS2: новый рынок и снова другое имя

Компания Honda вновь расширила географию продаж своего электрического паркетника китайского производства – теперь модель доступна еще и в Таиланде. Там пятидверка представлена в единственной комплектации.

В серийном виде этот купеобразный электрокросс Хонды дебютировал в 2023 году. Его родиной является вовсе не Япония, а Китай, где и налажено производство – за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda. Паркетник изначально был заявлен в качестве китайского «эксклюзива», локальная версия зовется Honda e:NS2. Однако на «поднебесном» рынке модель с треском провалилась, так что от эксклюзивного статуса пришлось отказаться.

В начале текущего месяца паркетник китайского производства почти одновременно анонсировали для Японии и Таиланда. Причем в обеих странах модель переименовали: в Японии для нее возродили название Insight, а в Таиланде она превратилась в Honda e:N2. Тайское подразделение марки открыло прием заказов сразу после анонса. Теперь же модель полностью рассекретили – презентацию провели в рамках проходящего в эти дни Бангкокского автосалона. Кстати, в отличие от китайцев тайцам модель приглянулась. Как сообщили в компании Honda, примерно за пару недель e:N2 собрал более 2500 заявок.

В плане дизайна от кроссовера для Китая экспортные машины ничем не отличаются. Главные фишки внешности – клыкастая оптика, «жалюзи» в бамперах, выдвижные ручки в передних дверях и спрятанные – в задних. Длина кроссовера равна 4788 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2735 мм. В салоне установлены узкий приборный экран и крупный планшет мультимедийной системы.

Техника у тайского Honda e:N2 такая же, как у модели в КНР. На передней оси расположен электродвигатель мощностью 204 л.с. (310 Нм), паркетник оснащен батареей емкостью 68,8 кВт*ч. Запас хода e:N2 рассчитан по устаревшему циклу NEDC – 530 км.

В Таиланде электрокроссовер предложен в единственной комплектации. В арсенале модели значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, люк в крыше, электропривод багажной двери, цифровая приборка на 9,4 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 12,8 дюйма, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату можно заказать аксессуары Modulo.

Кроссовер Honda e:N2 оценили в 1 429 000 батов, что эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по актуальному курсу. Не исключено, что позже электрический паркетник производства Dongfeng Honda доберется и до других стран. Отметим, в Китае у кросса был родной брат от СП GAC Honda – e:NP2. Он тоже провалился, при этом в отличие от модели Dongfeng Honda ему шанса на экспортную карьеру не дали – кроссовер уже убрали со всех принадлежащих Хонде сайтов. Видимо, его производство прекращено.