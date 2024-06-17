Атом намерен развивать зарядную инфраструктуру в РФ и упростить процесс «электрозаправки»

В рамках проекта «Атом» продолжается разработка российского электромобиля, который постепенно движется от шоу-кара к своей серийной версии. Напомним, его реализация стартовала летом 2021 года, первый тизер будущей новинки был опубликован осенью 2022-го, а полноценный дебют пятидверной «электрички» (хотя и в статусе концепта), прошёл в мае прошлого года. Стоит напомнить, что проектом занимается компания «Кама», которая была зарегистрирована в 2021-м в Набережных Челнах.

На фото: шоу-кар Атом

Атом занимается в том числе и развитием зарядной инфраструктуры: сейчас компания работает над комплексным решением для «электрозаправки» электромобилей и монетизации зарядных станций. Сообщается, что это решение объединит облачную платформу-агрегатор зарядных станций, а также сервис для тех, кто думает о покупке собственной зарядки.



В компании рассказали о том, что облачная платформа – это так называемый «провайдер электромобильности» (eMobility Service Provider, eMSP), единый интерфейс которого обеспечивает удобный доступ к зарядным станциям в рамках цифровой экосистемы Атома. Предусмотрены унифицированный метод авторизации для зарядки на любых подключенных к платформе зарядных станциях, а также единый платежный шлюз.



Разработчик пояснил, что благодаря облачной платформе можно контролировать зарядную сессию за счёт обратной связи с телематикой электрокара. У водителей Атома будет возможность видеть статус зарядных станций, осуществлять поиск по адресу или бренду, сортировать по определённым параметрам (тип коннектора, мощность, тариф). Ещё пользователи смогут бронировать порты, настраивать параметры зарядной сессии, запускать процесс и получать уведомления о статусе, производить оплату и просматривать историю «электрозаправок».



Известно, что информация будет отображаться на планшете на рулевом колесе, лобовом стекле (проекция) и в приложении. Стандарт зарядного порта, используемый в Атоме – GB/T, он может быть использован для быстрой и медленной зарядки тяговой батареи. Порт расположен в заднем правом крыле. В компании добавили, что облачную платформу планируется запустить в следующем году.



Кроме того, российский разработчик уже запустил в тестовом режиме сервис «Заряд Атома». Он обеспечивает комплексную услугу по подбору, продаже и установке медленной зарядной станции для личного пользования, а в случае, если прибор покупает юридическое лицо, – по получению дохода от сдачи в аренду. Для этого в дальнейшем будет запущено мобильное приложение.



Напомним, старт серийному производству российского электрокара, по плану, будет дан в 2025 году. Выпуск Атома наладят на мощностях столичного завода «Москвич» (ранее эта площадка принадлежала французской компании Renault).

