Porsche 963 RSP: дорожная версия спортпрототипа, сделанная для Роджера Пенске

Компания Porsche представила первый и пока единственный экземпляр дорожного гибридного суперкара 963 RSP, сделанный на базе гоночного Porsche 963 как эксперимент и дань памяти первому дорожному Porsche 917 образца 1975 года.

Porsche 963 RSP — это своеобразная попытка воспроизвести в наши дни историю из середины 1970-х, когда итальянский граф Грегорио Росси Ди Монтелера, наследник империи Martini, щедро спонсировавшей гонки, попросил сделать для него дорожную версию суперуспешного гоночного Porsche 917. Компания Porsche не могла отказать графу и выполнила заказ, адаптировав для дорог общего пользования его машину с шасси №30. Позже на базе Porsche 917 были сделаны ещё несколько индивидуальных дорожных версий, а свежепредставленный Porsche 963 RSP существует пока в единственном экземпляре.

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Porsche 963 RSP вместе со своим историческим предком уже совершил поездку по обычном дорогам в Ле-Мане (Франция) близ легендарного автодрома Circuit de la Sarthe, где уже на следующей неделе состоится очередная ежегодная 24-часовая гонка. Исходный гоночный Porsche 963 класса LMDh/Hypercar дебютировал в 2023 году, он выступает в североамериканском чемпионате IMSA и в международном чемпионате WEC, частью которого является суточный марафон в Ле-Мане. В прошлом году Porsche 963 выиграл оба чемпионата, но пока не смог покорить Ле-Ман — здесь последние два года триумфально побеждал Ferrari 499P.

Формальным владельцем Porsche 963 RSP является американец Роджер Сёрл Пенске (RSP — это его инициалы), основатель гоночной команды Penske, ныне являющейся официальным партнёром Porsche, но вряд ли этот почтенный 88-летний джентльмен станет гонять на уникальной именной машине — после премьеры и участия в ряде публичных мероприятий она отправится в заводской музей Porsche, а на фотосессии в Ле-Мане за рулём Porsche 963 RSP находился вдвое более молодой немецкий гонщик Тимо Бернхард.

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С учётом исторического контекста Porsche решила окрасить 963 RSP в серебристый цвет Martini Silver, причём на тонкие углепластиковые панели обшивки нанесена именно краска, а не плёнка, как это обычно бывает у гоночных машин. Конфигурация обшивки слегка изменена по сравнению с гоночными версиями, чтобы автомобиль мог получить допуск на дороги общего пользования и больше походил на Porsche 917, светотехника тоже переделана. Гоночная подвеска выставлена в максимально высокое положение, а характеристики регулируемых амортизаторов Multimatic DSSV смягчены для получения более-менее приемлемой плавности хода. 18-дюймовые кованые колёса OZ обуты в дождевые шины Michelin с белыми логотипами на боковинах в стиле 1970-х.

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Салон у Porsche 963 RSP, по сути, такой же, как у гоночных версий, но с шикарной отделкой бежевой кожей/алькантаорой и напечатанным на 3D-принтере единственным центральным подстаканником. Комфортную температуру обеспечивает кондиционер. На площадку справа от водителя можно поставить ноутбук, который необходим для запуска двигателя и настроек суперкара.

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Гибридная силовая установка Porsche 963 RSP перенастроена с расчётом на плавную езду и питание обычным бензином, она состоит из 4,6-литрового битурбомотора V8 мощностью около 680 л.с. и 7-ступенчатой секвентальной коробки передач Xtrac, в корпус которой интегрирован электромотор, дающий до 50 кВт (68 л.с.) дополнительной мощности в течение нескольких секунд. Ёмкость 800-вольтовой тяговой батареи производства Williams Advanced Engineering составляет скромные 1,35 кВт·ч.

Стоимость Porsche 963 RSP не объявлена, но по данным британского журнала Autocar она составляет порядка 5 млн евро — примерно столько же стоит мелкосерийный клиентский трековый Ferrari 499P Modificata, но он не предназначен для дорог общего пользования.

