Honda Insight возвращается в Японию: теперь кроссовер, который так и не приняли в Китае

05.03.2026
Под возрожденным именем Insight японцам предложат купеобразный паркетник Honda e:NS2 китайского производства. При этом тираж на родине марки будет ограничен.

Самая первая модель Honda Insight дебютировала в 1999 году, то был небольшой гибридный хэтчбек с весьма специфичным дизайном. Продажи гибрида второго поколения стартовали в 2009-м, внешне он уже подражал тогдашнему Toyota Prius. Обогнать конкурента от Тойоты у модели Хонды не получилось, так что пять лет спустя производство свернули. Возродили Honda Insight в 2018 году в виде довольно элегантного седана, родственного Civic. Производство четырехдверки наладили в Штатах и Японии, эти страны и были основными рынками. Но и гибридный седан успеха не добился – окончательно конвейер он покинул в 2022 году. Ну а сегодня Honda объявила о возвращении Insight в Японию. Вот только теперь это не оригинальная модель. И не гибрид.

Под видом Honda Insight четвертой генерации в Стране восходящего солнца будут продавать электрический купеобразный паркетник Honda e:NS2 китайского производства, его выпускает СП Dongfeng Honda. Причем в Поднебесной у этого кросса есть брат-близнец e:NP2 от СП GAC Honda. В Китае продажи паркетников стартовали в 2024 году, и там они с треском провалились, что привело к созданию нового семейства «электричек» Honda Ye. Первенцами этой линейки стали кроссоверы Ye S7 и Ye P7, в КНР они стартовали год назад, поэтому на экспорт их пока не отправляют.

Что же касается возрожденного Insight, то, как отмечают японские СМИ, которые присутствовали на местной презентации модели, выход этого кроссовера можно считать временной мерой. Он нужен до появления электрокаров нового поколения так называемой «нулевой серии» (0 Series). Так, тираж Honda Insight составит всего 3000 экземпляров.

Внешне от китайского Honda e:NS2 электрокросс для Японии ничем не отличается. Главные фишки дизайна экстерьера, помимо купеобразного кузова, — клыкастая оптика, «жалюзи» в бамперах и выдвижные ручки дверей. Размеры Honda Insight еще не раскрыты, впрочем, они наверняка такие же, как у модели для Китая. Длина – 4788 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2735 мм.

Внутри Insight тоже повторил китайскую версию, не считая, конечно, расположения руля. В салоне установлены узкий приборный экран и крупный планшет мультимедийной системы. В Японии модели еще обещаны 18-дюймовые колеса, люк в крыше, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, проекционный дисплей, подогрев руля и всех кресел, система ароматизации салона, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности Honda Sensing.

О моторе и батарее Honda Insight пока не рассказали. В компании лишь заявили, что запас хода составляет «более 500 км» по циклу WLTC. В Китае кроссовер Honda e:NS2 предложен с единственным электромотором на передней оси мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 68,8 кВт*ч.

В Японии заказы на возрожденный Honda Insight начнут принимать 19 марта, тогда же, вероятно, объявят цены.

